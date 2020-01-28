Фэн-шуй на февраль 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

1 февраля, суббота

Все важное постарайтесь запланировать на первую половину дня. После полудня настигнет сплин и появится масса препятствий для свершения необходимых дел.

Лучше сосредоточиться на семейных делах и личных встречах, отказавшись от массовых мероприятий.

Часы удачи: с 8 до 12.00.

2 февраля, воскресенье

Легкий, хороший день. Неплохой момент для завязывания романтических знакомств.

Сегодня вообще сильно женское начало, стоит воспользоваться такой магией. Подходящий момент для знакомства и романтических свиданий.

Часы удачи: с 10 до 14.00.

3 февраля, понедельник

Увы, день не принесет нам желаемых результатов. Попытки совершить что-то важное, будут разбиваться о множество препятствий.

Впрочем, день наполнен энергией. Так что выплескивать ее куда-то все равно придется. Лучше выбрать физическую активность.

Часы удачи: с 12 до 17.00.

4 февраля, вторник

Опять-таки сегодня не до глобальных, судьбоносных вещей. Не принимайте важных решений, не вступайте в новые деловые отношения. День идеален для того, чтобы присмотреться, определиться с целями и задачами.

Часы удачи: с 10 до 16.00.

5 февраля, среда

А вот сейчас все сошлось! Наконец, можно приниматься за важные и масштабные проекты.

Идеально заключать сделки, брачные союзы, вести сложные переговоры и даже менять место работы. Желательно при этом заручиться поддержкой близких.

Часы удачи: с 14 до 18.00.

6 февраля, четверг

Сегодня надо расстаться с тем, что вы давно мечтали выкинуть. Разберите шкафы, проведите генеральную уборку, дайте ход новой жизненной энергии.

Увидите, как наведение чистоты помогает систематизировать мысли и желания!

Часы удачи: с 9 до 13.00.

7 февраля, пятница

Инертный день. Он не несет ни особой удачи, ни особого разочарования. Занимаемся рутиной и строим планы. Хорошо отправляться на прогулки и заниматься своим здоровьем.

Часы удачи: с 12 до 14.00.

8 февраля, суббота

В этот день особая роль у слова. Именно сейчас удастся склонить оппонента на свою сторону, а также договориться с трудной стороной (в том числе со строптивыми родственниками и непослушными детьми).

Часы удачи: с 15 до 17.00.

9 февраля, воскресенье

Достаточно благоприятный день и удачный для многих начинаний. Однако сейчас стоит приступать лишь к тем делам, которые рассчитаны на быструю перспективу, а не долгие

годы. Приступать к ним стоит первой половине дня, вторая исключительно для отдыха.

Часы удачи: с 8 до 14.00.

10 февраля, понедельник

Довольно неплохой день. Правда за ним есть один «грешок»: навряд ли начатое удастся завершить в задуманные сроки. Он располагает к большинству занятий. В числе ограничений лишь решение вопросов с недвижимостью и глобальные переезды.

Часы удачи: с 8 до 11.00.

11 февраля, вторник

Принимаемся за свое здоровье и внешность. Незамысловатые процедуры — наподобие массажа и стрижки помогут обрести новую энергию и силы. Ну а к внешности в самое ближайшее время будет очень пристальное внимание.

Часы удачи: с 10 до 13.00.

12 февраля, среда

Прежде чем приступать к делам, нужно четко понимать конечную цель. А действовать без четкого плана и союзников и вовсе противопоказано. Успех будет зависеть от четкости действий и слаженности команды.

Часы удачи: с 17 до 19.00.

13 февраля, четверг

Внимание на здоровье. Соблюдайте осторожность в питании, не злоупотребляйте жирным и жареным, а про алкоголь сегодня и вовсе забудьте — иначе последствия не заставят себя долго ждать. В этот день только спокойные занятия и приятные встречи.

Часы удачи: с 15 до 20.00.

14 февраля, пятница

День подходит для любовных встреч, а также для того, чтобы заняться основательной подготовкой к свадьбе или помолвке.

А вот от посещения шумных сборищ, мест с обилием народа, лучше отказаться.

Часы удачи: с 14 до 18.00.

15 февраля, суббота

Сегодня фэн-шуй благоволит делам, связанным с финансами. Тратим (большие обдуманные покупки) и делаем вклады. Можно дать деньги в долг, но лишь проверенным людям. Хороший результат принесет работа в коллективе.

Часы удачи: с 9 до 13.00.

16 февраля, воскресенье

День «закрытия». А это значит, что сейчас необходимо завершить все, что находится в работе, не оставляя ничего «на потом», на более благоприятный период.

Лень будет мешать, но ведь можно собрать силу воли в кулак?

Часы удачи: с 15 до 18.00.

17 февраля, понедельник

День вроде бы и удачен, но имеет столько «точечных» запретов, то проще будет отказаться от активной деятельности. Особенно, если она связана с переменами в вашей жизни - сменой места работы, переездом, врачебным вмешательством.

Часы удачи: с 16 до 19.00.

18 февраля, вторник

Не лучший момент для различных дел. Удачными будут два последующих дня. А посему, надо подготовить плацдарм для решающего броска. Используйте все свои резервы и потенциал,

чтобы достичь нужного уровня подготовки: ошибки в большом деле могут стать роковыми.

Часы удачи: с 15 до 19.00.

19 февраля, среда

Все, можно приступать к важным делам. Успех ждет в самых разных начинаниях. Особенно хорошо заниматься финансами и недвижимостью. А также теми проектами, которые должны по вашим расчетам приносить многолетнюю пользу.

Часы удачи: с 9 до 17.00.

20 февраля, четверг

Также благоприятный день. Сегодня следует принимать важные решения, а также начинать судьбоносные проекты. Кроме того, в этот день будут получены ответы на очень важные вопросы. В то числе и те, что связаны со здоровьем.

Часы удачи: с 8 до 16.00.

21 февраля, пятница

Не самый плохой день, однако он осложняется характеристикой «разрушения». А значит, не подходит для всего нового. Сегодня исключительно рутинные занятия, не требующие острого ума и логики.

Стоит отказаться от переговоров и романтических встреч. Потому как разрушительная энергия внесет свои коррективы.

Часы удачи: с 11 до 13.00.

22 февраля, суббота

Фэн-шуй предостерегает от общественной деятельности. Сосредоточьтесь на семейных хлопотах и отношениях. Занимаемся уютом, кухней и погружаемся в проблемы детей.

Идеален день для небольших путешествий - выездов на природу, прогулок в парках или поездок одного дня в соседний город.

Часы удачи: с 12 до 17.00.

23 февраля, воскресенье

День под знаком разрушения. Сегодня не стоит развивать активную деятельность. Особенно на работе. В идеале надо заняться своим духовным развитием и свести общение к минимуму.

Но если это невозможно, откажитесь от потенциально опасных видов спорта, сомнительных мероприятий.

Часы удачи: с 11 до 14.00.

24 февраля, понедельник

Увы, не лучший день. Он несет немало запретов. В числе главных — надо быть очень аккуратным в обращении с деньгами - вероятны необдуманные траты. А еще не шутите со здоровьем. Оно тоже сейчас должно быть в особом фокусе.

Часы удачи: с 17 до 19.00.

25 февраля, вторник

Сейчас благоприятно назначать свидания, помолвки и заниматься матримониальными хлопотами.

В то же время, день опять не слишком хорош для денежных трат. С этим пока желательно повременить.

Часы удачи: с 8 до 10.00.

26 февраля, среда

Отличный день! Если вы собирались обратиться к начальству с просьбами — время действовать. Кроме того, день подходит для коротких и недальних путешествий, а также всевозможных креативных проектов.

Сегодня стоит помянуть умерших родственников.

Часы удачи: с 12 до 15.00.

27 февраля, четверг

Фэн-шуй предупреждает от действий, связанных с разбирательствами, судами, дележом.

Глобальные дела сегодня под запретом. Лучше посвятить время рутинным, привычным занятиям.

Покупки в этот день нужно делать только осознанные, те, к которым вы готовились.

Часы удачи: с 13 до 16.00.

28 февраля, пятница

От важных дел и проектов пока откажитесь. День обладает неприятным свойством затягивать начатое. Так что в желаемые сроки начатое ну никак не удастся завершить.

Откажитесь от массовых встреч и вечеринок. Продуктивнее обратиться в хозяйственным делам.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

29 февраля, суббота

Отличный день. Основательный. Хозяйственный и «накопительный». Благоприятно пополнять запасы, делать большие хозяйственные закупки.

Подходящий период для начала ремонта или небольшого обновления в доме и квартире.

Успешными сейчас будут переговоры, торговые дела, а также свадьбы.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.