2020-01-29T17:26:24+03:00
Общество

Экологи оценили как повлияют капризы погоды на экосистему Московской области

По самому неблагоприятному сценарию могут исчезнуть целые фрагменты пищевой цепи подмосковной фауны
Анна ГЛАДКИХ
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Из-за зимы без снега могут исчезнуть комары и другие важные для пищевой цепочки насекомыеИз-за зимы без снега могут исчезнуть комары и другие важные для пищевой цепочки насекомыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По результатам последних наблюдений за состоянием экосистемы московского региона ряд экологов высказали опасения, что бесснежная зима может привести также к проблемам с питанием у птиц и плохому урожаю некоторых культур.

По словам директора финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринена, зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.

Его прокомментировал научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Так, по словам ученого, из-за зимы без снега могут исчезнуть комары и другие важные для пищевой цепочки насекомые. Комары размножаются в прудах, образующихся благодаря таянию снега весной. При нехватке снега у этих насекомых не будет среды для размножения, что, в свою очередь, приведет к проблемам с питанием у птиц. В мелких стоячих водоемах развиваются не только личинки комаров, а огромное количество существ, очень важных для поддержания экосистем.

Также без снега слишком сильно может промерзать верхний слой почвы, в котором зимуют огромное количество паукообразных, моллюсков, которые являются важнейшими элементами экосистем.

Тем не менее, Мариинский отметил, что о последствиях капризов погоды стоит говорить лишь в конце сезона. Если снег выпадет за оставшееся время, то все будет нормально. В противном случае, подчеркнул он, проблемы начнутся не только у комаров, но и у тех, кто ими питается.

– Поэтому все мы, вместе с комарами, заинтересованы в том, чтобы снег выпал, — заключил он.

Однако не все экологи разделяют эти опасения.

– Насчет комаров финский специалист заблуждается, комаров бывает много и в тех местах, где мороз и снег редкость. Те птички, которые питаются комарами, будут сыты, – считает руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» Александр Сорокин. – Но надеюсь, что ничего серьезного не произойдет, справится природа с такой зимой. Единственное, что важно – это количество снега, а затем и воды. Если ее будет мало, то это может привести к негативным последствиям.

Напомним,что проблемы с экосистемой могут возникнуть не только в московском, но и других регионах, испытывающих зимнее потепление.

Самые большие проблемы испытывают животные, напрямую зависящие от снега и льда. Например, зайцы, перелинявшие еще в ноябре-декабре и получившие белые шубки, на темном фоне стали заметными, а значит хищникам проще их поймать. А отсутствие снега и льда в Финском заливе может привести к гибели детенышей балтийских кольчатых нерп.

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