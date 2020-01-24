Почему Болгария высылает двух российских дипломатов

Оказывается, выборы в Болгарии — большой секрет. А россиянин, который заинтересовался избирательным процессом в этой стране, может стать объектом для расследования местных спецслужб. Это и случилось с российским дипломатом в Софии. И, как теперь утверждают в Болгарии, сотрудник российского МИДа занимался этой «противозаконной» деятельностью аж с 2017 года.

- Ну какие там секреты, какая же это тайна? Дипломат обязан интересоваться внутренней жизнью страны пребывания. И в этом ничего плохого нет. И у нас так делают дипломаты других стран. Это просто повод, который, как я подозреваю, используется для обострения ситуации в Европе, в наших отношениях с Болгарией, - говорит Владимир Джабаров, сенатор от Еврейского автономного округа.

Со вторым сотрудником посольства похожая история. Его болгары обвиняют в шпионаже в энергетическом секторе страны. Что само по себе странно. Болгария - страна, которой не хватает собственной энергии, которая вынуждена ее закупать в соседних государствах. При этом София заморозила строительство собственной атомной станции по проекту и контракту от нашего Росатома. Видимо, обвинения в шпионаже - это от обиды на самих себя. За такой очевидный самострел. В стране как не было дешевой электроэнергии - так и не будет. Пока между нашими странами не изменятся отношения.

В российском посольстве прокомментировали: происходящее - это разрушение всего хорошего, что в последнее время создавалось между нашим странами. Ну а как еще комментировать?