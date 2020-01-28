Телеведущий Соловьев заплакал во время эфира

Телеведущий Владимир Соловьев в вечернем шоу обсуждал с гостями, как Польша и Украина переписывают историю войны. И он сорвался на слёзы. Соловьев вспомнил, как ребёнком ходил на кладбище, где похоронены погибшие в годы Великой Отечественной.

— Я много читаю материалов о войне. Один из генералов, представляете, 45-й год - человек уже видел все. То, что он увидел в «Освенциме»... Он за одну минуту стал белым от седины. Белым, - на пару секунд в студии повисла тишина. Затем Соловьев обратился к гостям, на его глазах навернулись слезы. - Из вас кто-то был в Ленинграде? Да почти все. Какое самое сильное впечатление? Я помню нас школьниками. Там, наверное, метров 500, когда идёшь до Пискаревского кладбища. Даже меньше. Полмиллиона человек в братских могилах...

Тут опять повисла пауза. Слезы покатились щеке Соловьева. Он попытался их незаметно смахнуть.

— И это все предать? Ради сиюминутных целей? Я не понимамаю нашей школьной программы, - уже не сдерживал себя телеведущий, - Я считаю, что каждый ребёнок должен за государственный счёт приехать и увидеть Пискаревское кладбище. Это прививка на всю жизнь. Я не могу понять... Евреи каждую свою историческую победу отмечают, как происходящую здесь и сейчас. 27 миллионов наших соотечественников погибли. И как это можно забыть?