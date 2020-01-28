Наш ответ «Евровидению»: Телеканал «Россия» проведет Первый народный музыкальный фестиваль
2 февраля на телеканале «Россия» стартует новый сезон музыкального шоу талантов «Ну-ка, все вместе!», у руля которого по-прежнему «золотой голос» Николай Басков. А сотню музыкальных экспертов возглавляет неоднократный участник «Евровидения» Сергей Лазарев.
Что весьма символично, поскольку на базе этой программы скоро стартует международный музыкальный фестиваль, который откроет победитель нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» с хитом, написанным специально для него.
— На сайт телеканала «Россия» можно загрузить своё видео, - рассказала «КП» генеральный продюсер «Вайт медиа» Юлия Сумачева. - И там мы вместе с вами выберем топ-100 музыкантов, которые поедут на фестиваль. А топ-10 музыкантов получат оригинальные песни, которые будут ротироваться. ВГТРК как раз один из самых лучших холдингов для масштабных проектов и, соответственно, для раскрутки новых артистов.
Пока непонятно, какое название получит российский музыкальный евросмотр талантов. Продюсеры телеканала «Россия» условно его назвали - Первый народный музыкальный фестиваль.
- Федеральные каналы часто упрекают в том, что у нас выступают всегда одни и те же исполнители. А мы как раз хотим открыть новых талантливых людей и зажечь новые звезды. Хочется, чтобы Россия их узнала и полюбила! - подытожил Игорь Шестаков, генеральный продюсер телеканала «Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU