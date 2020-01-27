В торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в стране кинотеатр с технологией ScreenX

В 2020 году продолжится переформатирование в духе современных трендов торгово-развлекательного центра «Европейский» в Москве. Ранее изменилась концепция фудкорта одного из самых посещаемых как в столице, так и во всем мире торговых комплексов, а в ближайшем будущем перемены ожидают самую популярную сферу досуга – кинопоказ. И здесь «Европейский» снова впереди планеты всей, что неудивительно: его владельцы – известные российские девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев – не останавливаются в развитии своих проектов, первыми внедряют передовые технологии, а во многом и сами задают тон в индустрии ритейла.

Полное погружение

Со времён изобретения кинопроектора зрители посмотрели миллионы немых, черно-белых, цветных и насыщенных компьютерными спецэффектами фильмов в 2d, 3d и даже 5d проекциях. Однако до сих пор объемность изображения и эффект присутствия достигались преимущественно техническими средствами.

Но теперь давний и проверенный партер группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева – Объединённая сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема парк», «Формула кино») готова предложить зрителям абсолютно новые и поистине острые ощущения – первую в мире технологию мультипроекции ScreenX. В сотрудничестве с южнокорейской компанией CJ 4DPLEX, которая предоставит специальное оборудование для установки в кинозале «Европейского», Объединенная сеть подарит москвичам и гостям столицы возможность практически полного погружения в действо на экране.

Достигается такой эффект с помощью трех демонстрационных экранов, расположенных в центре и на боковых стенах кинозала, позволяя расширить угол обзора до 270 градусов. Боковые экраны включаются в наиболее яркие моменты кинофильма, воздействуя на периферийное зрение и давая возможность увидеть то, что остается как бы за кадром. При этом понятно, что технология панорамного обзора должна учитываться и при создании фильма. В частности, сцены, усиливающие эффект погружения, снимаются с трех камер под разными углами.

В «Европейском» Нисанова и Илиева еще в прошлом году началась реконструкция кинотеатра, которая завершится в 2020-м. Планируется, что именно здесь будут проходить премьерные показы фильмов, снятых по новой технологии.

Цивилизованный шоппинг

Обновленный кинотеатр – не единственная возможность разнообразить досуг и получить новые впечатления при посещении «Европейского». Все чаще владельцы комплекса устраивают для посетителей встречи со звёздами мировой величины, среди которых артисты, музыканты, спортсмены. В «Европейском» побывали участники популярной группы BrainStorm и легендарной Rammstein, Наталья Орейро, Зинедин Зидан, Сара Джессика Паркер, Антонио Бандерас и многие другие.

В последнее время сфера отдыха и развлечений становится ключевым компонентом успеха ритейлеров. Уловив этот тренд, многие крупные торговые центры усилили именно досуговую функцию, превратив объекты в комфортные общественные пространства. Как опытные собственники, Год Нисанов и Зарах Илиев также понимали необходимость перемен и создали торговый центр, в который можно не только отправиться за покупками, но и посетить кинотеатр или просто отдохнуть в уютных кафе и ресторанчиках. Благодаря этому практически с первых дней работы торгово-развлекательный центр стал вторым по посещаемости после гигантского Dubai Mall в ОАЭ.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, «ТРЦ «Европейский» смело можно назвать одним из самых современных торгово-развлекательных центров столицы». С подачи его владельцев - Года Нисанова и Зараха Илиева - комплекс «всегда находит передовые решения для заботы о безопасности и комфорте гостей».

Универсальный проект

Напомним, «Европейский» был построен на месте, где исторически находились торговые ряды. И это неудивительно - рядом располагается крупный вокзал, а сама площадь со временем превратилась в транспортно-пересадочный узел, через который ежедневно проходят тысячи пассажиров.

Эксперты отмечали, что здание добавило новый объем и в целом «поддержало» прилежащую Дорогомиловскую улицу. Архитектурная подсветка выгодно выделяет элементы фасада и создаёт эффектный образ здания в вечернее время.

Такие места вообще логично развивать комплексно, а многофункциональные торговые центры с ресторанными и развлекательными зонами как раз укладываются в подобную концепцию. В результате пространство рядом с Киевским вокзалом использовали максимально эффективно, сохранив и дополнив функцию ритейла, благодаря чему «Европейский» стал знаковым местом на карте столицы. Владельцы торгово-развлекательного комплекса усовершенствовали инфраструктуру и благоустроили прилегающую территорию, благодаря чему улучшилось качество городской среды. Не случайно, по мнению экспертов, комплекс Нисанова и Илиева – один из самых удачных примеров «урбанистического развития Москвы».

Внутреннее пространство торгового центра организовано в лучших традициях пассажей в европейском дизайне и постоянно обновляется. Год Нисанов и Зарах Илиев приглашают специалистов мирового уровня, например, для создания первой в России кинетической люстры или фонтанов с использованием уникальной австрийской компьютерной технологии, благодаря которой можно воспроизвести миллионы вариантов светомузыкальных шоу.

Торговый центр Года Нисанова и Зараха Илиева давно стал визитной карточкой Москвы как современной европейской столицы. За культурным досугом жители отдалённых регионов России приезжают в «Большой театр» и Третьяковскую галерею, гастрономические путешествия совершают в «ДЕПО» и на яхтах Флотилии «Редиссон Ройал» с ресторанным сервисом на борту, а за новинками фэшн-индустрии отправляются в «Европейский». Ассортимент торговых марок отражает последние мировые тренды и варьируется от масс-маркет до премиального уровня, что привлекает широкий круг покупателей.

Интересно, что популярные бренды, такие как Massimo Dutti и Victoria's Secret впервые появились в Москве именно в «Европейском». Так же, как и грандиозная и первая в России «Ночь скидок» с дорогостоящими подарками. Интерес посетителей в торговом центре постоянно поддерживают запоминающимися акциями и распродажами.

И нельзя не отметить, насколько продумана логистика – удобная тёплая парковка более чем на 1000 машиномест устроена на высоких этажах, благодаря чему посетители не беспокоятся о том, куда поставить автомобиль.

Функционал комплекса оценили не только эксперты, но и рядовые москвичи, которые в большинстве говорят о торговом центре исключительно в превосходной степени. Некоторые путешественники включают «Европейский» в число обязательных к посещению столичных достопримечательностей.

Уникально, креативно и функционально

Практически все девелоперские проекты «Киевской площади» отличает удачное сочетание функциональности и креативные стилистические и дизайнерские решения. Владельцы группы умеют создать уникальные объекты, которые со временем становятся визитными карточками города.

Например, строящийся многофункциональный комплекс «Щелковский», который планируется сдать в эксплуатацию в первой половине 2020 года, определенно станет местом притяжения не только жителей востока столицы, но и гостей мегаполиса.

Горожанам будет, на что посмотреть. Многофункциональный комплекс расположится в огромном 11 этажном здании (из них пять - подземных) внешне напоминающем бегущий по волнам корабль.

Как отмечают эксперты, комплекс станет ключевым ярким элементом транспортного хаба европейского уровня, который объединит сам торгово-развлекательный центр и международный автовокзал. В числе якорных арендаторов «Щелковского» помимо брендовых магазинов одежды и обуви, кинотеатра и фитнес-центра, есть семейный парк активного отдыха Joki Joya, для которого планируется выделить около 2,5 тысяч квадратных метров.

Специалисты считают, что в настоящее время сложилась довольно высокая конкуренция на рынке торговой недвижимости. Поэтому в выигрыше оказываются девелоперы, делающие ставку на функционал, новизну и креатив. Так, недавно «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева реконструировала на юге столицы известный москвичам торговый центр «Электронный рай», превратив его в мебельный торговый молл. Новая площадка называется «Гранд Юг», на ней теперь разместились не только продавцы электронной и бытовой техники, но и мировые производители мебели. Концепция предполагает создание комфортных условий как для арендаторов, так и для посетителей. И именно такие объекты могут быть успешны в будущем и выдерживать конкуренцию, уверены эксперты отрасли.

Таким образом, «Европейский» на целое десятилетие опередил эту тенденцию, став флагманским проектом крупного торгово-развлекательного комплекса с широким спектром услуг и развлечений. Находящийся в непосредственной близости от вокзала и трех линий метрополитена, включая Кольцевую, он стал логистической точкой притяжения и излюбленным местом отдыха столичных жителей, российских и зарубежных туристов. Круглый год торговый центр украшает оригинальный уличный декор, на фоне которого так любят фотографироваться «на память» посетители. Ведь они знают, что в своё следующее посещение застанут «Европейский» немного другим, и он обязательно удивит их чем-то новым и интересным!