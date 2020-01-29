Россию за границей не любят не за гордость и независимость, а за то, что она не любит сама себя

Две пропаганды - официальная и либеральная - одинаково неинтересно отвечают на вопрос о том, почему к России так скверно относятся западные соседи, когда речь идет о юбилеях, мемориалах, военных победах и прочем великом прошлом.

Один ответ состоит в том, что Россия - ад, Мордор, Гитлер, она всех обидела и во всем виновата, и она должна каяться и платить (так говорят наши ближние соседи).

Во втором случае мы самые лучшие, самые сильные, мудрые и независимые, и нам за это мстят те, кто хочет загнать нас обратно под лавку (так говорят про наших дальних соседей).

И никому нельзя верить.

Восточная Европа мстит России не за плохое отношение, а за слишком хорошее.

За бесконечный советско-российский потлач (это когда наивные туземцы все даром раздают), за унизительные благодеяния со стороны империи, которая, в отличие от немцев или англосаксов, никогда не могла поставить себя как нация господ, нация хозяев, и вечно жила намного хуже всех тех, кем командовала и кому делала ненужные подарки.

Чтобы кем-нибудь распоряжаться, надо смотреть на него сверху вниз. Надо иметь больше него, как в кошельке, так и том кармане, где лежит собственное достоинство, - и тогда кнут будет приниматься как должное, и уж тем более с благодарностью - пряник.

Россия же столетиями только холила и лелеяла все эти вроде бы зависимые от нее хутора, только вынашивала и растила их гордую национальную особость, - а сама ходила рваная и босая, и не ценила, и не любила свое и своих, и потому от чужих, разумеется, получила плевок в лицо.

И ничегошеньки тут, к сожалению, не изменилось.

Ну а Западная Европа и Америка мстят России не за независимость, а за позу мнимой независимости.

Россия - с настоящими хозяевами мира - ведет себя как инфантильный подросток, который прогуливает уроки, грубит учителям и клеймит родителей жестокой правдой Холдена Колфилда (главный герой-подросток романа «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, ставший символом юношеского бунта – прим. Ред.), - но как только доходит дело до горячего ужина и оценок в четверти, так сразу начинается "ой, ну это я так, пошутил" и "ой, ну может четверку все-таки, а, Марь Иванна?"

Потому что нельзя одновременно пересматривать европейские границы, вести несколько войн без вселенского благословения, поддерживать дерзких парней по всему миру и разоблачать происки мировой закулисы, - и в то же время не иметь даже корабля с собственным оборудованием для прокладки трубы, держать миллиарды и семьи примерно там же, где происки закулисы, и держаться пятью руками за саммиты, встречи на высшем уровне, за любые тусовки с иностранцами, за все, что хоть капельку заграничное, а значит - козырное, такое, как надо.

Соединим это длинное рассуждение в одну короткую формулу.

Нам врут - и эти, и те, - что Россию не любят за то, что она хочет жить своей гордой жизнью, отдельной от Запада.

А на самом-то деле - за то, что она не любит сама себя, она любит чужих, и зависит от них, и не может уйти, и отчаянно хочет мириться.