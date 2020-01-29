ВАЗ уполномочен порулить

Автобизнес в России - как гоночное ралли. Одни врываются, другие, «улетают». Продажи немецких машин растут на пять процентов, японских падают на десять. «Узбеки» приходят, «американцы» уходят, а малюсенький итальянский «Фиат» не просто остался, а еще и перевалил в цене за миллион.

Китайские качели

Больше десятка марок новых автомобилей в российских автосалонах - китайские. И эти гости в последнее время решили устроить чехарду. Бывшие лидеры вдруг уходят в тень, а на ведущие роли врываются другие. Например, прежний лидер Lifan среди машин из Поднебесной сильно сдал позиции. Зато дилеры марки Changan в 2019 году увеличили продажи на 86%, запустив в продажу новые модели. Chery, которая в прошлом году тоже рьяно наращивала продажи, обещает в 2020-м привезти к нам несколько новых моделей.

Производитель весьма дорогих китайских внедорожников Haval и в прошлом году умудрился почти утроить продажи, и это отнюдь не три машины! Появился и совсем новый для нас бренд - GAC. А вот пикап Foton Tunland покинул российский рынок. Теперь у этого китайского бренда в линейке легковых автомобилей остался только внедорожник Sauvana, да и тот продается по чуть-чуть.

АвтоВАЗ прекратил производство своего пикапа - модели ВАЗ-2329, которая выпускалась с 1995 года. Он почти не менялся в течение этой четверти века, но теперь пришло время обновления LADA 4x4. Фото: Андрей Холмов/ТАСС

Старые новые «Нивы»

АвтоВАЗ прекратил производство своего пикапа - модели ВАЗ-2329, которая выпускалась с 1995 года. Он почти не менялся в течение этой четверти века, но теперь пришло время обновления LADA 4x4. Делать ее начали в декабре, а теперь стартовали продажи по цене от 553,9 тыс. рублей. Внешность, мотор, коробка - все осталось прежним. Но машину сделали чуть тише, изменили ей панель. О чудо, теперь печкой управляют «крутилки» с электроприводом, а не старые жигулевские ручные регуляторы. А вот штатная магнитола так и не появилась.

Старую «Ниву» давно обещают обновить, но она, во-первых, остается популярной как самый дешевый внедорожник для охоты и рыбалки, во-вторых, есть же еще «Шевроле-Нива», которую теперь переименуют в «Ладу», поскольку американцы вышли из совместного предприятия по ее производству. Похоже, обе эти машины с небольшими изменениями продолжат делать еще несколько лет. Короче, и тут запутанно.

Производство нового компактного кроссовера KIA Seltos началось на калининградском заводе «Автотор», это явно потенциальный бестселлер. Фото: Zuma/ТАСС

Корейская перспектива

Производство нового компактного кроссовера KIA Seltos началось на калининградском заводе «Автотор», это явно потенциальный бестселлер. Правда, пока там выпускается модель с двигателем 2 л и коробкой-вариатором, а еще вариант с турбонаддувным и роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач. Но это машины ценой под полтора миллиона, их купят самые нетерпеливые. Потом же появятся версии попроще, с обычными моторами объемом 1,6 л, вот тогда и начнутся настоящие продажи.

Снимать сливки, продавая новинки подороже, это вообще расхожая теперь тактика. Так же поступили Opel и Peugeot, марки в прошлом году соизволили вернуться в Россию. Начали с небольшого кроссовера Grandland X за 1,8 млн рублей и пассажирского микроавтобуса Zafira Life за 2,5 миллиона. Но обещают более простые их версии, которые будут подешевле.

Цифры

Прилег и пополз

Это про рынок легковых машин. Как сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковушек за прошлый год сократились на 2,3% от результата 2018 года. Лидер рынка - LADA - прибавил один процент. Но большинство остальных снизили продажи. Например, первая среди иномарок KIA, у нее минус один процент.

Как обычно, неплохо себя чувствуют премиальные марки, Mercedes-Benz вырастил сбыт на 11%, Porsche - на 18%! Но это скорее исключения. Покупать подержанные машины тоже стали реже. По итогам прошлого года владельцев сменило 5,4 млн легковушек, и это на 0,4% ниже результата 2018 года, подсчитал «Автостат». И это первое падение рынка подержанных машин после трехлетнего роста.

Почти полтора миллиона из этих машин имеют эмблему LADA, дальше по популярности Toyota, Nissan, Hyundai и KIA.

Естественно, высоки продажи в кредит, и тут появился рекорд. Размер стандартного автокредита в столице перевалил за миллион. По данным бюро кредитных историй, средняя сумма автокредита в Москве с 2015 года увеличилась на 45%, а в регионах России она выросла на 49% - до 761 тыс. рублей.