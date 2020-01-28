Директор школы воспитала из учеников «сектантов», способных на убийство

Продолжается расследование покушения на жену столичного муниципального депутата Михаила Хананашвили Светлану. На женщину напали недалеко от ее дома вечером 9 января. Неизвестный несколько раз ударил ее ножом и сбежал. Через два дня задержали троих подозреваемых: 35-летнюю директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову и двоих ее учеников. По версии следствия, Маслова заказала убийство Светланы Хананашвили, уговорив стать исполнителем 21-летнего Николая Фролова. Его бывшая одноклассница Ирина Погарченко (ей 20) следила за намеченной жертвой. По одной из версий, депутат Хананашвили и Маслова были любовниками.

Новые детали этой истории всплыли в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».

Ирина Погарченко. Фото: vk.com

«Дала скидку»

Мы уже рассказывали, что Ирина Погарченко родом из Ростовской области. Почти семь лет назад она переехала в Москву, чтобы получить более качественное столичное образование и поступить в вуз.

Ее мама Надежда Погарченко - сама бывший педагог, папа (родители давно в разводе) - известный в Ростовской области футболист.

Надежда вспоминает, что школу «Русский Гарвард» выбрала, основываясь на отзывах в интернете. В столицу она с дочерью приехала в августе 2013-го.

- Мне бросилось в глаза, что жилые комнаты их пансиона были еще не готовы к приему детей: грязновато, беспорядок, - рассказала Надежда Погарченко. - Но Маслова меня убедила, что все будет хорошо.

Директриса с ходу предложила скидку на обучение. Так Ирина осталась в «Русском Гарварде». Знающие Иру ребята рассказывали «КП», что в школьные годы они с Колей Фроловым как будто бы даже встречались. Теперь это подтверждает и мама Погарченко. Коля ей понравился. Спокойный, умненький, воспитанный. Но со временем Ира откровенничать с матерью перестала.

- Это года два назад началось, - рассказывает Надежда. - Ира окончила школу, но осталась жить в пансионе при школе - мы за это деньги платили. Я начну спрашивать: а как там Коля, как Василиса Андреевна? А дочь отмахивается: не знаю, я с ними толком не вижусь.

На самом деле к тому времени Ирина не просто продолжала общаться с бывшей директрисой и одноклассником. Она уже жила с ними в Колиной квартире на Сумской улице.

Кольца и браслеты

Об этой квартире «Комсомолка» уже рассказывала: двушку Фролову подарил отец. И там как-то очень быстро оказались прописаны Василиса Маслова со своим гражданским мужем Александром и Ирина Погарченко.

- Я про это даже не догадывалась! - признается мать Ирины. - То есть Маслова оставляла себе деньги, которые я переводила за проживание, а поселила Иру в квартире у Коли.

Соседи вспоминают, что время от времени в квартиру Фролова Василиса Маслова приводила и ребят помоложе. Видимо, действующих учеников «Русского Гарварда». И они, скорее всего, также могли там какое-то время проживать. Вместе со взрослыми. Интересная частная школа...

А еще Маслова иногда делала Ире подарки - бижутерию на несколько тысяч рублей. Считают, что таким образом Василиса Андреевна психологически сближалась с девушкой.

- Но на самом деле счета за эти колечки она присылала мне, - говорит Надежда Погарченко. - То есть ее подарки моей дочери я сама и оплачивала!

Странная квартира

В результате директор школы сумела полностью подчинить себе своих бывших учеников, отодвинув от родителей и фактически заменив им семью. Похоже на секту. Возможно, слишком громко сказано. Но признаки налицо. Отлучение от семей - раз. Живой интерес к недвижимости своих подопечных - два.

- Несколько месяцев назад мы решили продать определенную недвижимость в Ростове, чтобы купить Ире однокомнатную квартиру в Москве, - вспоминает Надежда Погарченко. - До этого дочь никогда не интересовалась темой денег и имущества. А тут она вдруг начала меня подробно расспрашивать, на доли в какой недвижимости она имеет право.

После всего случившегося мама Иры считает, что через дочь эти вопросы задавала Маслова.

- Я несколько дней назад побывала в квартире Коли Фролова, - продолжает женщина. - Там всюду только личные вещи Василисы Андреевны. Колиных, например, почти нет. Мне рассказали, что в последнее время он сам чаще всего ночевал в школе.

Кстати, сосед Николая Фролова, который бывал в его квартире, рассказывает, что после ремонта там произошло странное:

- Они убрали стены туалета и ванной. И теперь получается, что любой может видеть, кто находится в зоне санузла и что там делает - душ принимает или что-то еще.

Многих смущает, что в двушке какое-то время проживали сразу четверо взрослых: семейная пара и двое разнополых молодых ребят. Что на самом деле творилось в странной квартире?

Николай Фролов. Фото: vk.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

«На репетиции нападения Маслова надевала огненный парик»

Стали известны детали покушения на Светлану Хананашвили. Нападение готовили около двух месяцев. Маслова контролировала процесс от и до.

Первый вопрос, который возникал с самого начала: как она сумела уговорить вчерашних школьников стать киллерами? По данным «КП», на допросе Фролов заявил, что денег бывшая директор школы ему не обещала. А что же тогда? По словам матери Ирины Погарченко, Маслова имела на своих подопечных большое влияние. Получается, могла просто убедить ребят поучаствовать в этой «акции»?

- Василиса Маслова заявила ему (Коле Фролову. - Ред.) и Ирине, что Светлана Хананашвили ставит под угрозу существование школы «Русский Гарвард» и поэтому ее нужно напугать, - заявил адвокат Алексей Хальзов.

Оружие - нож - выбрала тоже Маслова. У Фролова как раз был подходящий складной.

Маслова и Фролов несколько раз приезжали к дому Хананашвили на разведку (Василиса привозила парня на своей машине), а потом он сам бывал здесь еще с полдюжины раз. Выбирали место, где лучше поставить машину, чтобы сразу после «дела» умчаться незамеченными.

- Чтобы их не узнали, они в машине переодевались в другую одежду. Маслова надевала парик - рыжий, почти красный.

В вечер нападения, 9 января, Маслова приехала на место первая. Фролов добрался на метро и встал недалеко от дома Хананашвили. Погарченко дежурила у метро. И когда их жертва вышла из подземки, позвонила Коле: идет! Маслова и Фролов дождались женщину на тротуаре.

- Маслова прошла вперед, обогнала Светлану, оглянулась, увидела, что это действительно она, подала знак Фролову и ушла вперед, - рассказал Хальзов. - Николай подбежал к женщине и начал наносить хаотичные удары ножом.

Сложно, конечно, поверить в версию, что учительница предлагала «просто попугать» неугодную ей женщину. Фролов, как следует из материалов судмедэкспертизы, несколько раз попал жертве в грудь и шею (она выжила, сейчас в бльнице).

- Николай умудрился проткнуть себе ладонь, - говорит адвокат Хальзов. - Когда Хананашвили упала, он побежал во дворы, где была припаркована машина. Уже в машине Маслова ему перебинтовала руку.

Подельники уехали в Подмосковье. Там у директрисы небольшая дачка. Сменную одежду и парик сожгли.

- На следующий день Василиса отмыла салон от крови Фролова. И они все втроем поехали в церковь на службу.

Неужели дара убеждения хватило, чтобы Фролов - неглупый в общем-то парень - согласился зарезать ножом человека? Адвокат Хальзов заявил: он не исключает, что у Фролова и Масловой мог быть секс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Директор школы была рядом - смотрела, как «киллер» режет ее соперницу»: новые подробности нападения на Светлану Хананашвили

Источник «КП» раскрыл детали покушения на жену муниципального депутата

Сюжет этой истории даже в голове как-то не укладывается. По версии следствия, директор частной московской школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова решила убить жену своего близкого друга - муниципального депутата Хананашвили. (Мужчина уверяет, что когда-то просто дружил с Масловой. В следствии считают, что их отношения были несколько ближе). А в качестве киллера педагог Маслова, разработчица авторских методик по изучению иностранных языков, привлекла своего бывшего ученика, 21-летнего Николая Фролова. Он напал на Светлану Хананашвили и несколько раз ударил ножом. За ее жизнь уже несколько суток борются врачи. (подробнее)