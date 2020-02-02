"И саечка за испуг": каким был сленг советской молодежи

В очередном выпуске программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) мы вспоминали слова и словечки, выражения и высказывания, которые употребляли в повседневной жизни подростки 80 - 90-х годов (или чуть раньше).

Ребзя, иногда ребза - сокращенный вариант обращения «ребята».

Хаер (от английского hair) - волосы, прическа. Чуть ранее, в 70-х, в рядах особо продвинутой молодежи также использовалось хайратник - в большинстве случаев хипповская лента, поддерживающая волосы. Но при желании хайратником даже можно было назвать и ленту на голове героини Светланы Светличной из «Бриллиантовой руки».

Обломать, облом, обломалово - испортить процесс. «Весь кайф обломать» - испортить удовольствие от чего-либо.

Мочалка - словечко использовалось в узких «богемных» кругах и обозначало слово «девушка». Примером выражения может служить «Мочалкин-блюз» Бориса Гребенщикова. Ребята попроще говорили в 70-х на иностранный манер герла с ударением на последний слог или чувиха. Ну а молодой человек был чуваком или чувачком.

Саечка за испуг - дерганье оппонента за подбородок, если он испугался.

Тубзик - он же туалет.

Четко, четкашенско, зыкинско, зыко - варианты одобрения, применяемые повсеместно в жизни.

Быро, сделать по-бырому - быстро или очень быстро. «Сейчас я быренько домашку сделаю и пойду гулять».

Литра, физра, инглиш - названия школьных предметов, сокращенных для удобства.

Клешни, грабли - пренебрежительное название верхних конечностей, то есть рук. «Грабли свои убери!»

Репа, кочан - голова. «Как дам щас по репе». «Почему?» «По кочану!»

Тугрики, капуста, лавэ, чуть позже бабки - деньги.

Туса - компания. Тусить - общаться, прогуливаться.

Дискач - дискотека, махач на дискаче - драка на дискотеке.

По чесноку, зуб даю - гарантия честности рассказа.

Отзынь, харэ - отойди, отстань, хватит.

Шухер, атас, шухерись, шуба - сигнал о том, что нужно либо убегать, либо прекращать какие-то действия, так как идет посторонний.

Фингал, фонарь - синяк под глазом.

Легкотня - определение чего-либо очень простого. «Контроша - легкотня» - контрольная работа оказалась очень легкой.

Отпад - высшая форма выражения восхищения, в большинстве своем использовалась девочками. «Ленты - отпад! Платье - отпад!»

Кокать - разбивать. «Айда, ребзя, в тубзик лампочки кокать» - «А давайте, ребята, пойдем в туалете лампочки разобьем».

Зырить - смотреть, например: «Пойдем позырим киношку».