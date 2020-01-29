2020-01-29T17:23:18+03:00
Общество

Гербер без пластика. На национальном празднике в Удмуртии откажутся от одноразовой посуды

В Удмуртии ограничат использование пластика и на других массовых мероприятиях
Анна ГЛАДКИХ
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В Удмуртии ограничат использование пластика на массовых мероприятиях. Фото: пресс-служба правительства республики УдмуртияВ Удмуртии ограничат использование пластика на массовых мероприятиях. Фото: пресс-служба правительства республики Удмуртия
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В Удмуртии национальный праздник Гербер считают последним праздником земли, завершающим период летнего солнцестояния и являющимся точкой отсчета нового осеннего периода.

Не даром в этом году праздник, являющийся олицетворением близости с природой и земледелия, решено встретить, отказавшись от использования предметов, причиняющими наибольший вред окружающей среде.

Так, организаторы праздника посоветовали гостям приезжать со своей посудой - гуляния окончания посевной пройдут без использования одноразового пластика.

Эту информацию доведут и до предпринимателей, который собираются работать на празднике, рассказала начальник отдела культуры Вавожского района Удмуртской Республики Марина Перескоков.

В 2020 году Гербер пройдет 20 июня вблизи деревни Уе-Докья Вавожского района. Отметим, что в декабре 2019 года правительство Удмуртии издало распоряжение об ограничении пластика на массовых мероприятиях. Не смотря на рекомендательный характер, эта идея получила положительный отклик жителей региона.

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