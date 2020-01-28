Новый полпред в СКФО - компетентный и боевой

В понедельник экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка был официально представлен главам субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также другим представителям исполнительной власти макрорегиона и руководителям региональных парламентов.

Участвовавший во встрече в Пятигорске замруководителя администрации президента России Владимир Островенко отметил большой опыт, приобретенный Чайкой на ответственных государственных постах, в частности в должности министра юстиции и генерального прокурора, и выразил уверенность в том, что «он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы». «Юрий Чайка многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией», - подчеркнул Островенко.

Работать с полной отдачей

Новый полномочный представитель президента в СКФО сразу обозначил приоритеты в своей работе. Главным он назвал борьбу с коррупцией. По мнению Чайки, именно этот негативный фактор является «основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа». Он привел данные, согласно которым удельный вес действий коррупционной направленности в общем объеме преступлений, зафиксированных на Северном Кавказе в 2019 году, составил почти 3%. «Это в два раза превышает среднероссийский показатель», - заметил полпред.

Юрий Чайка пообещал системно работать по всем проблемным направлениям и призвал представителей регионов «быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей».

Более детальное знакомство с проблемами субъектов СКФО полпред начнет в самое ближайшее время. Он собирается посетить каждый регион, где будет встречаться не только с местными администрациями, но и вести прием граждан. Чайка также призвал активнее взаимодействовать с ним через интернет-приемную, обещая сделать сервис предельно удобным. «Меня, как полномочного представителя президента на Северном Кавказе, касается любой вопрос и любая проблема округа», - отметил он.

Кроме того, представитель президента рассказал о планах перезапустить деятельность координационно-совещательных органов при полпредстве. По его словам, постоянное обсуждение существующих проблем с экспертами поможет оперативно принимать по ним решения.

Жесткий контроль

Реализация национальных проектов будет, заверил Юрий Чайка, взята на жесткий контроль. «Вся эта система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ, движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени», - заявил он.

По данным полпреда, регионы Северного Кавказа за время действия нацпроектов получили из федерального бюджета 73 миллиарда рублей. Больше всего Ставропольский край – 20,5 миллиардов, Республика Дагестан – около 17 миллиардов – и Чеченская Республика – почти 14 миллиардов рублей. Но по состоянию на начало декабря 2019 года исполнение в целом составило 46,5 миллиардов рублей или 63%.

Чтобы повысить эффективность реализации национальных проектов, необходимо, по мнению Чайки, решить «в округе целый пласт проблем, который блокирует его полноценное развитие». В частности, он назвал уровень безработицы, который в СКФО только официально «более чем в два раза превышает среднероссийские показатели». Кроме того, полпред считает необходимым улучшить ситуацию в жилищной сфере, повысить инвестиционную привлекательность, более эффективно бороться с преступностью, экстремизмом и терроризмом.

Автор фото: АЛЕКСАНДР МЕЛИК-ТАНГИЕВ

Огромный потенциал

Юрий Чайка объявил о том, что на уровне правительства уже принято решение обновить стратегию экономического развития Северного Кавказа. Об этом полпред договорился лично с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Теперь Чайке предстоит обсудить детали с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым, ведомству которого отошли функции упраздненного Министерства по делам Северного Кавказа. Рабочая встреча полпреда и министра намечена на начало февраля и будет касаться вопросов безработицы, а также поддержки бизнеса, в том числе помощи самозанятым.

По мнению Юрия Чайки, у Северного Кавказа огромный экономический потенциал. «Этот красивый гостеприимный край вызывает большой интерес у бизнеса», - подчеркнул он, поэтому будет активизирована работа по привлечению инвесторов в макрорегион. Также Чайка считает важным сделать более эффективной поддержку малого и среднего предпринимательства. «Защита прав бизнеса всегда была одним из приоритетов в моей работе», - сказал полпред.

Не останется без внимания представителя президента РФ и забота о молодых. «Нашей молодежи нужны перспективы и конкретное представление о реально функционирующих социальных лифтах», - заявил Юрий Чайка. От этого, по его словам, «зависит будущее Северного Кавказа».

В целом свое назначение Юрий Чайка воспринял «как знак высокого доверия» со стороны президента страны и подчеркнул, что с готовностью принимает на себя «ответственность за решение стратегических задач развития округа, возложенную на меня Владимиром Владимировичем Путиным».