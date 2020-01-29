«Элтон, пиши про плот!»
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В Новосибирске уволен автоинспектор, который залил в служебную машину виски и заявил, что может себе это позволить
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ИСТОЧНИК KP.RU