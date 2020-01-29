Эффект бабочки: как щитовидная железа влияет на здоровье всего организма

Каждый хотя бы раз в жизни получал совет «проверить гормоны»: при неожиданном скачке веса, хронической усталости, подавленном настроении или более сильном, чем обычно, выпадении волос. Это не лишено оснований: эндокринная система, в органах которой производятся гормоны, руководит всеми процессами, протекающими в организме. О том, с каких анализов чаще всего начинается оценка «гормонального фона», рассказывает старший врач-терапевт лаборатории «Гемотест» Анастасия Тхакахова.

Даже самый маленький сбой в работе эндокринной системы может привести к изменению внешнего вида и самочувствия: гормоны, которые производятся в органах этой системы, заставляют работать каждую клетку организма. Важнейшее звено эндокринной системы – щитовидная железа.

Щитовидную железу часто называют дирижером организма. Это небольшой орган характерной формы (обычно ее сравнивают с бабочкой), расположенный в шее, под гортанью. «Щитовидка» управляет обменом веществ и энергии в каждой клетке. Энергия нужна всем органам и тканям, поэтому от здоровья щитовидной железы зависит весь организм: она влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Лабораторное обследование щитовидной железы назначается при практически любых подозрениях на нарушения обмена веществ. С анализов начинается выяснение причин и сбоя менструального цикла, и резкого набора веса, и депрессивного состояния. Женщинам их рекомендуют сдавать регулярно в качестве профилактики: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

О каких гормонах идет речь

В первую очередь нужно проверить уровень свободного Т4 и тиреотропного гормона (ТТГ), которые регулируют обменные процессы. Тироксин синтезирует сама щитовидная железа – с его помощью она управляет усвоением кислорода, окислением жиров и производством белков в клетках. ТТГ – гормон гипофиза, который дает щитовидной железе команду на производство гормонов. Если щитовидная железа не справляется со своей функцией и регулярно выделяет в кровь недостаточно Т4, уровень ТТГ поднимается.

В рамках профилактического обследования эти тесты, как и во многих других случаях, рекомендуется дополнить клиническим (или общим) анализом крови – это одно из самых информативных исследований, которые стоят на вооружении современной лабораторной диагностики. Оно указывает (прямо или косвенно) на изменения в работе всех основных органов и систем организма: анемии, аллергии, инфекции, воспаления. Если с «щитовидкой» все в порядке, он поможет оценить и другие риски.

Какие симптомы могут говорить о нарушениях функции щитовидной железы:

• Постоянная сонливость

• Ухудшение внимания и памяти

• Резкое похудение или набор веса без видимых причин

• Раздражительность

• Нарушения менструального цикла

• Снижение сексуальной активности

На здоровье щитовидной железы прямым образом влияет питание: для нормального выполнения своей работы этому органу нужен йод, который поступает в организм с водой и пищей. К сожалению, большинству жителей нашей страны этого микроэлемента не хватает: Минздрав России отмечает, что практически в каждом из 85 регионов России наблюдается тот или иной уровень йододефицита.

Йод входит в состав тироксина (Т4) – гормона, который синтезирует щитовидная железа. С его помощью регулируется обмен веществ во всех тканях и системах организма: от сердечно-сосудистой, пищеварительной и иммунной до нервной и репродуктивной. Несбалансированное питание и недостаток продуктов, богатых этим микроэлементом, могут привести к тому, что щитовидной железе не хватит строительного материала для производства Т4 и разовьется гипотиреоз – эндокринное заболевание, приводящее к замедлению обмена веществ. В первую очередь оно выражается увеличением веса, снижением либидо, «хронической усталостью»: снижением работоспособности, быстрой утомляемостью, проблемами с памятью, мышечной слабостью. На фоне гипотиреоза развиваются нарушения гормонального фона: у женщин они приводят к сбоям менструального цикла, у мужчин – к нарушению потенции. Для детей дефицит йода может означать необратимые нарушения физического и ментального развития. У детей, рожденных в регионах с выраженным дефицитом йода, повышается риск развития неврологических нарушений и умственной отсталости.

Какие продукты включить в рацион, чтобы поддержать «щитовидку»:

• Йодированная соль

• треска (в т. ч. печень)

• морская капуста

• тунец

• лосось

• брокколи

• шпинат

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»