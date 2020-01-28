Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обнародовал имена семи разведчиков-нелегалов, среди которых есть Герой Советского Союза и Герой России.

- Я такое говорил и обещал. А слово надо держать, - отметил он на пресс-конференции во вторник. - При принятии решения о рассекречивании советского, российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, исходим прежде всего из соображений обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Тем не менее, принято решение о рассекречивании имен еще семи сотрудников советской, российской разведки, работавших в нелегальных условиях, и я готов сегодня эти имена назвать. Более подробный рассказ – это не предмет сегодняшней встречи, но мы постепенно будем о них рассказывать, шаг за шагом. Сначала на сайте СВР России появятся их краткие биографии, но потом этим героям посвятим больше времени в передачах и на страницах средств массовой информации и так далее. А сейчас я назову их имена:

Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, ныне здравствующий. Продолжает работать с молодыми сотрудниками Службы. С сегодняшнего дня займется историко-просветительской работой. Он это умеет и будет делать блестяще.

Ким Евгений Иванович, Герой Советского Союза, полковник. К сожалению, он скончался в 1998 году в результате дорожно-транспортного происшествия. Несчастный случай.

Михаил Анатольевич Васенков, полковник, Герой Советского Союза. Ныне здравствующий.

Виталий Вячеславович Нетыкса, Герой России, генерал-майор в отставке, который, к сожалению, ушел от нас в 2011 году, и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса. Они работали вместе, нелегальная пара. Тамара Ивановна жива.

Еще один выдающийся разведчик-нелегал - Владимир Иосифович Лохов, к сожалению, ушедший от нас в 2002 году.

Виталий Алексеевич Нуйкин. Его также нет в живых, он ушел из жизни в 1998 году. Он работал в паре со своей женой Людмилой Ивановной Нуйкиной. Данные, кстати, о ее принадлежности к Службе внешней разведки, к особому резерву Службы, были преданы гласности еще ранее в 2017 году.

ИЗ ДОСЬЕ СВР РОССИИ

Шевченко Юрий Анатольевич

Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности «Архитектор», в 1965 году - основной двухгодичный факультет Школы № 101 КГБ. Женат, имеет двух дочерей.

В органах госбезопасности с 1963 года. На подготовке для работы в особых условиях с 1965 года. С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «Космик». В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и РФ.

В 2001 году принято решение о прекращении его активной разведдеятельности за рубежом и переводе на работу в Центр. В 2010 году уволен с воинской службы в отставку. Активно передает свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам.

Достигнутые им высокие результаты в работе отмечены государственными и ведомственными наградами: награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», почетными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», многими медалями и юбилейными знаками. Лауреат почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации». Указом Президента РФ в мае 2017 года Шевченко Ю.А. присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ким Евгений Иванович

Герой Советского Союза, полковник в отставке Ким Евгений Иванович (до 1978 года Ким Ен Чер) родился 27 февраля 1932 года в городе Кочан (Корея) в крестьянской семье, кореец. В 1960 году окончил Восточный факультет (факультет восточных языков) Ленинградского государственного университета им. Жданова по специальности «Японская филология». Владел японским, корейским, английским и испанским языками. В особый резерв ПГУ КГБ зачислен в 1960 году. На оперативной работе в разведке с 1962 года.

В 1966 году в качестве разведчика-нелегала выведен в страну со сложной агентурно-оперативной обстановкой. Зарекомендовал себя опытным работником, отличавшимся высоким профессионализмом, широким кругозором, хорошими аналитическими и организаторскими способностями.

В особых условиях работал до 1989 года. Успешно руководил созданной при его непосредственном участии автономной нелегальной резидентурой, имел на связи источников ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке.

В работе в полной мере проявил свойственные ему смелость, решительность, сочетавшиеся с такими присущими ему качествами, как хладнокровие, общительность, предприимчивость и находчивость.

За достигнутые результаты в работе, проявленные при этом мужество и героизм в 1987 году удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу», нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», другими ведомственными знаками и медалями.

Трагически погиб в Москве в результате ДТП в ноябре 1998 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Васенков Михаил Анатольевич

Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич, родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих. В 1965 году с отличием и золотой медалью окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1968 году - двухгодичные курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков ВШ КГБ им. Дзержинского.

В органах госбезопасности с 1966 года, в 1968 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ. В совершенстве владеет испанским и английским языками.

На работе в особых условиях с 1975 года. Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку. При выполнении заданий Службы Васенков неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость.

С санкции руководства Службы Васенков вступил в брак с иностранной гражданкой.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, нагрудным знаком «За службу в разведке», многими ведомственными и юбилейными медалями. Отмечен многочисленными благодарностями и грамотами.

В 2004 году в звании полковника уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

В 2010 году, находясь за рубежом, из-за предательства Потеева был арестован американскими спецслужбами. Вел себя достойно, освобожден после двусторонних переговоров в результате обмена.

В настоящее время пенсионер.

Нетыкса Виталий Вячеславович

Герой Российской Федерации, генерал-майор в отставке Нетыкса Виталий Вячеславович родился 29 мая 1946 года в Москве в семье служащих. В 1970 году с отличием окончил факультет № 2 Московского авиационного института (МАИ) им. Орджоникидзе по специальности «Инженер-механик по двигателям летательных аппаратов». В органах госбезопасности и особом резерве с 1972 года. В период с 1972 по 1978 год проходил спецподготовку, в ходе которой в совершенстве овладел испанским языком.

В 1978 - 1998 гг. выполнял специальные задания в особых условиях. Работал вместе с женой в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни. Мужественно преодолевал трудности при решении оперативных задач. Обладая высокими профессиональными качествами, сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада.

После возвращения на Родину работал над государственной целевой комплексной программой по одному из приоритетных направлений деятельности внешней разведки. Много сил и времени отдавал обучению и подготовке молодых разведчиков-нелегалов.

В ноябре 2000 года Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ № 1870сс о присвоении В.В. Нетыксе воинского звания «генерал-майор».

За достигнутые результаты в работе, проявленные при этом мужество и героизм в 2007 году удостоен звания Героя Российской Федерации. Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Красной Звезды, нагрудным знаком «За службу в разведке», многочисленными ведомственными знаками и медалями.

В июне 2011 года уволен с военной службы по достижении предельного возраста. Скончался 5 сентября 2011 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Нетыкса Тамара Ивановна

Полковник в отставке Нетыкса Тамара Ивановна родилась 4 января 1949 года в городе Серов Свердловской области в семье военнослужащего. В 1972 году окончила факультет № 3 Московского авиационного института (МАИ) им. Орджоникидзе по специальности «Инженер-электрик по системам управления летательных аппаратов».

Вдова. Муж - Нетыкса Виталий Вячеславович, разведчик-нелегал, Герой России, генерал-майор в отставке, умер в 2011 году.

В органах госбезопасности с 1972 года. В 1978 году прошла полный курс спецподготовки разведчика-нелегала, в совершенстве овладела испанским языком.

За границей в особых условиях трудилась с октября 1978 года по август 1998 год. В паре с мужем принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе по связям, с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.

После возвращения из загранкомандировки участвовала в подготовке и воспитании молодых сотрудников особого резерва.

Награждена орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «За службу в разведке», а также юбилейными медалями.

Уволена с военной службы в отставку в январе 2014 года по достижении предельного возраста. Активно участвует в деятельности ветеранских организаций Службы.

Лохов Владимир Иосифович

Полковник в отставке Лохов Владимир Иосифович родился 22 декабря 1924 года в с. Пичигвины Знаурского района Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР, осетин. В 1953 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1957 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ и по август 1962 года проходил подготовку для работы в особых условиях. Много и плодотворно трудился в качестве разведчика-нелегала в ряде стран Азии, Европы, Востока. При выполнении ответственных заданий посетил десятки государств указанных регионов.

В августе 1963 года нелегально выведен в одну из азиатских стран. В результате проявленной инициативы и настойчивости в короткие сроки легализовался в стране назначения на длительное время и создал необходимые условия для ведения разведывательной работы с нелегальных позиций. В ноябре 1965 года на связь ему был передан ценный и надежный агент, с помощью которого со временем удалось сформировать эффективную агентурную сеть. Умелые действия при легализации позволили Лохову в качестве нелегального резидента руководить указанной ценной агентурой и получать от нее актуальную документальную информацию.

В 1973 году выведен в Центр, работал в качестве тренера-нелегала. В январе 1979 года назначен начальником 1 отдела Управления «С».

За достигнутые конкретные результаты в работе награжден медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности», орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени.

В июле 1991 года уволен с действительной военной службы по ст. 60 п. «а» (по возрасту) в отставку с правом ношения военной формы одежды. Активно участвовал в ветеранском движении и воспитании молодого поколения оперативных работников внешней разведки. Умер в 2002 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Нуйкин Виталий Алексеевич

Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексеевич, родился 5 апреля 1939 года в селе Моховское Парфеновского района Алтайского края в семье служащих. В 1960 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. В органах госбезопасности и в особом резерве с 1960 года.

Жена - бывшая сотрудница особого резерва Нуйкина Людмила Ивановна. Вместе с женой до 1986 года работал в более чем 18 странах мира. Успешно решал большой комплекс стоящих перед разведкой задач. Разведчики-нелегалы трудились в государствах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни. Сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно- технической проблематике.

В связи с предательством Гордиевского супруги Нуйкины были выведены из особого резерва и продолжили успешно трудиться в Центре.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество Нуйкин награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, нагрудным знаком «За службу в разведке», многими ведомственными и юбилейными медалями.

После возвращения на Родину успешно трудился в ряде аналитических подразделений Центра. Уволен с военной службы в отставку в 1993 году. Скоропостижно скончался в феврале 1998 года. Данные о принадлежности супруги к особому резерву официально преданы гласности в сентябре 2017 года.