Четыре мифа о прямых выплатах пособий по материнству и больничных в 2020 году

Миф 1: придется отвозить документы чиновникам

Напомним: при «старой», так называемой зачетной схеме, работодатель сначала сам начисляет и выплачивает пособия. А потом в порядке взаимозачета уменьшает свои взносы в ФСС на сумму выплаченных пособий. По новым правилам деньги получателям пособий сразу напрямую перечисляет Фонд. Это значит, что теперь работникам придется лично собирать и передавать необходимые документы чиновникам, переживают некоторые.

Ничего подобного, поясняют в ФСС. Все необходимые данные для начисления пособий в Фонд передает сам работодатель. В электронной форме либо в бумажной, если в организации трудится не более 25 человек.

От работника требуется, как и прежде, представить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия, и заявление с указанием реквизитов для зачисления выплат (подробно см. в инфографике «Будь в курсе»).

Миф 2: деньги будут приходить позднее

Одно из главных опасений - что из-за изменения порядка выплат и документооборота могут возникнуть задержки перечисления пособий.

На самом деле, «Прямые выплаты» в первую очередь как раз гарантируют соблюдение сроков предоставления пособий, подчеркивают эксперты. На практике причиной задержек часто становятся финансовые и другие проблемы работодателя. При модели прямых выплат этот фактор риска устраняется. Деньги работникам - получателям пособий перечисляются напрямую из Фонда независимо от состояния дел у работодателя.

В то же время в переходный период от зачетной схемы к новой модели возможны ошибки из-за человеческого фактора. Ведь работодателю нужно сформировать реестры своих работников, имеющих право на пособия, передавать эти и другие необходимые данные в ФСС. «Мы проводим в регионах семинары, разъясняем кадровым и бухгалтерским сотрудникам, как работать в новой программе, какие важные моменты учитывать, чтобы избежать ошибок, - поясняют специалисты ФСС. - В самом Фонде проблем со средствами нет».

Миф 3: решать спорные вопросы станет сложнее

Раньше можно было прийти и лично задать вопросы о той или иной выплате работодателю. А теперь все решается дистанционно, Фондом. Для работника так хуже, гласит еще один миф. Попробуй узнай теперь о суммах, сроках и других условиях выплат.

• Еще с 2017 года появился удобный и доступный сервис: работают личные электронные кабинеты для страхователя (работодателя) и для получателя услуг Фонда, - поясняют в ФСС. - Они находятся, соответственно, по адресам:

• личный кабинет страхователя - по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/;

• личный кабинет гражданина - получателя услуг размещен в Интернете по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/.

Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

В кабинете можно увидеть расчет пособия, его прохождение - от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту.

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно задать все интересующие вопросы и получить компетентные консультации.

Миф 4: работодателям переходить на новый порядок накладно

В действительности для работодателей есть очень весомое преимущество при переходе на модель прямых выплат, поясняют в ФСС. При зачетной схеме бизнесу приходилось изначально использовать свои средства для оплаты пособий по материнству и больничных листов. Эти деньги нужно отвлекать из оперативной хозяйственной деятельности, что может быть неблагоприятно с экономической точки зрения. Новая схема, когда средства напрямую выплачивает получателю Фонд, снимает такую проблему.

Что касается технических моментов перехода, то есть отработанные версии программ бухгалтерского и кадрового учета, Фонд проводит разъяснительные семинары. «Наши специалисты всегда готовы проконсультировать и оказать необходимую помощь», - заверяют в ФСС.

НА ЗАМЕТКУ

1.01.2020 к проекту «Прямые выплаты» подключились: республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртия; Иркутская, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Тверская области; Ямало-Ненецкий автономный округ.

С 1 июля 2020 года запланирован переход на «Прямые выплаты» в республиках Башкортостан, Дагестан; Красноярском и Ставропольском крае; Волгоградской, Ленинградской, Тюменской и Ярославской областях.

СПРАВКА «КП»

Фонд социального страхования отвечает в нашей стране за оплату больничных листов, выплату пособий по материнству, а также за господдержку для людей с инвалидностью и работников, пострадавших от трудовых травм.

В 2011 году ФСС запустил проект «Прямые выплаты» социальных пособий. Суть в том, что деньги поступают получателям пособий напрямую из региональных отделений Фонда, минуя работодателя.

С 1 января 2020 г. к проекту присоединились 10 регионов России (см. «На заметку»), и теперь «Прямые выплаты» работают в 69 регионах страны. Летом этого года подключатся еще 8 регионов.

У большинства из нас все новое, непривычное вызывает опасения. А вдруг станет сложнее и хуже? Поэтому вполне объяснимо, что проект «Прямые выплаты» Фонда социального страхования (ФСС РФ) после своего запуска привел к возникновению вопросов и ошибочных представлений, мифов. Как все обстоит на самом деле, мы разобрались вместе с экспертами ФСС.

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