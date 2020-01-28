Антарктида: Что ученые ищут на ледовом континенте через 200 лет после его открытия

ПРО ДАТУ

- Это огромное достижение, которое у нас, к сожалению, очень скромно отмечают. Вот Колумба все знают! День открытия Америки – национальный праздник в Испании и в половине стран Латинской Америки. В России 28 января, День открытия Антарктиды, должен быть праздником, - уверен полярник, ледовый разведчик 1-го класса Константин Зайцев.

ПРО ДЕНЬГИ

- Сейчас в Антарктиде около 90 станций. Практически все страны мира, даже самые маленькие, стараются отправить туда исследователей и обозначить своей присутствие на континенте, - уточняет Сергей Хрущев, директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии. - Однако у нас финансирование на грани выживания – 1,2 миллиарда рублей, это копейки по сравнению с другими странами.

- Миллиард рублей - это просто ничто. Антарктида – это же техника, суда, подготовка экспедиций, - сетует начальник группы полярных исследований Института океанологии РАН Сергей Писарев. - Американская компания, которая по тендеру обслуживает часть их станций – только часть! - тратит на это миллиард долларов. У нас миллиард рублей, у них миллиард долларов. И нам ничего, кроме опыта поколений, энтузиазма и фанатизма, не остается.

Впрочем, есть и частное финансирование. В строительство на станции Восток и восстановление законсервированной станции Русская спонсоры вложили 8 миллиардов рублей. Долг наш, говорят. Иначе за державу обидно.

ПРО ПОЛИТИКУ И ДРУЖБУ

- В мои школьные годы в учебниках географии была карта Антарктиды, нарезанная на 7 секторов: Великобритания, Франция, Норвегия, Австралия, Чили, Аргентина и так далее, - вспоминает научный руководитель Института географии РАН, почетный президент Русского географического общества, академик РАН Владимир Котляков, родившийся в 1931 году. - После Второй Мировой войны в мире появилось две главных страны – СССР и США. Обе имели право на Антарктиду. Советский Союз по праву первооткрывателя. Соединенные Штаты внесли огромный вклад в исследование Антарктиды в 20 веке. Это был тот редкий случай, когда наши интересы сошлись. И появился договор, который действует до сих пор. О том, что Антарктида – земля, которая никому не может принадлежать. Это земля для научного сотрудничества. Я всю жизнь провел в полярных исследованиях, и я не ощущал холодной войны. У нас были прекрасные отношения с полярниками всех стран,

- Может быть, по примеру Антарктиды договориться и об Арктике между всеми странами, которые выходят в Северный Ледовитый океан. Это пример доброго сотрудничества, - поддерживает Константин Зайцев.

ПРО КЛИМАТ

- Главное, чем занимаются ученые в Антарктиде, - это исследования климата, - рассказывает советник главы Росгидромета Валерий Мартыщенко. - Благодаря исследованиям ледяных кернов антарктического озера Восток за последние 420 тысяч лет выявлены четыре больших климатических цикла. И мы видим, что сейчас действительно существует тренд на потепление.

- Антарктида – часть климатической системы планеты Земля, на которой мы живем. Если мы хотим знать, что происходит с погодой в Москве, мы должны изучать Антарктиду и вести там постоянные метеонаблюдения. Циркумполярное течение вокруг Антарктиды – крупнейшее течение Мирового океана, оно связывает Атлантику, Тихий и Индийский океаны, формирует климат на огромных территориях. И в океане, в отличие от атмосферы, наблюдается не глобальное потепление, а глобальное охлаждение глубинных слоев. Нагревается верхняя пленка, до глубины 500 метров. А глубинные слои, начиная с северной части Атлантики и вплоть до Антарктиды, охлаждаются. Когда мы говорим о климате, надо и этот факт принимать во внимание – когда-то аккумуляция холода в океане нам аукнется, - уверен директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей Соков.

ПРО ЗАПАСЫ

- Антарктида обладает богатейшими минеральными и углеводородными ресурсами, это кладовая для всего человечества на тот случай, когда исчерпаем все остальные. Сейчас действующий договор запрещает разработки природных ресурсов в Антарктиде. Но к середине 21 века нам придется о них вспомнить, - напоминает советник главы Росгидромета Валерий Мартыщенко.

ПРО ЛИЧНОЕ И “КП”

- Когда я отправлялся на зимовку в Антарктиду, “Комсомольская правда” написала, что я человек хороший, но неженатый. Через год пришел корабль, привез десятки мешков писем от девушек со всей страны, - вспомнил к слову представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Артур Чилингаров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ЧТО СЕЙЧАС?

- В декабре 2019 года океаногоафическое научно-исследовательское судно ВМФ России “Николай Владимирский” вышло из Кронштадта к берегам Антарктиды. По тому же маршруту, что “Восток” и “Мирный”. 28 января оно должно подойти к берегам Антарктиды, к научной станции Беллинсгаузен. Цели исследовательские: меняются течения, очертания берегов, от Антарктиды откалываются айсберги размером с небольшую европейскую страну,- отчитался главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

- Судно “Академик Келдыш” Института океанологии РАН сейчас работает в проливе Брансфилд между Антарктическим полуостровом и Южными Шетландскими островами, на борту более 80 ученых. Такая большая экспедиция проходит впервые за 6 – 7 лет, - радуется директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей Соков.

Арктический и Антарктический НИИ Росгидромета сейчас руководит работами 65-й Российской Антарктической экспедиции. В ней принимают участие научно-экспедиционные суда “Академик Трешников”, “Академик Федоров” и “Академик Александр Карпинский”. И исследователи круглогодичных полярных станций Прогресс, Восток, Мирный, Новолазаревская и Беллинсгаузен, а также сезонных баз Молодежная и Оазис Багнера.

Парусники “Крузенштерн”, “Седов” и “Паллада” Росрыболовства к 200-летию открытия Антарктиды отправились в кругосветное плавание. Все три учебных судна встретятся у островов Южная Георгия вблизи Антарктиды в феврале.

ХРОНИКА

1820 год. Два парусных военных корабля, шлюпы “Восток” и “Мирный”, открыли южный континент. “Востоком” и всей экспедицией командовал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, опытнейший моряк, участник первого русского кругосветного плавания. “Мирным” - Михаил Петрович Лазарев. Корабли пересекли Атлантику и продвигались на юг, пока 28 января не достигли 69° 21' 28" - шельфового ледника на востоке Антарктиды, на берегу Принцессы Марты. Сейчас ледник носит имя Беллинсгаузена. Беллинсгаузен еще и первый капитан, обогнувший на своем судне Антарктиду.

1895 год. Первая зимовка на белом континенте – этот подвиг совершил норвежец Карстен Борхгревинк с товарищами.

1911 год. Первым человеком на Южном полюсе стал норвежец Руаль Амундсен.

1956 год. Открыта первая советская антарктическая станция “Мирный”.

1961 год. Подписана ковенция об Антарктике, по которой белый континент не принадлежит ни одному государству. Здесь запрещена промышленность и военное присутствие, разрешена лишь наука. Антарктида единственный континент без постоянного населения.

1996 год. Открыто подледное озеро Восток, крупнейшее на континенте, 250 км длиной. Оно лежит под 4-километровым слоем льда. Сейчас известно уже около 200 таких озер.