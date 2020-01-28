Наш ответ «Евровидению»: Телеканал «Россия» проведет Первый народный музыкальный фестиваль

2 февраля на телеканале «Россия» стартует новый сезон музыкального шоу талантов «Ну-ка, все вместе!», у руля которого по-прежнему «золотой голос» Николай Басков. А сотню музыкальных экспертов возглавляет неоднократный участник «Евровидения» Сергей Лазарев.

Что весьма символично, поскольку на базе этой программы скоро стартует международный музыкальный фестиваль, который откроет победитель нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» с хитом, написанным специально для него.

nukavsevmeste_official Сергей Лазарев возглавил сотню музыкальных экспертов.

— На сайт телеканала «Россия» можно загрузить своё видео, - рассказала «КП» генеральный продюсер «Вайт медиа» Юлия Сумачева. - И там мы вместе с вами выберем топ-100 музыкантов, которые поедут на фестиваль. А топ-10 музыкантов получат оригинальные песни, которые будут ротироваться. ВГТРК как раз один из самых лучших холдингов для масштабных проектов и, соответственно, для раскрутки новых артистов.

nukavsevmeste_official Николай Басков

Пока непонятно, какое название получит российский музыкальный евросмотр талантов. Продюсеры телеканала «Россия» условно его назвали - Первый народный музыкальный фестиваль.

- Федеральные каналы часто упрекают в том, что у нас выступают всегда одни и те же исполнители. А мы как раз хотим открыть новых талантливых людей и зажечь новые звезды. Хочется, чтобы Россия их узнала и полюбила! - подытожил Игорь Шестаков, генеральный продюсер телеканала «Россия».