«Элтон, пиши про плот!»

Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен

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В Новосибирске уволен автоинспектор, который залил в служебную машину виски и заявил, что может себе это позволить

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Жительница Череповца выломала дверь ночного клуба и поцарапала охранников, потому что хотела веселиться

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В американском штате Юта судья оставила в силе закон, согласно которому обнаженная женская грудь даже в собственном доме признается непристойной.