После публикации в КП нашелся новый дом для пса Грея, едва не сгоревшего, спасая хозяина

Любимец ветеринаров пес, Грей, покоривший интернет свой судьбой, стал домашним. На минувших выходных из клиники "Бимка", где бедолага прожил почти год, его забрала новая хозяйка. Врачам женщина призналась, что прочитала историю Грея на сайте kp.ru: сначала ревела, жалея собаку, а потом твердо решила забрать погорельца себе.

- Мы все очень рады за Грея. Он теперь живет в Москве, в квартире замечательной женщины-композитора вместе с ее мамой. Ведет он себя отлично. Никаких жалоб нет, - рассказала "Комсомолке" кандидат ветеринарных наук, Мария Медведева.

История Грея, который прославился своим добрым сердцем и верностью хозяину, потрясла интернет около года назад. Пес, который жил во дворе частного дома в деревне Василево Пушкинского района Московской области, заметив пожар, бросился внутрь, чтобы спасти хозяина. Мужчина из полыхающей постройки выбраться успел и даже не пострадал. Чего не скажешь о смелой дворняжке, которая носилась по комнатам и лаяла, пытаясь найти хозяина.

Собаку с 70 процентами ожогов, напоминающую живой труп, просто выбросили на улицу. Пожар случился накануне прошлого года, а в клинику беднягу привезли только через неделю, в январе 2019-го, и то - не хозяин, а совершенно чужие люди. Первое время хозяин навещал собаку,а потом просто забыл о ней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756508" frameborder="0"></iframe> Ненужный герой.Пёс Грей, который спасал хозяина на пожаре, вновь оказался никому не нужен… Но, может, в Интернете найдутся добрые люди?

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