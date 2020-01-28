Кредиты стали дешевле, но получить их сложнее

Спрос на «длинные» деньги

Объемы кредитования в последние четыре года растут по 20% в год и почти удвоились за это время (см. графику). Есть две версии происходящего: оптимистичная и пессимистичная. То ли россияне устали экономить и стали делать крупные покупки. То ли денег не хватает на самое необходимое, вот и приходится залезать в карман к банку. Точно определить, что именно сейчас происходит, не может ни один эксперт. Ведь для этого нужно залезть в головы миллионов заемщиков. Есть только догадки и мнения.

Лидер рынка - ипотека. Все больше россиян покупают квартиры с помощью заемных средств. В 2018 году был настоящий бум. Тогда ипотечных кредитов выдали на 3,3 трлн рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Но в 2019-м рынок замер на месте. Нового рекорда не случилось из-за повышения НДС в начале года, а вместе с этим ключевой ставки ЦБ, процентов по кредитам и цен на недвижимость.

Вполне возможно, что ипотечный рост возобновится в 2020 году. Во второй половине прошлого года тенденция развернулась в обратную сторону. Ипотека стала быстро дешеветь, а спрос на нее - снова расти.

Культ наличности

Еще один быстро растущий сегмент - кредиты наличными. Получать их стало удобнее. Собственно, именно этот нюанс и беспокоил Максима Орешкина. Залезть в долги проще простого. А как отдавать, российские заемщики думают во вторую очередь. Но в Центробанке не зря говорили, что у них все под контролем. С 1 октября прошлого года регулятор стал целенаправленно «охлаждать рынок».

Для банков ввели очередной обязательный к исполнению показатель - предельную долговую нагрузку заемщика. Методика работает примерно так: если гражданин платит больше 50% от своих доходов, то новый кредит ему с большой вероятностью не дадут. За счет повышающих коэффициентов ЦБ сделал так, что банкам просто невыгодно выдавать деньги слишком рискованным заемщикам.

- Наше достаточно жесткое регулирование по показателю долговой нагрузки должно привести к тому, что темпы потребительского кредитования будут постепенно сокращаться, несмотря на снижение ставок по кредитам, - заявляла тогда Эльвира Набиуллина.

Стали чаще отказывать

Кстати, эффект от этой меры частично уже проявился. Как рапортуют различные бюро кредитных историй, в прошлом году банки одобрили лишь треть (от 32 до 37%) заявок на получение кредитов. Это рекордно низкий показатель за последние два года. Тем не менее не все эксперты согласны, что рост отказов можно трактовать только таким образом. Возможно, все дело в цифровизации отрасли.

- У многих банков есть такой продукт, как предодобренный кредит (когда в онлайн-банке появляется возможность оформить заем в два клика, клиенту нужно только согласиться с предложением. - Ред.). Чтобы предложить его конкретному человеку, рассчитать сумму займа и процентную ставку, банку нужна информация о кредитном качестве потенциального заемщика. Перед тем как направить предложение о предодобренном кредите, он обращается в БКИ, чтобы удостовериться, что не ошибся с оценкой риска, влияющего на кредитный лимит и процентную ставку, - объясняет Михаил Сухов, профессор Банковского института Высшей щколы экономики, бывший зампред ЦБ.

Рефинансирование на марше

На банковском рынке появилась и другая тенденция - массовое рефинансирование. Ставки по кредитам падают. Появляются более выгодные предложения. И многие заемщики, особенно ипотечные, этим пользуются. Берут новый кредит по меньшей ставке и закрывают этими деньгами старый долг. Для конкретного клиента это большой плюс, а вот банки могут столкнуться с проблемами. ЦБ даже выпустил на эту тему доклад, в котором дает банкирам рекомендации, как лучше всего вести себя кредитной организации, чтобы не обанкротиться из-за этой тенденции.

А мы лучше дадим советы, как вести себя клиентам, чтобы получить деньги взаймы на самых выгодных условиях и не обременить семейный бюджет.

СОВЕТЫ «КП КАПИТАЛ»

Пять правил потенциального заемщика

О том, как правильно взять заем, чтобы не оказаться в кредитной яме.

1 Подумайте, нужны ли вам заемные деньги. Может, вы сможете обойтись без них? Или нет смысла покупать новую машину, когда кругом каршеринг, а такси стали дешевле? Если деньги вам точно нужны, сделайте все возможное, чтобы долг не стал кабалой.

2 Создайте резервный фонд - на сумму в три-четыре месячных дохода семьи. Эта кубышка должна быть неприкасаемой. Ни в коем случае не нужно вкладывать ее в первоначальный взнос по той же ипотеке. Ее задача в другом - помочь вам деньгами в случае, если вы потеряете основной источник дохода. Лучше сделать взнос меньше, но оставить возможность маневра.

3 Отсюда еще один совет. Желательно, чтобы в семье было минимум два независимых друг от друга источника дохода. Идеальный вариант - когда муж работает в одной компании, а жена - в другой (и желательно в разных отраслях). Но если это невозможно, тогда просто увеличьте резервный фонд.

4 Тщательно выбирайте кредитора. Конкуренция среди банков запредельная. Пусть выиграет тот, кто предложит наиболее выгодные условия. Пора привыкать, что сейчас рынок покупателя и требовать к себе соответствующего отношения.

5 Берите деньги на максимальный срок, но отдавайте досрочно. Суть такой стратегии - вы уменьшаете ежемесячный платеж и создаете для себя возможность маневра. Есть лишние деньги - перечислили больше. Захотели в отпуск - сделали паузу, оплачивая только минимум.

Картина маслом

«Здравствуйте, уважаемая редакция. Меня зовут Наталия. Две недели, как вместе с надеждами, маленьким бизнесом и последним клиентом из родного Арзамаса переехала в Москву. Я мастер маникюра. Стаж - целых шесть лет. Раз все мои клиенты уже здесь, надеюсь, что без работы не останусь. Достаточно ли я финансово привлекательна, чтобы взять кредит на стартап и новый айфон?»

Уважаемая Наташа. Очень хотелось бы вас обнадежить, но, увы, одной клиентской базы и вашей привлекательности недостаточно.

Почему так категорично? А потому: только за кредиты россияне должны финансовым организациям 18 триллионов рублей! Триллионов, Наташа! Это двенадцать нулей после цифры 18.

И сколько они вернут? Берешь ведь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда...

Так что если уж и брать кредит, то на аренду места в успешном парикмахерском салоне. Или на покупку оборудования для качественного маникюра, чтобы работать на съемной квартире. Да и на оплату самой квартиры - ваша экс-арзамасская клиентура, ныне ожидающая солнца под свинцовым небом Сити, очень быстро становится капризной. И в Марушкино, пусть теперь это и Москва, будет ездить только при наличии больших бонусов от вас. Вот тогда, возможно, будет шанс как-то отбить заемные деньги и заработать на хлеб. Желательно с маслом. А то будете, как на картине «Меняла» Маринуса ван Реймрсвале, считать каждую копейку.

И помните, дорогая Натали, чтобы заработать на айфон, можно пока и на дешевый смартфон звоночки принимать. Благополучия вам. Пусть звезды будут благосклонны, а лак на ноготках ваших клиенток выцветает поскорее!