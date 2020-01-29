2020-01-28T08:54:36+03:00
Анекдоты

«Элтон, пиши про плот!»

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен

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В Новосибирске уволен автоинспектор, который залил в служебную машину виски и заявил, что может себе это позволить

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Жительница Череповца выломала дверь ночного клуба и поцарапала охранников, потому что хотела веселиться

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Губы участницы шоу «Давай поженимся!» испугали жениха

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Жители Петербурга нашли под кустом человека, спавшего в обнимку с пулеметом

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Заключенный сбежал из красноярской колонии, сделав муляж себя

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В американском штате Юта судья оставила в силе закон, согласно которому обнаженная женская грудь даже в собственном доме признается непристойной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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