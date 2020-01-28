2020-01-28T00:14:53+03:00
Звезды

«Я должна была родиться мальчиком»: Ирина Шейк сделала признание о своем психическом расстройстве

После смерти отца супермодель пережила страшное потрясение и решила, что станет для своей семьи единственным мужчиной
Елена ПЕТРОВА
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Ирина Шейк.Ирина Шейк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Путь 34-летней Ирины Шейк из родного Еманжелинска Челябинской области до мировых подиумов был тернист: девочка из бедной семьи, как и Наталья Водянова, вынуждена была рано начать работать и далеко не сразу попала в модельное агентство. Однако, был и ещё один фактор, едва не загубивший карьеру и личную жизнь будущей звезды. Об этом Шейк только сейчас впервые решилась рассказать в интервью британскому Vogue. Оказывается, после внезапной смерти отца от пневмонии 14-летняя Ира пережила такое потрясение, что всерьез думала о смене пола.

- Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком, - рассказала модель. - Я не знаю, почему. Может быть, потому, что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: «Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье - маме и старшей сестре». Я сказала себе, что никогда не выйду замуж. Конечно, позже в жизни я переросла это, и теперь мне нравится быть женщиной. Но я хорошо помню то чувство.

Ирина Шейк дала откровенное интервью журналу Vogue. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк дала откровенное интервью журналу Vogue.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, Шейк призналась, что несмотря на внешнюю холодность, она ранимый человек и часто плачет. Тем более после расставания с актером и отцом ее дочери Брэдли Купером, счастье с которым длилось четыре года.

Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Два великих человека не могут составить хорошую пару, - уверена Шейк. - Я думаю, нам очень повезло, что мы испытали то, что у нас было друг с другом. Но жизнь без Б. - это новая почва. Пока мне трудно найти баланс между тем, чтобы быть одинокой мамой и работающей женщиной. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «О, Боже, я не знаю, что делать, я просто разваливаюсь!».

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться весной 2015 года, в 2017-м у них родилась дочь Лея, но поводом для свадьбы это не стало. Когда прошлым летом появились новости о расставании пары, сначала таблоиды обвинили в этом несостоявшуюся свекровь Ирины - якобы мать Брэдли Купера всячески оберегала от женитьбы возрастного сыночка. Однако, потом внимание поклонников модели устремилось к Леди Гага: поговаривали, что актер закрутил роман с певицей во время совместных съёмок. Тогда в течение нескольких дней тысячи русских пользователей Инстаграма атаковали страницу Гаги гневными комментариями: «Верни Брэдлика!». Правда, как выяснилось, не ради Шейк - это была спланированная блогерская акция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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