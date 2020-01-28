Оживить русскую провинцию могут туризм и скоростные железные дороги

Из 1100 российских городов более 700 теряют население — это данные Института географии РАН. Пустеют не только малые города, но и крупные центры, не только на суровом Севере, но и в благоприятной климатической зоне средней полосы. Что происходит, куда деваются их жители?

ПРИРАСТАЕМ НАЦИОНАЛЬНЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ

- Во-первых, уже второй год подряд мы наблюдаем естественную убыль населения — смертность превышает рождаемость. Это характерно для всей страны за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, некоторых крупных центров, а также национальных республик на Северном Кавказе и в Поволжье, Тувы, Якутии, Бурятии, - рассказал КП завсектором Института социологии РАН Владимир Мукомель. - А вторая причина — люди просто покидают свою малую родину. Идет отток населения с Севера и Дальнего Востока — из Магадана, Воркуты, Петропавловска-Камчатского. Люди уезжают и из центральных регионов, из малых и не очень малых городов в крупные центры или другие города, где есть работа и лучше условия жизни, перспективы. В основном, едут в московский и питерский регионы.

- А какие еще есть у нас центры притяжения?

- Практически весь юг — туда охотно выезжают северяне, соскучившиеся по теплу. Ростовская область, Ставропольский край, но прежде всего Краснодар и Краснодарский край. Последнее десятилетие город, да и весь регион активно развивается. Туда едут не только потому что там благоприятный климат — там хорошая транспортная инфраструктура, условия жизни, комфортная городская среда, привлекательная для пенсионеров и предпенсионеров, которые всю жизнь отработали на северах и собираются провести старость в лучших условиях. Крым тоже притягивает. Привлекательны и крупные промышленные центры Урала и Поволжья. На Урале это в первую очередь Екатеринбург, следом — Челябинск. А на Волге главный центр притяжения - Казань, в последние годы она существенно преобразилась, построены спортивные сооружения, там постоянно проводятся различные мероприятия, в том числе международные. Интересный город. Самара тоже неплохо смотрится. И еще одно направление — города возникшие вокруг промышленных объектов и месторождений. Возьмите хотя бы Ханты-Мансийск - заработки повыше, чем в Москве, да и вообще замечательный город, жить там очень комфортно.

Туристический автобус у Спасской башни Казанского кремля.Фото: Рамиль Галиев

- Вы шутите? А климат?

- Нормальный континентальный климат, очень неплохая зима. Плюс прекрасная социокультурная среда, много музеев. Область в лидерах по социально-экономическому развитию. Неудивительно, что люди туда охотно едут.

ВУЗЫ — КОЗЫРИ

- Почему вообще люди уезжают из одних мест и едут в другие? Только в зарплате дело?

- Едут в те города, которые выделяются на общем фоне благоприятной социальной и культурной инфраструктурой, хорошими экономическими условиями. Должна быть интересная работа, хорошая зарплата, места проведения досуга, благоприятный климат и экология, транспорт, качественное медобслуживание… Ну, все относительно, конечно… Очень важный мотив для переезда — получение образования. Сильный вуз — это козырь для города, он притягивает молодежь. Обратите внимание: во всех городах - центрах притяжения очень хорошая высшая школа. Но есть и города с сильными вузами, но устроиться там выпускникам негде, и они уезжают в другие места.

- Мы говорили, что люди покидают северные города — тяжело там жить, это понятно. Но пустеют и города в центральной России - с достаточно комфортной экологией и климатом. Там-то что людей не устраивает?

- Многие города держались на промышленности: заводы позакрывались, работы нет, население стало уезжать. Крупные города высасывают население из близлежащих малых городов и сел. Но с другой стороны, вокруг крупного города в радиусе 50-100 км образуются агломерации, куда входят небольшие населенные пункты, а если говорить о столичной агломерации, то туда можно отнести даже соседние области, откуда люди ездят на работу в Москву. Это благотворное явление для входящих в эту зону населенных пунктов, потому что развивается центр — развиваются и они. Посмотрите, как растут города-спутники вокруг Москвы. Создается хорошая инфраструктура, транспортная доступность. Такая маятниковая миграция при хорошем развитии транспорта дает возможность работать в крупном городе, а жить у себя в привычной обстановке. А вот за пределами агломерации — уже будет практически пустая территория. У себя работы нет, а ездить в Москву и обратно - слишком далеко. Это и есть одна из причин вымирания городов в Центральной России.

БЫВАЛО И ХУЖЕ

- Как относиться к этому процессу? Хочется спасать эти городки, особенно, с многовековой богатой историей.

- Если отвечать прямо, то не стоит драматизировать. В нашей истории были и худшие времена, В начале 90-х уменьшалась численность и городов-миллионников, в том числе, Москвы. Многие жители крупных мегаполисов уезжали в сельскую местность, где было проще выжить. Кроме того, есть территории, где этот процесс идет очень давно. Например, по Нечерноземью было постановление ЦК КПСС еще в 60-х годах - тогда и начался процесс депопуляции. Что, силой удерживать людей? Где есть благоприятные условия, туда они и едут.

- И что, ничего нельзя сделать, чтобы людям было комфортно в своих родных малых городах?

- Во-первых, надо менять ситуацию, когда основная масса доходов концентрируется в 1-2 мегацентрах, это мало на такую огромную страну, как наша. Нужно создавать условия, чтобы бизнес шел в регионы. Тогда не будет такого движения в Москву и Питер. Кроме того, нужно развивать коммуникации. Сейчас, если вы захотите съездить из одного региона в другой, чаще всего выясняется, что нужно брать билет на поезд или самолет через Москву. Нужно прежде всего развитие малой авиации, добавят мобильности и высокоскоростной железнодорожный транспорт. Если будут нормальные условия для жизни и для передвижения, то малые города будут развиваться.

«ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮДИ ОСТАВАЛИСЬ НА СЕВЕРАХ, НЕОБХОДИМЫ СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ»

Бывший мэр Мурманска рассказал, как остановить отток населения из Заполярья

- Понятно, что жизнь в условиях Крайнего Севера не может быть комфортной по определению — в первую очередь из-за очень жесткого климата, сказал «КП» бывший мэр Мурманска депутат Госдумы Алексей Веллер. - Поэтому естественно, что при отсутствии экономических предпосылок для жизни в этих условиях, возникает отток населения. Когда-то в Мурманске было более 400 тысяч населения, а сейчас и 300 тыс нет. Конечно, хочется надеяться, что рано или поздно численность стабилизируется на той отметке, которая необходима, чтобы город полноценно жил, работал и обеспечивал свои функции, часть которых носит государственный характер. Сейчас руководство Мурманской области поставило перед собой задачу остановить отток населения, а для этого создать в регионе комфортную среду. Но этого недостаточно. Для того, чтобы люди приезжали и оставались жить и работать на северах, необходимы серьезные материальные стимулы, как это было во времена Советского Союза. А это уже задача федерального уровня.

Компетентно

ПУСТЕЮТ НЕ ПРОСТО ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРОДА, НО И ЦЕЛЫЕ РЕГИОНЫ

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский рассказал «КП», чем грозит исход населения из Сибири и Дальнего Востока

«Пустеют не просто отдельные города, но и целые регионы — Дальний Восток, Сибирь, - говорит директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. - Сейчас уже и Поволжье с Уралом под угрозой снижения населения. У государства нет серьезной территориальной политики.

В советское время предпринимались меры по ограничению роста крупных городов. Например, прописка. Такие методы нельзя приветствовать, но сама идея децентрализации заслуживает внимания.

Упрекать людей, которые едут из одних мест в другие, не надо. Они не виноваты. Ими движет очевидная разность потенциалов Вышнего Волочка, к примеру, и Москвы или Санкт-Петербурга. А противопоставить этому движению можно только энергичное развитие ключевых городов той же Сибири — это очень важное направление. Без этого невозможно и развитие Дальнего Востока, поскольку Сибирь - это связующий мост между центром и самым отдаленным регионом. Иначе в перспективе пустующие обширные земли на востоке страны в условиях соседства с Китаем могут стать для нас серьезной проблемой».

РЕЦЕПТ ОТ ВЫМИРАНИЯ

ТУРИЗМ В ПОМОЩЬ

Вдохнуть жизнь в вымирающие города может туризм, это даст дополнительные рабочие места, - считает старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова.

— Вот пример в Карелии — Рускала, где буквально на пустом месте раскрутили крупный турцентр, - сказала она КП. - Или город Мышкин на Волге - яркий образец того, как жители боролись за свой город. Открыто много музеев, создано туристическое направление.

Город Мышкин притягивает туристов со всей страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ - ЭТО ОЩУЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВТОРОГО СОРТА

Что пишут интернет-пользователи, переехавшие в мегаполис

«Первый месяц после переезда жутко болела голова»

Виктория, психолог. Переехала из Стерлитамака в Уфу:

«В Уфе первый месяц после переезда жутко болела голова, пила таблетки. Вроде сейчас адаптировалась, но всё равно под конец дня чувствую головные боли. А приезжаю на родину - тут все нормально. Да, здесь море всяких бутиков, кафе, клубов. Но я на это не падкая, а одногруппницы ходили по "Окею" и хапали все со скидкой и по акции, а потом ещё на кассе набирали всяких жвачек, киндеров, и в один день тратили всю стипендию. А потом шли в клуб, отдавались первому встречному в надежде на замужество, а через два дня мотали сопли на кулак... Зрелище печальное.»

«Самое сложное при переезде в мегаполис - принять, что тут есть хозяева жизни, а ты никто»

Mихаил, студент:

«Я из далекого поселка переехал в С-Петербург, учусь в универе. Оказалось, что Петербург - это парочка районов в центре, а все остальное - типичный унылый город. Получилось, что от чего уехал, к тому и приехал, только с существенным падением в уровне жизни.

Друг в Москве рассказывает: «Шел по центру Москвы и видел много дорогих ресторанов, богатых домов, дорогих машин. И понимал, что это все не для меня. А мимо проезжают правительственные машины с мигалками. Они на дороге жизни, а я на обочине.»

Вот это было, наверное, самое сложное при переезде в мегаполис. Принять, что тут есть богатые люди, хозяева жизни, а ты никто. В провинциях такое не чувствуется. Там все одинаково нищие.»

«В Москве половину жизни провожу в дороге»

Алина, автор телеграм-канала:

«Самое трудное - приспособиться к тому, что отныне половина твоей жизни будет проходить в дороге. В провинции за 24 часа успеваешь в 2-3 раза больше, чем в Москве. Удивляюсь, как люди покупают отвратительные фрукты и овощи в магазинах по космическим ценам, когда в провинции летом можно абсолютно бесплатно наесться вкуснейших слив, яблок и абрикосов прямо с дерева.»

«Но есть и плюс - возможность затеряться»

Наталья:

«Переехала в Красноярск. Минусы. Дорога, пробки, продукты - ужас. Живу в одном из грязнейших городов России. За городом сразу тайга, но туда каждый день не сбегаешь подышать. Вода тоже не айс. Фильтруем. Но есть и плюсы. Выбор товаров (не про еду), занятий, заведений, да чего угодно - на любой вкус и кошелек. А главное, возможность затеряться - я интроверт, тут мне комфортно. Как переехала в город, все концы обрубила, кайф.»

КУДА СТРЕМЯТСЯ

1. Москва, Санкт-Петербург, крупные города-миллионники и их пригороды.

2. Краснодар, Краснодарский край от Анапы до Новороссийска.

3. Севастополь и Крым.

4. Города с промышленными и научными кластерами — Калуга, Обнинск, Всеволожск и др.

5. Города вокруг нефтегазовых месторождений — Ханты-Мансийск, Губкинский.