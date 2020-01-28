Николай Басков: «Если судьба родиться артистом, то она, как Розенбаума, даже в машине «скорой» найдёт»

«Пусть новые звёзды зажгутся, а старые не упадут» — такой слоган когда -то открывал «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой, где получили своё признание множество молодых и тогда ещё никому не известных артистов — от Олега Газманова и группы «Любэ» до Лолиты Милявской и Александра Цекало.

Сейчас подобных проектов нет. Вернее, есть с похожей идеей, но звёздами после «минуты славы» никто, увы, не становится. А все потому, что песен оригинальных нет. Артисты поют на шоу чужие хиты, поэтому так быстро забываются. В шоу «Ну-ка, все вместе!», которое ведёт «золотой голос» Николай Басков на телеканале «Россия», решили наконец бороться с бесславностью артистов. Теперь победителям сулят не только денежный приз в миллион рублей, но и полноценный хит и его дальнейшую раскрутку на всех площадках холдинга ВГТРК.

— Мы хотим открыть новые звёзды. Не в обиду нашим звёздам, которые уже состоялись, хотелось бы, чтобы пришли ещё и другие, новые люди, которых Россия узнает и полюбит, — объясняет продюсер Игорь Шестаков.

Плюс ко всему, по словам генерального продюсера «Вайт медиа» Юлии Сумачевой, на базе шоу будет создан международный музыкальный фестиваль. Можно сказать, наш ответ «Евровидению».

— На сайт телеканала Россия можно загрузить своё видео. И там мы вместе с вами выберем топ-100 музыкантов, которые поедут на фестиваль, — рассказала «КП» Сумачева. — А топ-10 музыкантов получат оригинальные песни, которые будут ротироваться. ВГТРК как раз один из самых лучших холдингов для масштабных проектов и, соответственно, для раскрутки новых артистов.

«Подкупить сотню невозможно»

Ну а пока в павильонах «Мосфильма» снимают второй сезон «Ну-ка, все вместе». Напомним: конкурсантов (вы можете быть хоть поваром, но с отличным вокалом) выбирает сотня экспертов, среди которых продюсеры, музыканты, певцы. «Главарь» сотни — Сергей Лазарев.

— Подкупить сотню невозможно, — предупреждает Сергей.

По словам ведущего шоу Николая Баскова, он бы и сам поучаствовал в таком конкурсе, если бы ему было лет 20.

— Двадцать лет назад я участвовал во всех конкурсах. А если бы сейчас, в 40 лет, будучи музыкантом, мне бы психологически тяжелее было пойти. А в двадцать пошёл бы. В 20 терять нечего, — смеётся артист. — Если я был бы слесарем, я бы пошёл. Работа есть, хуже уже не будет. Не знаю, что бы я спел. Думаю, вокальную песню какую-нибудь.

— Если есть конкурсы, надо пытаться, надо стараться, — соглашается с коллегой Сергей Лазарев. — Никогда не знаешь, где откроется твоя дверь. Конкурсы меня не пугают, их столько было в моей жизни. Что бы я спел, если бы пришёл на «Ну-ка, все вместе»? Обычно я пел романсы — «Дорогой длинною» или «Очи чёрные». А из своего репертуара я бы спел, наверное, «В самое сердце».

Николай Басков и Сергей Лазарев поддерживают за кулисами участников, но лишний раз с советами не лезут, понимают степень волнения дебютантов.

— Я не люблю, когда мне дают советы. И поэту сам не лезу с советами. Если спросят, то скажу, конечно. А так нет, — говорит Лазарев.

— Многое решает песня, — убеждён Николай Басков. — К примеру, продюсер Нателла Крапивина, которая пробивала Свету Лободу. Ходила и везде ее предлагала — на фестивали, на радио, на телевидение, а никто не обращал внимания... Но вдруг в какой-то момент стреляет правильная песня, образ захвачен, и певица попадает в топ лучших. А вообще, если судьба родиться артистом, то она, как Розенбаума, даже в машине скорой помощи найдёт.

Был медбратом, стал выдающимся артистом. Все равно доля судьбы в артисте должна присутствовать.

— Сейчас звезды очень быстро загораются и так же быстро гаснут, — считает Сергей Лазарев, недавно отписавшийся ото всех в Инстаграме, чтобы не попасть в омут соцсетей. — Потому что стали слишком доступными, о них все известно. Раньше музыканты дольше оставались большими величинами, потому что было мало информации, их показывали только на телевидении. Люди делились кассетами, караулили у подъездов.... А сейчас — вот я встал, поел, оделся. Все на виду, в социальных сетях. Это рушит завесу тайны. Хочется, чтобы в артисте присутствовала загадка.

P.S. Премьера второго сезона «Ну-ка, все вместе» уже 2 февраля на телеканале «Россия» в 17:50.