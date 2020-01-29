Кейт Миддлтон едва не оконфузилась из-за поднятой ветром юбки

Кейт Миддлтон входит в число самых элегантных женщин планеты: за каждым появлением герцогини Кембриджской на публике следят миллионы глаз. Жена наследного принца просто обязаны выглядеть безупречно, ведь малейший промах тут же начнут обсуждать не только чопорные британские аристократы, но и мировые таблоиды. Представьте себе весь ужас Кэтрин, когда время визита в Лондонский детский госпиталь она едва не оконфузилась из-за своей мини-юбки. Герцогиня выбрала костюм с длиной подола чуть меньше того, что дозволяет королевский протокол. И в итоге попала в неловкую ситуацию.

Для визита в детскую больницу Кэтрин надела элегантный твидовый костюм от Dolce & Gabbana. Жакет и юбку стоимостью около 200 тысяч рублей она дополнила бриллиантовыми серьгами-подвесками и туфлями на высоких каблуках. Ее волосы уложили мягкими локонами, и выглядела Кейт просто прелестно. Ровно до того момента, пока не вышла из лимузина и не сделала первые шаги по направлению к дверям госпиталя. Погода минувшим днем была ветреной. Налетевший ветерок тут же игриво подхватил короткую пышную юбочку герцогини. 38-летняя Кэтрин едва успела подхватить ее и избежать публично позора.

Для визита в детскую больницу Кэтрин надела твидовый костюм от Dolce & Gabbana.Фото: EAST NEWS

Но главное испытание было еще впереди. Герцогиня Кембриджская присела, чтобы принять букет из рук маленькой девочки, и в этот момент ее юбка окончательно вышла из-под контроля. Ее подхватил и раздул очередной порыв ветра. Но Кэтрин с честью вышла из этой неловкой ситуации. Не переставая улыбаться, она одной рукой взяла букет, а другой усмирила непокорный подол.

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Британцы, рассматривавшие снимки Кэтрин, сделанные во время встречи, были очарованы тем, как она общается с детьми. «Она такая милая и непосредственная», «Настоящая принцесса – дети просто в восторге от нее», «Кэтрин необыкновенно элегантная», - пишут поклонники королевской семьи в соцсетях.

Судя по всему, теперь Кейт Миддлтон достанется двойная порция любви британской нации. После «Мегзита» и бегства из дворца Меган Маркл герцогиня Кембриджская стала для англичан живым примером того, как должна вести себя и выглядеть настоящая принцесса.

- Немногим людям удается увидеть принцессу в реальной жизни, к тому же однажды она станет королевой. Встреча с ней была по-настоящему волнующей, - рассказали Daily Mail очевидцы визита Кэтрин в детский госпиталь.

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Что касается маленького инцидента с юбкой, то Кейт Миддлтон уже не в первый раз попадает в неловкую ситуацию из-за пышного подола и ветреной погоды. Британцы подсчитали, что «момент Мэрилин Монро» (помните знаменитое белое платье актрисы, вспорхнувшее над вентиляционной решеткой?) случалось с герцогиней Кембриджской целых 9 раз. Так что нынешний случай можно считать юбилейным десятым.