Изменить отношение каждого к безопасности: Как в России меняют культуру охраны труда на производствах

Значительную часть жизни мы проводим на работе. И здесь важна не только достойная зарплата, но и безопасность - чтобы профессиональная деятельность не шла в ущерб нашему здоровью.

Охрана труда - вопрос, которому в России уделяют все большее внимание. Еще в 2017 году наша страна присоединилась к международной концепции «нулевого травматизма». Во главу угла здесь ставится профилактика травматизма и профессиональных заболеваний. Приоритеты концепции - повышение безопасности, гигиены труда и общих условий работы в компаниях. Концепция также предполагает стимулирование заинтересованности в соблюдении правил безопасности всех участников процесса: от собственника до работников.

Первые результаты уже есть, число травм на производстве в целом по стране снижается. Так, по данным министерства труда РФ, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями за 11 месяцев 2019 года составило 4 078 - это на 9 % ниже, чем за аналогичный период 2018 года. Традиционно самыми рискованными отраслями остаются строительство, обрабатывающие производства, транспорт, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

Правительством России также принят комплекс мер по решению этого вопроса. Он предусматривает модернизацию системы управления охраной труда и системы обязательного социального страхования, своевременное выявление ранних признаков профессиональных заболеваний и их профилактику. Вторая важная часть - стимулирование работодателей и работников к улучшению условий труда. Третья - повышение интереса среди россиян к здоровому образу жизни в целом.

Продолжается также обязательная специальная оценка условий труда на рабочих местах. К концу 2019 года она была проведена в 764,5 тысячах компаний по всей стране, проверено 32,5 миллионов рабочих мест. Система постонно совершенствуется: с января 2020 года ужесточен контроль за внесением результатов спецоценки в Федеральную государственную информационную систему.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

За соблюдение правил охраны труда награждают рублем

Многое зависит и просто от человеческого фактора - личной стопроцентной заинтересованности каждого сотрудника. А как дополнительно простимулировать людей соблюдать все нормы и правила охраны труда на производстве? Ответ нашли на предприятиях Металлоинвеста.

Это один из крупнейших горно-металлургических холдингов России, мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции. Теме охраны труда на предприятиях Металлоинвеста уделяется большое внимание: постоянно совершенствуется система управления промышленной безопасностью, идет работа по повышению профессионального уровня работников в этой сфере. По итогам 2019 года Металлоинвест вошел в 4% лучших компаний мира по критерию «Трудовые права и права человека» в рейтинге EcoVadis.

С осени 2019 года Металлоинвест ввел новую практику - работники предприятий получают дополнительную ежеквартальную премию за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Первыми стимулирующие доплаты получили сотрудники Уральской Стали, ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов, Уралметкома и Рудстроя.

Очередную премию сотрудники получили в январе - общая сумма выплат по итогам четвертого квартала 2019 года составила около 253 миллионов рублей.

- Цель Металлоинвеста — полностью искоренить несчастные случаи на производстве. Путь к достижению этой цели лежит через укрепление культуры производственной безопасности, соблюдение лучших мировых стандартов в сфере охраны труда, высочайшую внутреннюю дисциплину каждого сотрудника, - подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

КСТАТИ

Всероссийская неделя охраны труда в этом году пройдет с 6 по 10 апреля 2020 года. Это масштабный ежегодный форум на площадке Главного Медиацентра в Сочи. Неделя проводится по инициативе Минтруда России, оргкомитет возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

На форуме представители бизнеса и профсоюзов, чиновники и эксперты обсудят вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, проанализируют лучшие практики разработки и внедрения систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Тема форума в этом году - «Здоровье на производстве – устойчивое развитие экономики страны».