Неустойчивое развитие

На прошлой неделе в швейцарском Давосе прошел юбилейный, 50-й Всемирный экономический форум.

На фоне смены правительства неформальные переговоры мировых лидеров в Альпах в России почти никто не заметил. Частично это объяснимо. Судьбоносных решений на форуме не было, а российскую делегацию возглавлял к тому времени уже бывший министр экономического развития. Но пара знаменательных событий там все же случилась.

Трамп против тунберг

Наиболее ярким событием форума можно назвать спор между президентом США Дональдом Трампом и 17-летней эко-активисткой из Швеции Гретой Тунберг.

- Мы должны сказать нет неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма, - сказал в своем духоподъемном стиле американский лидер и в качестве компенсации пообещал высадить на планете триллион деревьев.

- Интересно, как вы объясните своим детям, по какой причине вы их так подвели и сознательно оставили им климатический хаос? Потому что бороться с ним было вредно для экономики? - задала риторический вопрос Тунберг.

По ее словам, одних деревьев будет мало. Всем странам нужно взять и прекратить использовать ископаемое топливо. Не в будущем, а именно сейчас. Вот такая радикальная и бескомпромиссная девушка. Этим она чем-то похожа на того же Трампа, который еще в 2017 году вывел США из-под действия Парижского соглашения по изменению климата и тем самым в споре - что важнее: экономика или экология - поставил жирную точку.

Перемирие в торговой войне заложило мину

Весь прошлый год рынки будоражило противоборство США и Китая. Страны поочередно вводили новые пошлины для экспорта/импорта товаров. В итоге страдала вся мировая экономика. В начале года две крупнейшие экономики мира нашли компромисс.

Дональд Трамп назвал это величайшей победой США и примером того, как нужно вести торговые переговоры в XXI веке. Но российские чиновники и международные эксперты считают, что это тупиковый путь. Получается, с каждой страной теперь надо договариваться о конкретных условиях сотрудничества? Нетехнологично как-то для XXI века...

- Россия продолжает оставаться сторонником международных договоренностей, например в рамках ВТО, - заявил Максим Орешкин. - То, что сделал Трамп, - это большая замедленная мина. Думаю, в 2020 году она еще, конечно, не взорвется, но начиная уже с 2021 - 2022 года мы в треугольнике США - Китай - Европа с включением других стран будем видеть много споров.