Черноморские дельфины помогут решить экологические проблемы

28 января 2020 года в Институте океанологии состоялась пресс-конференция, на которой участники проекта рассказали о результатах очередного его этапа.

- Масштабные комплексные исследования черноморских китообразных не проводились дольше 30 лет. Все знания о состоянии популяции трех видов дельфинов базируются на старых сведениях. А исследования важны еще и потому, что мы получаем современные данные о состоянии популяции морских млекопитающих, которые являются индикаторами экосистемы Черного моря, - сказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник ИО РАН Вера Краснова.

Почему дельфины? Дело в том, что они находятся на вершине морской экосистемы и являются хорошим индикатором нагрузки на нее. Поэтому исследование имеет большое значение для сохранения экологии региона.

Исследования проводились на воде, в небе и на земле. Фото : пресс-служба Роснефти.

Почему «Роснефть»?

- При планировании и ведении производственной деятельности нам чрезвычайно важно собрать максимальный объем информации по состоянию экосистемы в зоне своей ответственности, - отметил эксперт отдела инновационных исследований на шельфе «Арктического научного центра» (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти») Артем Исаченко.

Он привел в пример другие проекты компании, которые она реализует с 2014 года в регионах своего присутствия. Это «Эвенкийский олень», «Гуси Эвенкии», «Сибирский соболь», программы по изучению и сохранению белых медведей, моржей, популяции амурского тигра. В середине января этого года «Роснефть» подписала с Минприроды соглашение о реализации корпоративной 4-летней программы по изучению, сохранению и мониторингу популяций белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки, занесенной в Красную книгу РФ.

А комплексный исследовательский проект, направленный на изучение черноморских дельфинов, компания инициировала в 2018 году и реализует совместно с Институтом океанологии. За это время ученые совершили две полномасштабные морские экспедиции от Анапы до Сочи. Млекопитающих изучали как в прибрежной 12-мильной зоне, так и в открытом море, с удалением от берега до 110 км. Исследования шли на воде, в небесах и на суше.

- В июле 2019 года на вертолете Ми-8 мы провели авиаучет китообразных в прибрежной зоне на протяжении 820 км. И впервые применили комбинацию визуальных наблюдений и фото-регистрации. Размещенная в люке платформа «Нерпа» с камерой высокого разрешения производила потоковую съемку с частотой 1 кадр в 4 секунды. С ее помощью мы обнаружили 368 животных. Чаще всего встречались белобочки, реже – афалины, а встречи азовок были единичны, - рассказал заведующий лабораторией морских млекопитающих Института океанологии РАН Роман Беликов.

- Во время трех пеших экспедиций от Туапсе до Керченского пролива мы обнаружили останки 23 выброшенных на берег китообразных, среди которых преобладали азовки. Собирали биологические образцы, чтобы потом в лабораториях определить генетическую структуру популяции и провести токсикологические исследования на предмет содержания загрязняющих веществ.

Как выяснилось, среди стойких органических загрязнителей в тканях дельфинов присутствуют пестициды и другие отходы человеческой деятельности. И все же основной причиной гибели животных становятся сети. Больше всех от них страдают маленькие азовки.

В экспедициях ученые собрали богатый материал, который свидетельствует о серьезной антропогенной нагрузке на экосистему Черного моря: это и рыболовство, и бытовой мусор, и отходы производства.

А еще проект позволит составить каталог популяций черноморских дельфинов, который станет инструментом оценки современного состояния китообразных Черного моря.

Как известно, у каждого дельфина – свой неповторимый «голос», и благодаря использованию специальной аппаратуры ученые сделали много записей.

По результатам исследований участники проекта сформируют рекомендации и практические решения для охраны фауны Черного моря.