2020-01-28T20:27:25+03:00
Звезды

Исаак Дунаевский: Моя музыкальность не в родителей, а в дядин патефон

30 января 2020 года исполняется 120 лет со дня рождения Исаака Дунаевского, великого советского композитора
Оксана ФОМИНА
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Дунаевский работает над редакцией оперетты «Вольный ветер». Фото: РИА НовостиДунаевский работает над редакцией оперетты «Вольный ветер». Фото: РИА Новости
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Накануне юбилея Дунаевского мы поговорили с исследователем его биографии драматургом и режиссером Дмитрием Минченком. В декабре Дмитрий выпустил на сцене МХАТа концерт-спектакль «Коллайдер счастья» - о судьбе композитора. Минченок объездил все места, где жил маэстро, по крупицам собирая информацию об Исааке Осиповиче. Вскоре в издательстве «Лимбус-пресс» выйдет в свет написанная им биография композитора. Для читателей многие факты, найденные автором, станут открытием.

В ответ достав «Казбека» пачку...

Вопреки распространенному мифу никаких канторов (певец в синагоге. - Авт.) в семье Дунаевского не было. С музыкой никто из его родственников вообще не был связан. Мать - домохозяйка. Отец - кассир в кассе взаимопомощи. Исаака порой спрашивали: в кого он такой музыкальный? В папу?

Харьков. Дореволюционное фото Исаака Дунаевского. Он тогда учился в университете на юриста, а параллельно - в музыкальном училище по классу скрипки. Музыка победила. Фото: ru.wikipedia.org

Харьков. Дореволюционное фото Исаака Дунаевского. Он тогда учился в университете на юриста, а параллельно - в музыкальном училище по классу скрипки. Музыка победила.Фото: ru.wikipedia.org

«Если это можно назвать музыкальностью, то да, в папу». - «Он пел?» - «Нет, научил молча считать деньги, полученные за исполнение музыки». - «Значит, в маму?» - «Мама вообще никогда не пела. Только мычала. Но думала, что поет...»

Дунаевский утверждал, что музыкальным талантом он пошел... в патефон дяди Самуила. Тот играл, не переставая, пока дядя не умер. Любимый патефон положили ему в гроб.

Впервые маленький Исаак затянулся, когда ему было восемь лет. Мальчика вырвало. Но страсти к табаку это не отбило. В 12 он все-таки стал курильщиком. В 50 лет композитору из-за этого пристрастия едва не ампутировали обе ноги (курение спровоцировало заболевание сосудов).

Музыкант предпочитал «Казбек». Объяснял просто: на его пачке больше свободного места. На светлых горах за фигурой всадника композитор записывал ноты.

Но оказалось, что дело не только в этом. Когда Дмитрий Минченок приехал в Лохвицу, где жила семья композитора, он увидел на одной из старых фотографий большое кирпичное здание. На обороте снимка стояло: «Табачная фабрика Самуила Дунаевского». Дядя Самуил с незабвенным патефоном был до революции крупнейшим производителем сигарет на Юге России! Об этом главный советский композитор, конечно, умалчивал... Так что Дунаевский любил «Казбек» еще и за запах из детства и мир, в который уже никогда не вернуться.

Успех фильма «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли во многом был обеспечен музыкой Дунаевского. Фото: Кадр из фильма

Успех фильма «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли во многом был обеспечен музыкой Дунаевского. Фото: Кадр из фильма

Исаак иссяк?

Режиссер «Веселых ребят» Григорий Александров и Исаак Дунаевский дружили долгие годы. И одновременно соперничали. Александров нередко ездил за границу. Дунаевский - всего раз. Из поездки в США режиссер привез машину. Почти сразу такая же появилась у композитора.

Александров первым в Москве обзавелся холодильником. Тут же агрегат купил и Дунаевский. Говорят, у них состоялся такой разговор.

- А ты не задумывался о том, почему ты находишь то же самое, что привожу я? - как-то спросил режиссер. - Нет? Потому что я все в двух экземплярах привожу. И продаю второй экземпляр в два раза дороже!

В 1946 году Александров предложил Дунаевскому снять фильм, чтобы повторить успех «Веселых ребят». Картина должна была называться «Встреча на Эльбе». Исаак Осипович обрадовался. До композитора доходили обидные шутки и прозвище, которое ему дал ядовитый Никита Богословский, - «Иссяк Осипович». Ему хотелось творить, доказывать, что он еще на многое способен. Время шло, а звонка от друга не было. И вот однажды Дунаевский из газеты узнал новость о том, что Григорий Александров снимает фильм «Встреча на Эльбе», а музыку сочиняет... Дмитрий Шостакович. Александров и Дунаевский перестали разговаривать.

Композитор сосредоточился на оперетте, но получил предложение от Ивана Пырьева написать музыку к комедии «Кубанские казаки». И вот после премьеры в Доме кино Дунаевский встречает Александрова. Режиссер кинулся к бывшему другу, попросил прощения и предложил вновь что-то сделать вместе. Оказалось, Александров хотел доказать, что может снять шедевр с любым композитором, не только с Дунаевским. Но «Встреча на Эльбе» не стала такой всенародно любимой, как пырьевские «Кубанские казаки» с музыкой Дунаевского. Композитор пожал Александрову руку и забыл обиды.

Мистика

Эту историю Минченку рассказал сын композитора Евгений.

25 июля 1955 года в доме Дунаевских стояла тишина: жена уехала на рынок, домработница баба Нюта хлопотала по хозяйству, сын Женя был на летней практике. В составе студенческой экспедиции Суриковского института он отправился на ледоколе «Красин» в Арктику - рисовать будни моряков.

Исаак Осипович решил закончить оперетту «Белая акация». На часах было 12, когда в дверь позвонили. Дунаевский пошел открывать, но вдруг почувствовал боль в сердце и упал.

...В это же время за тысячи километров от Москвы на ледоколе «Красин» раздался вой сирены, оповещавший о ледяном заторе. В полдень Женя Дунаевский попросил разрешения выйти на лед. Каждый раз во время таких остановок они с другом Юркой сходили за борт писать натюрморты.

Минус сорок. Женя побежал, но вдруг твердь ушла из-под ног, он провалился под лед. Зимняя одежда мгновенно намокла и потащила в бездну. Вода сомкнулась над головой, но тут теряющий сознание Женя почувствовал, как чья-то рука вытаскивает его на лед... Очнулся он в каюте капитана и стал благодарить друга Юрку за то, что тот его спас. Но оказалось, что Юрка ни при чем. Вахтенный нашел Дунаевского лежащим у полыньи...

В тот же день пришла телеграмма: «Умер отец. Немедленно возвращайся. Мама».

В Москве Жене рассказали, что Исаак Осипович скончался от сердечного приступа. Возможно, 55-летнего Дунаевского смогли бы спасти. Но баба Нюта, занятая домашними хлопотами, не слышала ни звонка в дверь, ни грохота, с которым упал потерявший сознание композитор. А когда пожилая женщина обнаружила его лежащим на полу, долго вызывала «Скорую». Та приехала не быстро...

- Когда это случилось? - спросил Женя.

- Баба Нюта говорит, ровно в 12 часов дня, - ответила мама.

Женя сразу вспомнил руку, которая тащила его из воды, когда он тонул. Ровно в полдень. Всю жизнь сын Дунаевского был уверен, что его спасла папина рука.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Как много девушек хороших

Исаак Дунаевский родился 30 января 1900 года в городе Лохвица на Полтавщине. Работал и жил в Москве и Ленинграде. Автор 11 оперетт, 4 балетов, музыки более чем к 30 фильмам.

Официально в биографии маэстро значатся две жены. Но Исаак Осипович был более любвеобилен.

В 18 лет композитор влюбился в актрису Веру Юреневу, которая была старше на 24 года. Ее он называл своей юношеской страстью. Развели их Гражданская война и новое увлечение актрисы.

Первый брак у Дунаевского случился в Харькове. Он стоял под хупой (свадебный балдахин) с еврейской девушкой Мириам (Мария Швецова). Союз не стал долговечным... В 1925-м Исаак женился еще раз - на балерине Зинаиде Судейкиной. В этом браке родился сын Евгений (1932 - 2000).

Но это не мешало композитору черпать вдохновение в романах с другими женщинами. Все они были танцовщицами. Дунаевский не обладал классической мужской красотой, но обаянием и харизмой - с избытком. Поклонницы без устали звонили ему, писали, признавались в любви, чем изрядно докучали его жене.

Поздней страстью композитора стала балерина Зоя Пашкова, родившая в 1945 году сына Максима (ныне - известный композитор).

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МЕЛОДИИ КОМПОЗИТОРА

«Марш Энтузиастов»

«Летите, голуби, летите»

«Широка страна моя родная»

Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»

Колыбельная из к/ф «Цирк»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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