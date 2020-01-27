Мазай из Подмосковья: Финансовый аналитик создала первый в России центр реабилитации зайцев

Кристина Григорьева по профессии финансовый аналитик, но любимое дело, которым занимается девушка, далеко от финансов и цифр. Вот уже несколько лет жительница Подмосковья спасает зайцев, оказавшихся в беде. А еще одна организовала первый в России «Дом зайца» - место, где возвращают к жизни ушастых и помогают им вернуться в естественную среду обитания.

- Я не биолог по образованию, но у меня всегда дома были домашние животные. Но в окружении есть много тех, кто занимается с дикими животными. Получилось так, что мне много пришлось общаться с волками, совами, ястребами. Поэтому, когда появилась возможность взять зайца, присутствовал некий дух азарта – вот возьму и посмотрю, что дальше будет, - рассказывает Кристина.

Кристина признается, что не мыслит жизни без своих зайцевФото: СОЦСЕТИ

Изначально казалось, что проблем не будет, чем данный питомец отличается от простого кролика? Но на деле оказалось иначе – заяц никак не хотел становиться домашним, дичился.

- Таких ситуаций множество и часто зайчата просто гибнут потому что люди, подобравшие их, не знают как за ними ухаживать. Сначала я помогала советами, а потом появился «Дом зайца» и теперь ушастых привозят со всей страны, - делится девушка.

Основная ошибка, которую совершают люди, когда находят зайчонка – пытаются выкормить его и оставить себе в качестве питомца.

Если вы встретили маленького зайчонка, то не нужно брать его в рукиФото: СОЦСЕТИ

- Мало кто задумывается, что зайчатам не подходят детские смеси или коровье молоко. Любой недосмотр, любое заболевание – это почти стопроцентный летальный исход для животного, - рассуждает Кристина.

Сейчас забота о питомцах занимает почти все свободное время девушки, но при этом она успевает работать, ведь содержать «Дом зайца» непросто. В среднем на содержание одного зайца в месяц уходит 1,5 тысячи рублей. Это при условии, что не требуется помощь ветеринаров.

Воспитать зайца в домашних условиях очень сложноФото: СОЦСЕТИ

- Прихожу с работы и иду всех кормить, лечить. На выходных с утра до ночи уборка, чистка вольеров. Естественно, нельзя никуда надолго уехать, но жаловаться мне не на что - мне нравится вот такое мое хобби, - цитирует ФАН слова девушки.

Родители Кристины относятся к ее увлечению с пониманием, но активного участия в уходе за животными не принимают. Так что рассчитывать девушке приходится только на себя.

Вырастить в домашних условиях ушастого очень проблематичноФото: СОЦСЕТИ

Напоследок Кристина дала совет всем, кто найдет зайчонка и посчитает, что ему нужна помощь.

- Стоит помнить, что зайчихи не находятся все время рядом с потомством, они курсируют туда-сюда и возвращаются примерно раз в сутки. Мать и малыши встречаются в одном месте в одно время. Человек, который увидел такого зайчонка, должен притвориться, что не заметил его и просто пройти мимо. Трогать, фотографироваться и привлекать внимание к крохе нельзя, это позволит хищнику обнаружить зайчонка. Если же малыш на открытом участке, то стоит перенести его в кусты. Зайчиха не откажется от малыша, даже почувствовав запах человека, - посоветовала Кристина.