Рождественские чтения - о Победе над врагом, страхами, леностью

Тема 28-х Международных Рождественских образовательных чтений в Москве — «Великая победа: наследие и наследники».

Чтения проходят на самых серьезных площадках. В частности, в Московском госуниверситете имени Ломоносова и в Российском университет дружбы народов (РУДН), в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) и в Русском географическом обществе, в историческом парке «Россия - моя история».

- Чтения вносят значимый вклад в укрепление плодотворного соработничества Русской православной церкви, других традиционных религий России с государством и институтами гражданского общества по ключевым, актуальным гуманитарным проблемам современности, - написал в приветственному слове Владимир Путин, - Они являются большим событием в культурной, духовной жизни страны.

На открытии форума показали спектакль по мотивам повести Виктора Николаева, лауреата Патриаршей литературной премии, посвященный героям Афганской войны — наследникамм тех, кто победил в Великой Отечественной.

Но не только о духовных трудах и о ратных подвигах шла речь на чтениях. Говорили и о конкретной работе по строительству и восстановлению православных храмах.

- На подобранных РПЦ участках ведётся работа на 198 храмовых комплексах в границах «старой» и 21 на территории «новой» Москвы - заявил в рамках чтений депутат Госдумы Владимир Ресин, - В числе реставрируемых - уникальные святыни Русского мира - церковь Успения Пресвятой Богородицы, Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь, ансамбль Высоко-Петровского монастыря.

Вообще же в рамках чтений состоится около 120 мероприятий - конференций, семинаров, круглых столов, открытых уроков в школах, конкурсов, фестивалей.