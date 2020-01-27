2020-01-27T16:40:18+03:00
Общество

За видео неправильного вывоза раздельного мусора можно получить 5 тысяч рублей

В Москве стартовала программа по раздельному сбору мусора
Анна ГЛАДКИХ
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Если водитель допускает загрузку смешанных отходов и вторсырья в одну машину - запишите видео и заработайте деньгиЕсли водитель допускает загрузку смешанных отходов и вторсырья в одну машину - запишите видео и заработайте деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С начала 2020 года в Москве стартовала программа по раздельному сбору мусора. Для этого в городе обустроили более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили свыше 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов.

Однако не всегда водители машин, осуществляющих вывоз отходов, добросовестно подходят к своим задачам, допуская загрузку смешанных отходов и вторсырья в одну машину. После этого компании, «МКМ-Логистика», зкоторая занимается транспортировкой и утилизацией бытового мусора в Западном и Юго-Западном округов столицы, пришлось объясняться:

«Дорогие друзья, вчера в соцсетях появилось видео, как в нашу машину для смешанных отходов загружаются баки с синей наклейкой для вторсырья. Ошибка водителя, который допустил такую загрузку, стоила ему работы — сегодня он уволен.

Сложившаяся ситуация стала результатом раскоординированной деятельности, когда грузчик не заметил цвет наклейки, а водитель, который несет ответственность за погрузку, не обратил внимания. Все большие проблемы начинаются с мелких упущений», – такое сообщение опубликовали на официальной странице компании в Instagram.

Чтобы исключить подобные ошибки компания объявила конкурс по отслеживанию правильного вывоза отсортированных коммунальных отходов.

«Если вы увидите, что баки для вторсырья и смешанных отходов грузятся в одну машину, сообщите нам, пришлите адрес, видео погрузки, дату и время, и мы выплатим вам вознаграждение в размере 5 тысяч рублей».

Баки с серой наклейкой предназначены для смешанных и неперерабатываемых отходов. Они должны грузиться в машину с серой наклейкой. Баки с синими наклейками предназначены для вторичного сырья и должны грузиться в мусоровоз с синей наклейкой, разъяснила компания.

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