5 самых популярных современных диет: плюсы и минусы

- На сегодняшний день существует множество различных систем питания или, как мы их привыкли называть, - диет, - говорит Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице. - Чтобы сделать правильный выбор, нужно понять их основные принципы. При этом важно отдавать себе отчет: если ваш коллега похудел благодаря какой-либо диете, то совсем не обязательно, что она будет эффективной и даже просто безопасной для вас. К любой информации нужно подходить с осторожностью. Прежде чем выбрать одну из популярных современных диет, обязательно подумайте о своем здоровье и ограничениях, связанных с ним, и личных предпочтениях. Разберем основные модные направления в питании.

1. Кетодиета

Эта система питания относится к низкоуглеводным диетам (например, знаменитая кремлевская диета, диета Аткинса, Дюкана). Но кетодиета характеризуется очень высоким содержанием жира. Существует она уже давно, но в последние несколько лет стала особенно популярной. Изначально ее применяли как метод лечения пациентов с патологиями мозга, а сейчас ей зачастую следуют без каких-либо медицинских показаний.

Типичный рацион питания на кетодиете включает 30 граммов углеводов в день, в нем также содержится 5 % белка и 75 % жира. По сути сплошное жирное мясо и очень мало овощей-фруктов, круп.

Кому подходит: хороша для тех, кто качается, поскольку большое количество жира помогает росту мышечной массы. Особенно подходит мужчинам. Но при этом вес у людей с серьезным ожирением теряется медленно.

Плюсы:

+ Уровень сахара в крови остается в норме из-за низкого потребления углеводов (зачастую снижается уровень «плохого» холестерина).

Минусы:

- Ее сложно соблюдать (все-таки необходим баланс).

- Существует риск потребления «неправильных» жиров. Большинство людей обычно выбирают нездоровые жиры (например, насыщенные животные), что наносит определенный ущерб организму.

- Есть исследования о повышении в крови гормона кортизола (гормона стресса) у ярых последователей этой диеты.

2. Палеодиета

Тоже одна из разновидностей низкоуглеводной диеты. Но главная идея палеодиеты состоит в том, чтобы исключить из рациона все современные продукты (рафинированные, очищенные и модифицированные) и вернуться к питанию наших предков эпохи палеолита, когда источниками пищи служили только охота и собирательство. Тогда не было сельского хозяйства, а значит мы переходим фактически на корешки и мясо.

Продукты, которые можно есть на палеодиете: мясо, рыба, яйца, фрукты, овощи, семена и орехи.

Полностью исключаются: зерновые, алкоголь, соль, полуфабрикаты, молочные продукты, бобы.

Кому подходит: людям с аутоиммунными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом второго типа, а также тем, кто страдает ожирением, онкологическими заболеваниями или акне.

Главная идея палеодиеты состоит в том, чтобы исключить из рациона все современные продуктыФото: Shutterstock

Плюсы:

+ «Чистое» питание без вредных химикатов, консервантов, красителей и прочих добавок.

+ Высокое содержание белка в рационе: с мясом, рыбой, яйцами и орехами вы точно не останетесь голодными.

+ Противовоспалительные свойства: питательные вещества в овощах, маслах, орехах, семенах и фруктах способствуют уменьшению воспаления.

Минусы:

- Не подходит для вегетарианцев: в рационе содержится много белка животного происхождения, в то время как бобовые есть не разрешается.

- Многие привычные продукты (тот же хлеб, макароны, крупы) исключены.

3. Безглютеновая диета

Назначается при непереносимости глютена (целиакии) или высокой чувствительности к нему.

Из рациона исключаются все продукты, содержащие глютен (в составе которых есть зерно пшеницы, ржи, овса и ячменя). Первыми под запрет попадают выпечка, макароны и крупы.

Кому подходит: важно понимать, что это лечебный протокол питания, не предназначенный для похудения. Хотя в последнее время множество народа стараются исключать глютен из питания, по-настоящему такая диета важна для тех, кто страдает от целиакии.

Плюсы:

+ Рекомендуются цельные, органические, здоровые продукты.

+ Исключаются обработанные пищевые продукты, содержащие множество красителей и консервантов.

Минусы:

- На сегодняшний день существует множество безглютеновых продуктов, однако многие из них содержат больше сахара и жира, чем их аналоги с глютеном. И зачастую они не имеют ничего общего со здоровым питанием. В данном случае это маркетинг. То есть безглютеновые продукты далеко не безобидны для фигуры: мнение, что они не могут привести к набору веса, ошибочно.

- Избегание глютенсодержащих цельных зерен уменьшает количество питательных веществ, необходимых организму.

Безглютеновая диета исключает полностью всю выпечкуФото: Shutterstock

4. Интервальное голодание 16/8

Эта система питания подразумевает 16 часов голода в сутки. В остальные 8 часов можно есть любые продукты. При этом, конечно, рекомендуется отдавать предпочтение цельным, органическим, здоровым с низким гликемическим индексом.

Кому подходит: практически всем здоровым (без серьезных хронических заболеваний) людям, кроме детей до 16 лет.

Плюсы:

+ Разрешаются все группы продуктов.

+ При такой диете настоятельно рекомендованы физические нагрузки.

Минусы:

- Может возникнуть перекос в потреблении калорий и питательных веществ. А значит, можно спровоцировать дефицит витаминов, микро- и макроэлементов.

- Часто отмечаются побочные эффекты: головные боли, раздражительность и чувство голода.

- Не вырабатывается привычка к здоровому питанию.

5. Сыроедение

По этой системе питания пища не должна готовиться при температуре выше 47 °C, чтобы сохранялись все ее полезные свойства.

Особое значение придается свежим фруктам и овощам, орехам, семенам и травам.

Запрещаются хлеб, бобы, макароны, молочные продукты, мясо и яйца. Хотя некоторые последователи этой диеты предпочитают употреблять в пищу непастеризованное молоко и сыр, а также сырую рыбу и мясо.

Кому подходит: относительно здоровым людям.

Плюсы:

+ В рационе очень много свежих фруктов и овощей, а также полезные жиры из орехов и семян.

Минусы:

- Требуется специальное оборудование для приготовления еды, нередко дорогостоящее.

- Употребление в пищу непастеризованных молочных продуктов, а также сырой рыбы и мяса может привести к заражению вредителями (может развиться паразитоз, а через молоко коров можно даже заразиться клещевым энцефалитом).

- Исключение из рациона на протяжении длительного времени зерновых, бобовых и продуктов животного происхождения может привести к дефициту витаминов, макро- и микроэлементов.

- При болезнях желудочно-кишечного тракта такая диета противопоказана.

ВАЖНО

Если вы все же решитесь попробовать какое-то модное питание, обязательно посоветуйтесь с врачом. Терапевт назначит самые простые анализы (крови, мочи), чтобы исключить возможные проблемы. А диетолог поможет сориентироваться и определиться с планом питания.