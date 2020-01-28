«Магия утра» - вставай и делай

Вся наша жизнь - это ритуалы и привычки. Есть хорошие, а есть плохие. Чем больше правильных и полезных вещей мы переведем в автоматический режим, тем эффективнее станем на работе и в личной жизни. Каждый день - это чистый лист. И чем энергичнее и осознаннее мы его начнем, тем большего добьемся за следующие 16 часов бодрствования. Американский писатель Хэл Элрод разработал свою стратегию идеального начала дня и описал его в книге «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех». Несмотря на многие очевидные рекомендации, книга стала бестселлером.

Разгонять себя с самого утра советуют многие авторы. Кто-то рекомендует начать утро с упражнений по йоге, кто-то - с пробежки, кто-то - с дыхательной гимнастики, а кто-то - с заправленной кровати.

«То, как ты начинаешь день, определяет личную продуктивность до вечера. Даже в гостиницах, в командировках и в отпуске я просыпаюсь и заправляю постель. Я знаю, что придет горничная и застелет ее заново, но я это делаю для себя. Пунктик в голове: первое дело - сделано! И таких дел должно быть несколько! Я это называю «разогнать себя», - пишет Максим Батырев в книге «45 татуировок личности» (рецензия на нее выходила в августе прошлого года).

Тем не менее любая из этих рекомендаций фрагментарна. За счет только спорта или только медитации не получится сформировать нужный настрой. Хэл Элрод предлагает комплексный подход.

По мнению писателя, ежедневное утреннее пробуждение и порядок действий в течение первого часа сильно влияют на все сферы жизни. Успешное и продуктивное утро ведет к успешному и продуктивному дню. Но чтобы начать делать что-то полезное, нужно сначала проснуться. Автор выделяет четыре простых действия, которые позволят изгнать сон.

Шаг № 1

С каким настроением ляжете, с таким и проснетесь. Вечером, отправляясь в постель, сформулируйте свои намерения и сформируйте положительные: «Да, вы хотите встать в 7 утра и быть максимально продуктивным. Плюс вы будете бодры, веселы и заряжены». Тогда от пробуждения будут лишь приятные эмоции.

Шаг № 2

Автор рекомендует поставить будильник как можно дальше от кровати. Совет крайне банальный. Его смысл - пока дойдете до назойливого источника звука, точно проснетесь. Но вот вопрос: кто в реальности пользуется этим советом? Почти все из нас выключают звонок и позволяют себе подремать еще 10 - 40 минут. А потом второпях собираются на работу. Какие уж тут ритуалы?!

Шаг № 3

Выпейте стакан воды. Это позволит избавиться от обезвоживания и запустить физиологические механизмы во всем организме. Кстати, тоже отлично способствует пробуждению. Проверено на себе.

Шаг № 4

Наденьте спортивную одежду. Как известно, бытие определяет сознание. Если мы надеваем костюм, то чувствуем себя по-деловому. Если спортивную одежду, то хотим бегать и прыгать. Этот ритуал не позволит вам отложить в долгий ящик физические упражнения. А их в наше идеальное утро придется (с позитивным настроем, не забываем) тоже делать.- Подъем, госпожа генеральный директор! Вас ждут великие дела!

ШЕСТЬ ПРАКТИК, ИЛИ ЧАС САМОРАЗВИТИЯ

На предварительные шаги у нас уйдет от 5 до 10 минут. И это лишь разминка. Основные мероприятия состоят из других упражнений. В основе «магического утра» лежат шесть практик саморазвития. По мнению автора, они дают доступ к мощным внутренним силам, которые помогут изменить любую сторону вашей жизни. Писатель предлагает выделять на ежедневные ритуалы не менее часа после пробуждения. Но если времени совсем нет, можно ужаться и до шести минут (по минуте на каждую практику). Главное - делать это каждый день. Почему обязательно утром? Сила воли в течение дня иссякает, поэтому выделить даже пять минут бывает проблематично. Работа над собой откладывается из-за отговорок и нехватки времени. Знакомо, не правда ли? Тогда с добрым утром и поехали!

Практика 1. Тишина (5 минут)

Начинайте день со спокойствием, ясностью и безмятежностью, что позволит вам сосредоточиться на самом важном в жизни, советует Хэл Элрод. Вот несколько способов: медитация, молитва, глубокое дыхание. Лучше делать с закрытыми глазами и стоя. Иначе есть риск снова заснуть с почищенными зазря зубами.

Практика 2. Аффирмации (5 минут)

«Это позитивные утверждения для проектирования и развития нашего мировоззрения для улучшения любой области жизни», - пишет автор. По сути, это тот же аутотренинг, вид сбоку. В течение нескольких минут нужно повторять себе: «Я самый лучший менеджер по продажам», «Сегодня я перевыполню план» и «Я ничего не боюсь, у меня все получится». Скептики недовольно фыркнут, но кому-то ритуал может реально помочь.

Практика 3. Визуализация (5 минут)

«Удобно сядьте. Нарисуйте в воображении то, что действительно хотите получить. Визуализируйте главные цели, сокровенные желания, невероятные мечты. Почувствуйте, ощутите и узрите их. Привлеките все органы чувств. Перемотайте мысли вперед, чтобы увидеть, как вы уже достигли результатов», - советует автор. Ритуал позволит каждое утро напоминать себе о главной цели и не сбиваться с пути, отвлекаясь на текучку.

Практика 4. Физические упражнения (20 минут)

Ну наконец-то. После разминки для мозга можно встать и сделать гимнастику для тела. Подойдут йога на домашнем коврике, занятия в спортзале, пробежка в парке и другие упражнения, которые заставят взбодриться. Количество времени условно. Все зависит от физической подготовки.

Практика 5. Чтение (20 минут)

В эпоху засилия социальных сетей времени на книжки почти не остается. Но его стоит находить. Хорошие книги - прямой способ пополнения знаний и идей, считает автор. По его словам, нужно читать минимум 10 страниц в день. Что-то вроде дополнительной зарядки для мозга. Главное - правильно выбирать литературу для чтения. И здесь лучше всего исходить из жизненных целей. В чем хотите развиваться, на эту тему и читайте.

Практика 6. Ведение дневника (5 минут)

Это нужно для прочищения мозгов и генерации новых идей. Плюс давно всем известное: «если записал, то лучше запомнил». В дневник можно включать свои эмоции и наблюдения, страхи и неуверенность, мечты и планы. Его можно вести как в блокноте, так и в цифровом виде. А спустя год - перечитывать и удивляться достигнутому. Ну это если повезет.

РЕЗЮМЕ

Книг по мотивации и саморазвитию - десятки и сотни. Эта тема в нон-фикшен-литературе стала модной в последние годы. В итоге авторы переписывают друг у друга азбучные истины из разряда «думайте о хорошем, делайте зарядку и ешьте полезную пищу». Это с одной стороны. А с другой, кто из вас хоть раз прочитал такую книгу и выполнил все рекомендации из нее, без оглядки на собственный скепсис? Вдруг все эти медитации, визуализации и прочие аффирмации действительно работают? Попробуйте, это ничего не стоит. Можно прямо с завтрашнего утра.