«Нужна максимальная эффективность. Других вариантов нет»

Реформа № 1 Снизить налоги

Гиря на ногах любого предпринимателя - налоговая нагрузка. Она забирает все свободные деньги, поэтому для инвестиций в развитие ничего не остается. Собирать все, что положено платить по закону, в России научились. Фирм-однодневок - на порядки меньше. Теневой сектор сокращается. До идеальной налоговой дисциплины еще далеко. Но вполне достаточно, чтобы сделать следующий шаг - снизить ставки налогов.

Экономист Яков Миркин считает, что в этом вопросе России стоит поучиться у президента США, и даже предлагает запустить в нашей стране аналог «трампономики».

«Нужно громогласно снизить налоги на бизнес и на активную часть населения», - пишет Миркин в одной из своих публикаций.

Стране нужна бизнес-оттепель. В последние годы фискальные гайки только закручивали. Повышали нагрузку на предприятия: вырос НДС, появились различные сборы - торговый, утилизационный, «Платон» и т. д. В итоге у предпринимателей нет мотивации вкладывать деньги внутри страны. Все равно львиную долю придется отдать государству. Легче держать средства на депозитах или в офшорах. После снижения налогов стимулов развиваться станет больше. Подобный прецедент есть в соседнем Казахстане. Там с этого года малый бизнес на три года освободили от налога на прибыль и проверок.

Реформа № 2 Уменьшить стоимость денег

Рентабельность бизнеса очень низкая. И редко превышает 10%. Другими словами, брать деньги взаймы под новый проект бессмысленно. Весь доход придется отдавать банку. Экономисты давно ратуют за то, чтобы снизить ставки по кредитам. Они зависят от ключевой ставки Центробанка. Напрямую у правительства таких полномочий нет. ЦБ - орган независимый. Но, так или иначе, он работает с оглядкой на политику Кабмина. А значит, может прислушаться к советам из Дома правительства.

- Чтобы стимулировать рост, центральные банки развитых стран вежливо, по чуть-чуть снижают свою ставку, которая и так мала, - говорит Яков Миркин.

К слову, в прошлом году российский ЦБ наконец-то внял советам многочисленных экспертов. Ставку всего за полгода понизили на 1,5% - до 6,25% годовых. Но можно было опустить еще ниже. Ведь инфляция за прошлый год составила всего 3%. Банк России ведет осторожную политику, но мы платим за это слишком высокую цену.

Главная цель нового кабинета министров - вытащить Россию из той трясины, в которую ее засосало после кризиса 2008 года. За это время экономика страны почти не выросла, хотя средние темпы в мире составляли 3% каждый год. Мы, конечно, добились финансовой стабильности и научились жить по средствам. Но хотелось бы не ползти в сторону лучшей жизни, а бежать по направлению к ней. «КП Капитал» вместе с экспертами определил пять важнейших реформ, которые необходимо провести новому правительству.

Реформа № 3 Сократить требования к бизнесу

Экономический рост в стране тормозят тысячи бессмысленных требований к предпринимателям. С подачи бывшего премьера Медведева в начале прошлого года началась активная кампания по сокращению избыточных полномочий проверяющих органов. В СМИ эту реформу даже прозвали «регуляторной гильотиной». Но, как и многое в старом правительстве, правильное начинание быстро увязло в бюрократической трясине. Чиновники создали десятки рабочих групп, а дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Напомним, в России 46 контрольно-надзорных ведомств, они проводят около 220 видов проверок. А общее число требований, которые описаны на тысячах страниц нормативных талмудов, - два миллиона. Соблюсти все из них не может ни один предприниматель. Как подсчитали в аппарате бизнес-омбудсмена, ежегодно все предприниматели страны проходят 10 млн проверок. В среднем по две проверки на одну компанию в год. В большинстве случаев они заканчиваются штрафами. И это похоже на надзорный налог на бизнес.

- В прошлом году к административной ответственности привлекли 984 тыс. юрлиц, то есть каждое четвертое юридическое лицо. Сумма штрафов дошла до 179 млрд рублей. Это уже почти фискальная мера, - сетовал в середине прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Есть большая надежда, что новый премьер Мишустин сможет убрать лишние препоны. В бытность главой налоговой службы он снизил число проверок в разы. Главное - не затягивать с этим процессом.

Реформа № 4 Перестать бессмысленно тратить

В ближайшие годы основным спонсором экономического роста будет бюджет. В рамках нацпроектов планируется вложить в разные отрасли 24 трлн рублей. И здесь важно, как эти деньги будут потрачены. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин недавно отчитался, что в стране много незавершенного строительства - 2500 брошенных объектов на 500 млрд рублей. То есть деньги потратили, а выхлоп нулевой.

- Достижение целей национального развития требует от нового правительства максимальной эффективности, других вариантов нет, - заявил на днях официальный представитель президента Дмитрий Песков.

За 2019 год Счетная палата при проверке бюджетов всех уровней выявила нарушений на 800 млрд рублей. Способов умыкнуть средства из казны много. Как рапортуют в ведомстве Кудрина, чиновники придумывают все больше схем. И чаще всего используют систему госзакупок. Там объем нарушений за три года вырос в пять раз.

По словам экспертов, государственная машина должна работать не на «освоение бюджетных средств», как это было многие годы, а на результат. Правда, как этого добиться, большой вопрос. Возможно, новый премьер сможет найти цифровое или даже волевое решение этой застарелой проблемы.

Реформа № 5 Создать стимулы для инвестиций

В экономику должны пойти дополнительные деньги. При этом государству не нужно быть монополистом в инвестициях.

- Один бюджет рост не вытянет. Силенок не хватит. Он умрет под валом преференций, субсидий, докапитализаций, гарантий, прямых закупок, институтов развития, которыми пытаются подменить нормальные финансы, - считает Яков Миркин.

Лучше всего передоверить эту работу частному бизнесу. А для этого предприниматели должны осознавать, что их труды не пропадут даром и вложенные деньги вернутся с гораздо большей прибылью, чем при вложении в гособлигации. Пока же ситуация обратная. На днях появилась новость, что неизвестный инвестор купил ценные бумаги Минфина на 58 млрд рублей. Рекордная сумма. На эти деньги можно было построить десяток крупных заводов. Но, видимо, обладатель целого состояния решил, что проще и выгоднее получать фиксированный доход в 6% годовых в течение пяти лет, чем инвестировать эти деньги в тот или иной бизнес.

Сформировать доверие у бизнеса - задача сложная. Но все будет зависеть от первых шагов правительства. Большинство экспертов восприняли новые назначения с оптимизмом. Главное - не разочаровать их на начальном этапе.