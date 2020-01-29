Сам себе бренд: семь самых больших страхов, которые держат вас на месте

Что подумают другие обо мне, как отреагирует заказчик, если я подниму цены на свои услуги, что скажут знакомые, если я буду писать личные посты в соцсетях, что если я не смогу решить эту сложную ситуацию, что если показатели моей работы будут хуже, чем у коллег – человека со всех сторон окружают страхи, в том числе, и главный - не справиться с ними.

Сомнения бывают свои и чужие. Свои рождаются в нашей голове, а чужие, соответственно, приобретаются. Да- да, страхом можно заразиться, он передается, как вирус.

Автор книги «Культ личности», опубликованной в издательстве «Комсомольской правды» Елена Вос - основательница Академии Коммуникации Имиджа и Этикета. Она разработала прорывную формулу успешного персонального бренда, который поможет раскрыть потенциал любого человека. Для читателей "Комсомольской правды" она составила семь основных правил, как бороться с типичными страхами на пути к успеху.

1. «А вдруг не получится»

Что делать, если в вашей голове возникла такая демотивирующая фраза?

«Да, возможно, и не получится, - спокойно отвечаете вы. – Может быть, я допускаю ошибки, возможно, делаю не то, но узнать, насколько я прав, можно лишь продолжая действовать».

Елена Вос уверена, надо лишь изменить установку с «Я иду к успеху» на «Я провожу эксперимент/пробую новое/ хочу сделать лучше». Скажите себе и окружению, что вам важен не только результат, но и опыт, саморазвитие, процесс, перспективность. Тут также важно снизить груз поражения и стресса. Думайте о том, что это не последний шанс , это попытка/еще одна возможность/это интересно.

2. «Мне придется говорить о себе»

В определении «личная жизнь» ключевым является слово «личная». Не все готовы выставить на обозрение и обсуждение частную сторону. Однако личный бренд, считает автор «Культа личности» вовсе не означает публичную открытость. Особенно, если речь идет о карьерном или бизнес- бренде. Достаточно разделять свое личное и профессиональное пространство и создать личные границы.

3. «Синдром самозванца»

Даже прикладывая большие усилия для достижения целей, человек продолжает думать, что причиной его успеха является случай, усилия других людей, простота задачи (каждый может справиться). Люди, подверженные синдрому самозванцу, пребывают в уверенности, что не достойны заслуженного успеха, несмотря на достигнутый результат. Им кажется, что похвала не справедлива, что успех был случаем, что их разоблачат. И что же делать?

Елена Вос советует написать о себе самопрезентацию. Например, рассказ о себе, любимом на сайте, чтобы ваши клиенты смогли с вами познакомиться. Или пост- знакомство в соцсетях. Но иногда даже эту самопрезентацию трудно составить. Ок. Тогда напишите о себе, словно вы пишите о другом человеке. Представьте, что вы оставляете отзыв для чьего-то сайта или комментарий- благодарность в соцсетях.

Кроме того, непременно нужно завести дневник признанного успеха. В него вы будете записывать результаты и деяния, которыми можете гордиться, хвастаться, которые оценены другими людьми, клиентами, окружением.

Плюс, научитесь правильно реагировать на комплименты. Вместо фразу «Ой, да что вы, ничего особенного» лучше скажите: « Мне приятно, что вы заметили/похвалили», «Спасибо за комплимент, принимается».

4. «Чем я лучше других»

Напишите два списка: «Чем я хуже других» и «Чем я лучше других». Перечислите свои сильные и слабые стороны. Пока вы не ответите себе на вопрос «Чем я лучше других» вы не сможете назвать высокую цену за свои услуги. Не сможете спокойно и с достоинство принимать комплименты. Не сможете расти, достигнув очередной ступени. Не сможете общаться на равных, не будете восприняты как эксперт и личный бренд. Поэтому за работу!

5. "Вдруг я достигну вершины"

Парадоксально, но наше стремление к достижению цели блокируется страхом перед фактом достижения. Часто достижение является конечной точкой маршрута, и подсознание старается удлинить путь, чтобы не оказаться в бездействии. Аналогичный страх блокирует действия, ведущие к большим деньгам, чтобы приводит к недоверию и самосаботажу.

Ставьте цель за целью. Представьте, что ваша конечная цель является лишь промежуточной.

6. «Удача опять ускользнет»

Знаком ли вам эффект, когда кажется, что еще одно небольшое усилие – и вы у цели, а цель вновь отдаляется от вас на неопределенное время и расстояние? Если вы попадали в подобные ситуации, а тем более не однажды то ваше подсознание воспринимает новые цели как вершину, на которую все равно не взобраться. Вы словно играет с целью в кошки-мышки.

На самом деле, у этой истории есть два пути: достичь цель любой ценой или вернуться обратно и отказаться от маршрута.

7.«Этой вершины не достичь»

Страх высокой цели состоит из множества страхов: вершина слишком высока, в вашей сфере уже есть гуру и их не сместить с пьедестала, место уже занято, идти слишком долго, на пути имеются препятствия.

Чтобы преодолеть эти сомнения, вам понадобятся практичные инструменты и действия. Выберите наиболее подходящий вам план достижения цели.

Разбейте цели на подзадачи, где каждая подзадача является самодостаточным результатом.

Хотите достичь быстрее? Перепрыгивайте отрезки.

Сдайте экзамены экстернатом. Стройте карьеру не прямым вертикальным ростом, а, например, через параллельный шаг. Так, например, если вы хотите занять должность, но у вас не хватает опыта, то сначала смените организацию, например, на менее рейтинговую или меньшую по масштабу, но с более высокой должностью, а затем перейдите на высокую должность в организацию вашей мечты.

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