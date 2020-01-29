Fashion- блогер Евгений Фист о приятелях – демотиваторах и как важно не предавать свои мечты

Популярный стилист, fashion-блогер и фотограф Евгений Фист недавно представил в издательстве «Комсомольская правда» свою первую книгу «Слава блогу», где собрал самые популярные посты- лонгриды, которые уже покорили инстаграм.

Аккаунт Евгения считается одним из самых читаемых мужских блогов инстаграма, где он делится историями о себе, правилах счастливой жизни с супругой Яной, дает мужской взгляд на женскую логику и советует лучшие лекарство от плохого настроения. Для читателей kp.ru мы выбрали главу из книги, где Фист рассказывает о том, какую роль в его жизни сыграли демотиваторы и почему, если хочешь купить дорогую машину не стоит размениваться на дешевую.

«К сожалению, почему-то так складывается, что наши близкие, родные и друзья часто являются главными врагами нашей мечты, буквально каждой нашей мечты. Со школы большинству детей родители начинают выбирать, кем им стать, чтобы или больше зарабатывать, или пойти по их стопам. Общество твердит: «Пятерки, высшее образование, денежная специальность, трудовая книжка, карьера, стабильность, хорошая пенсия». Таким образом многих летчиков, космонавтов, архитекторов, скульпторов, художников и актеров сделали экономистами и юристами, в то время как экономистов и юристов совсем торкнутые родители заставляли ходить на сольфеджио, скрипку и художественную школу. Все выросли, и некоторые, конечно, смогли «проснуться» и пойти по своему пути, заняв свое место и став счастливыми или богатыми, а чаще и то, и другое. Остальные пустили корни в ненавистные, стабильные рабочие места, которые финансово подпитывают жизнь в стиле «кА жаль, что я не стал фермером/летчиком/писателем». А кто нам больше всего мешает все изменить и поверить в свою мечту? Конечно! Наши близкие!"- пишет в главе, которая так и называется "Демотиваторы" Евгений Фист.

Автор книги "Слава блогу" уверен, что главные люди, которые сеят в нас сомнения и неуверенность в себе – наше окружение и «вредные советы» из серии « ничего не получится, а значит, не стоит и начинать» мы получаем именно от них. Хронические разведенки советуют подругам в любовных делах, люди на жигулях и в 2016 году рекомендуют брать машину на механике, офисный планктон сомневается в разговорах с вами, надо ли не рисковать с начинанием своего бизнеса.Fashion-блогер приводит в пример случай, как он решил купить свое первое авто и как человек неопытный обратился за помощью к друзьям.

«Лет десять назад мне очень нравился INFINITI FX45, на что мне в тот момент друзья сказали:» Знаешь, какой налог! Жрет немерено! Запчасти и ремонт дорогие! Да возьми лучше…» В итоге я прислушался и купил недоразумение. А нужно было всего лишь задуматься: «А что на тот момент было у этих советчиков и кем являлись они?!» Они просто свои комплексы и страхи перекинули на меня, и я лишился одной мечты. Спустя год я купил еще одну мечту, и та оказалась не нужна, но год я ездил на ненавистном г… вместо мечты», - рассказывает он.

«Если денег на бюджетную машину, а хотите дорогую, то копите на дорогую, не тяните себя назад. Бесит город – продавайте квартиру и покупайте дом. Ведь самое главное – это счастье, а потом все остальное", - делает вывод Евгений Фист.

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