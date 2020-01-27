2020-01-27T16:53:41+03:00
Звезды

Ирина Отиева спивается: «От меня отвернулись все!»

61-летняя певица больше десяти лет не поет, и думает о смерти
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кадр из анонса передачи о судьбе певицы Ирины Отиевой.Кадр из анонса передачи о судьбе певицы Ирины Отиевой.Фото: Youtube
Изменить размер текста:

Последний раз певица появлялась в музыкальном проекте в 2008 году на НТВ в «Суперстар. Команда мечты». Одиннадцать лет джазовая звезда Ирина Отиева живет без сцены: певица находится в депрессии, принимает алкоголь. Убедиться в этом телезрители смогут сегодня вечером: спасти Ирину Отиеву пытаются ее друзья и журналисты программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Ирина Отиева дала первое интервью за много лет, которое покажут в «Прямом эфире». Выглядит Отиева плохо, много курит, похудела, лицо отекшее от алкоголя. Ирина переживает, что поклонникам она нужна, а вот коллеги и друзья отвернулись: «Это страшно, когда ты всю жизнь работал, и не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Все, нужна молодежь – вот эта дебильная, которая не петь не умеет, ни вообще ничего. Никто вообще ни разу не позвонил. От меня отвернулись все. И Лариса (речь идет о Долиной – Авт.), и Песков, и Серов, и Крутой. Все отвернулись. Когда я была на пике, они все звонили, они все приезжали, они гуляли здесь днем и ночью. Когда меня убрали: новая позиция появилась тогда у ТВ, что надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат…»

Певица на мероприятии в 2012 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

Певица на мероприятии в 2012 году.Фото: Иван ВИСЛОВ

Отиева рассказывает, что преподавала в академии Гнесиных за пять тысяч рублей в месяц: «Мне это надоело, бросила. Я за квартиру плачу 11. Живу на пенсию…».

Ирина и ее мама Елена рассказали, что депрессия началась после того, как на 50-летний юбилей певицы никто из коллеги не пришел – а она обзванивала многих: пришел только Никас Сафронов. С тех пор она не отмечает свой день рождения, проводит этот праздник в одиночестве: «Недавно звонил Пенкин, через 10 лет практически. И спросил: «Ты меня простила?» Я сказала, что нет».

Ирина Отиева, 1989 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Отиева, 1989 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица, говорит, что ей есть ради кого жить: ради 86-летней мамы и 23-летней дочери Златы. Но она уже купила место себе и маме на кладбище, чтобы не обременять дочь этими проблемами в будущем. Отиева рассказала журналистам, что построила дом дочери, также у нее две квартиры: одна, где живет она и вторая, где проживает ее мама. Но закончила интервью Ирина тем, что мечтает побыстрее умереть.

Коллеги считают, что нужно попробовать уговорить Отиеву лечь на реабилитацию в клинику, а избавившись от алкогольной зависимости, Ирина может вернуться преподавать музыку.

Лариса Долина и Ирина Отиева - Хорошие девчата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор: В РФ разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу
Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%
В Совфеде напомнили, если Россия уйдет из ПАСЕ, то больше не вернется
Вернувшегося из Ухань британца отказались проверять на коронавирус
Украинские националисты напали в Харькове на участников митинга против дискриминации русского языка
Роспотребнадзор:у пассажира с подозрением на коронавирус в Шереметьево выявили гастроэнтерит
В России задержали Японца, собиравшего секретные данные
Арашукова-старшего заподозрили в растрате 775 миллионов рублей
Выявленный в Украине коронавирус не является разновидностью китайского вируса
"Меры принимаются": Кремль оценил угрозу распространения коронавируса в России
Российские авиакомпании приостановили рейсы в Китай в связи с распространением коронавируса
Путин поручил до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Толстой: Россия покинет ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут ограничены
Власти Польши не пригласили Путина на памятные мероприятия
Новый коронавирус на Украине: В Киеве подтвердили первый случай
Официальные курсы евро и доллара выросли в среднем на полрубля
Названы имена девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта
Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года