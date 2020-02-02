"И саечка за испуг": каким был сленг советской молодежи
В очередном выпуске программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) мы вспоминали слова и словечки, выражения и высказывания, которые употребляли в повседневной жизни подростки 80 - 90-х годов (или чуть раньше).
Ребзя, иногда ребза - сокращенный вариант обращения «ребята».
Хаер (от английского hair) - волосы, прическа. Чуть ранее, в 70-х, в рядах особо продвинутой молодежи также использовалось хайратник - в большинстве случаев хипповская лента, поддерживающая волосы. Но при желании хайратником даже можно было назвать и ленту на голове героини Светланы Светличной из «Бриллиантовой руки».
Обломать, облом, обломалово - испортить процесс. «Весь кайф обломать» - испортить удовольствие от чего-либо.
Мочалка - словечко использовалось в узких «богемных» кругах и обозначало слово «девушка». Примером выражения может служить «Мочалкин-блюз» Бориса Гребенщикова. Ребята попроще говорили в 70-х на иностранный манер герла с ударением на последний слог или чувиха. Ну а молодой человек был чуваком или чувачком.
Саечка за испуг - дерганье оппонента за подбородок, если он испугался.
Тубзик - он же туалет.
Четко, четкашенско, зыкинско, зыко - варианты одобрения, применяемые повсеместно в жизни.
Быро, сделать по-бырому - быстро или очень быстро. «Сейчас я быренько домашку сделаю и пойду гулять».
Литра, физра, инглиш - названия школьных предметов, сокращенных для удобства.
Клешни, грабли - пренебрежительное название верхних конечностей, то есть рук. «Грабли свои убери!»
Репа, кочан - голова. «Как дам щас по репе». «Почему?» «По кочану!»
Тугрики, капуста, лавэ, чуть позже бабки - деньги.
Туса - компания. Тусить - общаться, прогуливаться.
Дискач - дискотека, махач на дискаче - драка на дискотеке.
По чесноку, зуб даю - гарантия честности рассказа.
Отзынь, харэ - отойди, отстань, хватит.
Шухер, атас, шухерись, шуба - сигнал о том, что нужно либо убегать, либо прекращать какие-то действия, так как идет посторонний.
Фингал, фонарь - синяк под глазом.
Легкотня - определение чего-либо очень простого. «Контроша - легкотня» - контрольная работа оказалась очень легкой.
Отпад - высшая форма выражения восхищения, в большинстве своем использовалась девочками. «Ленты - отпад! Платье - отпад!»
Кокать - разбивать. «Айда, ребзя, в тубзик лампочки кокать» - «А давайте, ребята, пойдем в туалете лампочки разобьем».
Зырить - смотреть, например: «Пойдем позырим киношку».
ИСТОЧНИК KP.RU