Почему мы страдаем от магнитных бурь? Ответ, возможно, у нас в крови

Медики поговаривают, что пожилые дамы – жертвы психосоматики. Надумывают, дескать, хворь. Но, кажется, в природе в самом деле есть механизм, который способен испортить нам кровь, когда на Солнце происходят взрывы. Причем кровь - в прямом смысле. Но по порядку: сначала разберемся, что такое бури и как все это вообще работает.

СПРАВКА КП

На Солнце время от времени происходят вспышки (по сути взрывы). Такое случается, когда магнитное поле светила в каком-то месте усиливается и держит в своих тисках солнечную плазму (мы с Земли видим на этом месте темное пятно). Энергии надо куда-то деваться, и она прорывается в виде вспышки рядом с пятном. Часть солнечного вещества покидает светило и летит прочь. Если попадает в Землю, плазму принимает на себя магнитное поле Земли. Плазма «скатывается» к магнитным полюсам и относительно безопасно «сгорает» на высоте около ста километров как полярное сияние. Но не все так благостно: «переваривая» солнечную плазму, Земля немного «заболевает» сама. Меняется магнитное поле, ионосфера, идут странные радиосигналы. Это и есть пресловутая «магнитная буря».

Что-то в воздухе

Почему человек болеет во время геомагнитных бурь – не до конца понятно. В СССР проблему знали и изучали, но старались тему не «светить» в том числе для того, чтобы люди не страдали от своего воображения. Зато в «перестройку» как с цепи сорвались. В СМИ стали публиковать прогнозы. И неважно, что такие прогнозы, очень неточные даже сейчас, когда спутники показывают нам Солнце с разных сторон, тогда вообще никуда не годились. И не волнует, что медики не могли точно сказать, кто заболеет и как. Термин «метеочувствительность» пошел в народ, и у людей сложилось впечатление, что все это факты доказанные и «наука признает».

На деле наука в раздрае. Одни исследования убеждают, что во время бури заболеваемость подскакивает вдвое. Другие вообще не видят эффекта. Верить надо двум исследованиям, у нас и в США. Мы и американцы доказали, что бури вредят зимой, но почти безобидны летом. Предположили: зимой хуже вырабатывается гормон мелатонин, сильный антиоксидант. Организм слабеет, тут-то его магнитные бури и подкашивают.

Но как? Ученые из Баку делали пациентам во время бурь электроэнцефалограммы головы. Они обнаружили: электрополе мозга чувствует, когда меняется магнитное поле Земли. Неожиданно в этой истории появились интересные детали, о которых и хотелось бы рассказать.

Вспышка на Солнце случается, когда магнитное поле звезды в каком-то месте усиливается и держит в своих тисках солнечную плазму.

От космоса не скрыться

В новогодние праздники я, как и многие из вас, боялся, что в Иране начнется мировая война, а о бурях не думал, тем более, что Солнце сейчас спокойное, и бурь почти нет. А еще меня волновало то, что я прочитал в работах исследователя Грегора Ходованца. Этот инженер и самопальный ученый творил в 1980-е и натворил немало странного, так, что не все его и за ученого-то признают. Сначала он заметил, что обычный конденсатор заряжается сам собой, если его сбросить с рук, например, на кровать. А закончил тем, что с помощью конденсаторов принялся общаться с Марсом, и даже завел там друга по переписке. Ладно, подумал я, с Марсом перебор, конечно, а вот заряжается конденсатор сам собой или нет, проверить не мешает.

Тем более что сделать это очень просто. Берете конденсатор. Присоединяете к нему тестер из хозяйственного магазина: китайские тестеры рублей за четыреста на самом деле очень неплохи. И смотрите, что происходит.

Берете конденсатор. Присоединяете к нему тестер из хозяйственного магазина: китайские тестеры рублей за четыреста на самом деле очень неплохи. И смотрите, что происходит.

СПРАВКА КП №2

Конденсатор – радиодеталька, которую вы найдете, раскурочив любое бытовое устройство, от тостера до телевизора. Вроде проще некуда: две металлические пластинки друг напротив друга. Между ними или воздух, или специальная жидкость (электролит), а то и просто бумага, пропитанная маслом. Но свойств у конденсатора масса. Главное: если на него подать ток (да хотя бы от батарейки), он возьмет заряд, накопит и будет в себе держать, пока заряд понемногу не стечет через воздух. Еще он пропускает через себя переменный ток, но блокирует постоянный. А еще он в самом деле может заряжаться сам. И с одной стороны загадки тут нет: среда внутри конденсатора постоянно находится в тепловом движении, от движения получается заряд, который внутри и остается. А с другой - явление плохо изученное, что Ходованца и привлекло. Ходованец обнаружил, что заряд сам собой колеблется, и решил, что таким образом ему сигнализируют с Марса. А что на самом деле?

Был вечер, когда я взял огромный конденсатор, который предусмотрительно выковырял из старого музыкального центра. Центр был фирмы Sony, лет тридцать пять назад такие продавали в магазине «Березка», люди о них мечтали, за «валюту» в тюрьму попадали, а сейчас валяется, и не нужен никому. Лишний раз подивился, до чего деталь хороша, по сравнению с нынешней-то китайщиной: металлический корпус, краска как новая, смотрит бодро, хоть сейчас в дело. Разрядил красавца. Присоединил тестер и стал смотреть.

Сначала конденсатор сам зарядился: так и должно быть. Частички вещества внутри него, когда я, разрядив его, убрал поле, принялись свободно двигаться и породили электричество. А что потом? Ходованец заметил колебания заряда. Я тоже, да еще какие! Целую неделю я записывал, как конденсатор то сам заряжается, то разряжается. Может, в самом деле с нами таким странным способом пытаются связаться?

Не Марс, намного хуже

Неделя позади, передо мной – исписанные листочки бумаги. Время – заряд, время – заряд… Строю таблицы, и вижу в самом деле нечто очень странное. Напряжение конденсатора само меняется в зависимости от времени суток. Оно самое большое в полночь. Самое низкое – около 17 часов. И так изо дня в день.

Как Ходованец какие-то якобы сигналы с Марса рассмотрел, а этого не заметил? Видимо, очень хотел инопланетян найти, так бывает. Вообще-то он инженером был хорошим и вообще, спасибо ему за его наблюдательность. Но что же это такое?

Какое-то смутное воспоминание… Где-то я видел такой график… Точно! Это же суточные колебания магнитного поля Земли! Мы все про бури да про бури, а ведь поле Земли и безо всяких бурь колеблется. И именно по такому закону. Полез в Сеть, нашел график… совпадает! Вот это да! Радиодеталь на моем столе видит, что делается в планетарном магнитном поле! Это надо как-то осмыслить.

Отчего магнитное поле Земли колеблется? Вон магнит у вас на холодильнике, у него ничего не колеблется. Дело в том, что наша планета сложнее магнита с холодильника. Поле формируется в недрах, где движется раскаленная магма. Об этом мы знаем мало, но еще меньше – о второй стороне процесса. Высоко над нами текут токи. А как им не течь, если среда на высоте километров сто проводит электричество. Дуют ветры. Земля вращается. Все это колышется. Возникает ток, как в динамо-машине на наших электростанциях. Вот эти динамо-токи постоянно меняются, а тон задает вращение Земли.

А дальше, видимо, вот что. Где-то высоко над моей головой поменялись токи. Поменялось и магнитное поле вокруг моей импровизированной экспериментальной установки. Внутри конденсатора частицы вещества начали двигаться немного иначе. Заряд конденсатора поменялся. Это в самом деле поразительно: похоже, нет на нашей планете ничего, что не ощущало бы на себе влияние магнитного поля планеты.

Буря – она и в стакане буря

А теперь представим, что началась магнитная буря. Магнитное поле Земли стало пульсировать, его залихорадило. Внутри конденсатора в этом случае произойдет невидимый шторм. А еще… внутри нас!

Что внутри конденсатора? Электролит. В простейшем случае – соленая вода. Конечно, соленую воду внутрь радиодеталей не льют, непрактично, но школьники на уроках берут простую банку, льют туда соленую воду, оборачивают банку фольгой, и получают такой конденсатор, что заряжается от расчески, а бьет, как шокер. Итак, соленая вода – электролит. Кровь – соленая вода. Она тоже электролит! И она «видит», как пульсирует поле Земли точно так же.

Не знаю, как вам, а у меня многое встало на свои места. Взбесившееся во время бурь магнитное поле нашей планеты оказывает непосредственное действие на нашу кровь. В теле появляются электрические заряды, которых в нем не было. Отсюда – и те сбои в работе мозга, что нашли азербайджанские ученые. Только они думали, что магнитное поле влияет на нас непосредственно, а дело вот в чем оказалось-то.

Мы начали с Солнца, потом чуть не оказались на Марсе, вернулись на Землю, и каков итог? К сожалению, мнение скептиков, что люди сами придумывают себе болезни, когда слышат про геомагнитную бурю, неверно. Хорошо бы от всех болезней лечить внушением, да не получится. Пусть буря – не приговор, мелатонин наше все, а здоровый образ жизни убережет от вспышек, но все-таки, если недужите, просто будьте чуть осторожнее обычного. А потом ученые, раз уж вроде бы понятно, как это работает, придумают какое-нибудь противоядие.