Директор Института диабета академик РАН Марина Шестакова: Каждый пятый россиянин старше 60 лет может столкнуться с диабетом

МЕНЬШЕ МЫШЦ - ВЫШЕ ГЛЮКОЗА В КРОВИ

- Марина Владимировна, почему диабет 2-го типа (сахарный) называют болезнью людей старшего возраста? Это верно?

С возрастом заболеваемость диабетом 2-го типа действительно заметно увеличивается. Мы провели крупное российское эпиде- миологическое исследование, чтобы выяснить частоту сахарного диабета в разных возрастных группах. И если в возрасте до 40 лет распространенность составляет в среднем 5%, то у людей старше 60 лет - почти 20%. То есть каждый пятый россиянин в этом возрасте может оказаться с диабетом.

Почему заболеваемость с возрастом растет? Есть несколько причин. Пожилые люди зачастую меньше двигаются, в том числе из-за проблем с сердцем или суставами. Поэтому сжигают меньше глюкозы, и повышается ее уровень в крови. Второе - нарушается ответная выработка инсулина на съеденную глюкозу. В молодом возрасте, если съедаешь пищу, богатую глюкозой, то пик ранней секреции инсулина очень высокий, и он нейтрализует поступивший сахар. У людей старшего возраста этот пик стирается, становится все меньше. Не происходит резкого выброса инсулина в ответ на съеденную глюкозу, она не утилизируется и опять же остается в кровотоке.

Кроме того, пожилые люди часто страдают от саркопении, то есть потери мышечной массы. Это опасно в том числе потому, что наши мышцы - один из главных потребителей глюкозы из крови. Соответственно, чем меньше мышечной массы (она с возрастом часто заменяется нарастающей жировой массой), тем выше уровень глюкозы в крови. А еще по мере накопления жировой массы растет резистентность (то есть невосприимчивость. - Ред.) к инсулину. Из-за этого глюкоза не утилизируется как нужно, а остается в крови.

ПРОФИЛАКТИКА: КАКИЕ ФИЗНАГРУЗКИ ПОЛЕЗНЕЕ

- Если заболеваемость заметно растет с 60 лет, то с какого возраста лучше начинать активную профилактику диабета?

- По-хорошему - с детства. Если у вас есть дети, внуки-школьники, следите, чтобы они не прогуливали занятия по физкультуре, делали по утрам зарядку. Молодым офисным работникам тоже нужен спорт. И в пожилом возрасте физнагрузки, безусловно, крайне важны и очень нужны. Меня очень радует, когда в разных регионах нашей страны местные власти уделяют особое внимание здоровью пожилых людей. С акцентом в том числе именно на физнагрузки. Один из лучших примеров и образцов - московская программа «Здоровое долголетие». Для пенсионеров устраивают фитнес-занятия в парках, шведскую ходьбу, танцы.

А в Удмуртии сам глава республики Александр Бречалов призывает людей заниматься спортом, показывая личный пример. Ратует за здоровый образ жизни. Он рассказывает: «Первого января люди обычно что делают? Доедают салат оливье. А я что делаю? Выхожу на пробежку. Сначала бегал один, на меня все смотрели и говорили - странный... Потом со мной на следующий год уже бежали 100 человек, а на следующий - уже 1000 побежали за мной». То есть этот человек как лидер заражает своим энтузиазмом.

- Если говорить о видах физнагрузок для пожилых людей - что будет полезно и безопасно с учетом возрастных изме- нений в организме?

- Аэробные нагрузки, конечно, очень хороши. Это ходьба бодрым шагом, шведская ходьба (с палками. - Ред.), езда на велосипеде. Идеально подходит плавание в бассейне или природных водоемах летом. Это отличная нагрузка, в то же время расслабляющая позвоночник. Силовых нагрузок людям старшего возраста я бы не советовала. Разве что облегченные и под контролем врача по лечебной физкультуре.

Диагностика: Пациенты с чувством жажды на самом деле редкость

- Марина Владимировна, какие признаки начала диабета должны встревожить человека или членов его семьи? В интернете много пишут про постоянное чувство жажды, сухость во рту.

- На самом деле так бывает редко. Когда к нам приходят пациенты, мы спрашиваем: у вас есть жажда, сухость во рту, раздражения на коже, зуд? Люди отвечают: «Нет, ничего такого». Чаще всего выясняется, что человек пошел оформлять санаторно-курортную карту, и у него проверили уровень глюкозы в крови. Или при госпитализации в больницу взяли анализы.

Сейчас по новым правилам диспансеризации уровень глюкозы в крови будут проверять ежегодно всем россиянам, начиная с 40 лет. Это важно, но еще нужно иметь в виду, что простой анализ крови на сахар, как его называют в народе, не всегда может быть показательным. Самое точное исследование для диагностики диабета - анализ крови на гликированный гемоглобин. Это относительно дорогостоящее исследование, во всеобщую диспансеризацию пока не входит (средняя стоимость - 600-800 руб.).

Мы советуем сдавать такой анализ ежегодно как минимум тем, у кого есть три самых весомых фактора риска - ожирение, гипертония и повышенный уровень холестерина. Можно сдать этот анализ либо самостоятельно, за свой счет, либо бесплатно по полису ОМС, если выдаст направление врач-эндокринолог.

ВАЖНО

- Кроме этих факторов, большую роль играет также наследственность, - говорит доктор Шестакова. - Если в семье есть папы, мамы, бабушки, дедушки с диабетом 2-го типа, то детям тоже нужно задуматься о своем образе жизни, строго соблюдать правила профилактики сахарного диабета. И еще в группе риска женщины, которым во время беременности был поставлен диагноз «гестационный диабет». Это временное повышение сахара, которое, как правило, проходит после родов. Но через 5 или 10 лет может развиться диабет 2-го типа. Поэтому таким женщинам нужно быть начеку, обследоваться, вести здоровый образ жизни.

В ТЕМУ

Больным нужны школы

Пациентам с диабетом нужно достаточно серьезно менять свой образ жизни, поясняют врачи. Своевременный прием лекарств, измерение уровня глюкозы, инъекции инсулина при необходимости. А еще нужно рассчитывать количество так называемых хлебных единиц при каждом приеме пищи для определения необходимой дозы инсулина. Чтобы хорошо усвоить все это, настроиться на выполнение новых правил, нужно пройти специальное обучение. Лучше всего такое обучение налажено в Школах для больных диабетом.

- В некоторых городах средства на работу таких школ выделяют местные власти, где-то этим занимаются общественные организации, - рассказывает Марина Шестакова. - Речь идет о полноценных программах для пациентов, обучением занимаются врачи со специальной подготовкой. Как правило, курс обучения длится неделю по 4 часа ежедневно. Мы, как головное учреждение (Институт диабета «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии») разработали целую систему обучения. В медицинском сообществе это уже признано отдельным направлением медицины, в 2019 году организация работы Школ для больных диабетом отмечена национальной премией «Призвание».

Поэтому мы выступаем за то, чтобы работа таких школ была включена в систему ОМС и каждый пациент с диабетом на территории страны имел право бесплатно пройти необходимое обучение.

Становимся на диспансерный учет

- После того как у человека обнаружили повышенный уровень глюкозы в крови, какие еще обследования нужно пройти?

- При первоначальном обследовании после постановки диагноза пациенту обязательно должны проверить глазное дно с расширением зрачка, посмотреть ноги, стопы - нет ли трещинок, язвочек, каких-то потертостей. Если есть - сразу назначить профилактическое лечение. Также пациента смотрит врач-кардиолог. И сдается анализ мочи.

Больному предлагается стать на диспансерный учет, поскольку это необходимо для предоставления льготных лекарств и медицинских изделий (например, инсулиновых шприц-ручек).

- Как сейчас выглядит диспансерное наблюдение?

-Раз в три месяца у пациента берут кровь для определения уровня гликированного гемоглобина (в данном случае по полису ОМС бесплатно. - Ред.). При каждом визите к врачу обязательно должны осматриваться стопы. Измеряется артериальное давление. Раз в год, если не требуется чаще, окулист проводит осмотр глазного дна. Так же раз в год - анализы мочи и полноценный осмотр кардиолога с выполнением ЭКГ. Кроме того, при необходимости лечащий врач может назначать другие обследования и анализы.

Инъекций инсулина можно избежать

У большинства людей сахарный диабет ассоциируется с непременными ежедневными уколами инсулина. Однако такое лечение требуется далеко не каждому, поясняет наш эксперт.

- На первоначальных стадиях диабета инсулин, как правило, не требуется, - рассказывает Марина Шестакова. - Препараты первой линии предназначены для снижения уровня глюкозы в крови, улучшения чувствительности к инсулину, нормализации веса. При длительности диабета более 10-12 лет инсулинотерапия требуется примерно 30-40% больных. В России среди больных диабетом 2-го типа получают инсулин сейчас около 20%. Цифра более-менее сопоставима с некоторыми европейскими странами, но в большинстве стран она стремится к 40%.

- Если диагноз поставлен на ранней стадии, человек строго соблюдает правила образа жизни, лечения - есть шанс вообще избежать инсулинотерапии?

- Да, есть. Во многом это возможно благодаря препаратам нового поколения, я бы назвала их инсулиносберегающими. Они действуют щадяще в отношении поджелудочной железы, не истощают, а максимально сохраняют ее возможность долго работать.

Такие «умные» лекарства способствуют секреции инсулина по потребности. То есть они стимулируют выброс инсулина, когда сахара много в крови, и не активируют его выработку, когда глюкозы мало. Благодаря этому работоспособность поджелудочной железы сохраняется на долгие годы. Если начинать лечение диабета такими препаратами сразу, то можно надолго отсрочить время, когда потребуется инсулиноте- рапия. Или даже избежать такой потребности.

- Насколько доступны в России эти лекарства?

- Они уже входят в списки препаратов, которые предоставляются в рамках льготного обеспечения для больных диабетом.

ЛУЧШАЯ ДИЕТА

- В интернете много рекомендаций по питанию, порой противоречивых. Вы что посоветовали бы для снижения риска заболеть диабетом и чтобы избежать осложнений тем, кто уже болен? - Научные данные говорят о том, что лучшая диета для здоровья и долголетия - так называемая средиземноморская. Суть - побольше овощей, фруктов, зелени, рыбы. Хлебобулочные изделия - из твердых сортов пшеницы (на упаковке так и будет написано. - Ред.). Картофелем желательно не злоупотреблять - пара штучек среднего размера, не больше.

- Но ведь картофель богат калием, который полезен при гипертонии. А многие люди старшего возраста - гипертоники.

- Калий можно добрать из фруктов. Его много в абрикосах, кураге, бананах.

- Если очень хочется сладкого, конфету или пирожное - что делать?

- Если очень хочется, то лучше заменять сухофруктами. В них все-таки, кроме глюкозы, есть полезная клетчатка.

- А как насчет меда?

- Для людей с диабетом или высоким риском его развития мед тоже, что и сахар. Это миф, что мед меньше повышает глюкозу в крови.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Марина Владимировна ШЕСТАКОВА - академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог. Директор Института диабета «Национального медицинского исследова- тельского центра эндокринологии» Минздрава России. Заслу-женный деятель науки РФ, заведующая кафедрой диабетологии и диетологии «НМИЦ эндокринологии «диетологии «НМИЦ эндокринологии».