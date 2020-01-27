Ирина Отиева спивается: «От меня отвернулись все!»

Последний раз певица появлялась в музыкальном проекте в 2008 году на НТВ в «Суперстар. Команда мечты». Одиннадцать лет джазовая звезда Ирина Отиева живет без сцены: певица находится в депрессии, принимает алкоголь. Убедиться в этом телезрители смогут сегодня вечером: спасти Ирину Отиеву пытаются ее друзья и журналисты программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Ирина Отиева дала первое интервью за много лет, которое покажут в «Прямом эфире». Выглядит Отиева плохо, много курит, похудела, лицо отекшее от алкоголя. Ирина переживает, что поклонникам она нужна, а вот коллеги и друзья отвернулись: «Это страшно, когда ты всю жизнь работал, и не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Все, нужна молодежь – вот эта дебильная, которая не петь не умеет, ни вообще ничего. Никто вообще ни разу не позвонил. От меня отвернулись все. И Лариса (речь идет о Долиной – Авт.), и Песков, и Серов, и Крутой. Все отвернулись. Когда я была на пике, они все звонили, они все приезжали, они гуляли здесь днем и ночью. Когда меня убрали: новая позиция появилась тогда у ТВ, что надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат…»

Певица на мероприятии в 2012 году.Фото: Иван ВИСЛОВ

Отиева рассказывает, что преподавала в академии Гнесиных за пять тысяч рублей в месяц: «Мне это надоело, бросила. Я за квартиру плачу 11. Живу на пенсию…».

Ирина и ее мама Елена рассказали, что депрессия началась после того, как на 50-летний юбилей певицы никто из коллеги не пришел – а она обзванивала многих: пришел только Никас Сафронов. С тех пор она не отмечает свой день рождения, проводит этот праздник в одиночестве: «Недавно звонил Пенкин, через 10 лет практически. И спросил: «Ты меня простила?» Я сказала, что нет».

Ирина Отиева, 1989 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица, говорит, что ей есть ради кого жить: ради 86-летней мамы и 23-летней дочери Златы. Но она уже купила место себе и маме на кладбище, чтобы не обременять дочь этими проблемами в будущем. Отиева рассказала журналистам, что построила дом дочери, также у нее две квартиры: одна, где живет она и вторая, где проживает ее мама. Но закончила интервью Ирина тем, что мечтает побыстрее умереть.

Коллеги считают, что нужно попробовать уговорить Отиеву лечь на реабилитацию в клинику, а избавившись от алкогольной зависимости, Ирина может вернуться преподавать музыку.