Секреты долголетия: Выбросить блендер и витамины в таблетках

Знаменитый врач-онколог, автор бестселлеров о долгой жизни выступил с лекцией на недавно прошедшей ассамблее «Здоровая Москва».

- Как говорил Марк Твен, единственный способ сохранить здоровье - это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится, - улыбается Дэвид Агус. - Сейчас само слово «здоровье», здоровый образ жизни у многих вызывают тоску. Представляется что-то скучное, ограничивающее, неприятное.

На самом деле все не так страшно, уверяет профессор. Отслеживая данные серьезных научных исследований, он составил список советов для долгой и бодрой жизни без болезней. Какие-то из этих рекомендаций соблюдать совсем не сложно и даже приятно (скажем, вечерний бокал вина). Над исполнением других придется потрудиться, кое-где, возможно, пересиливая себя.

- В таких случаях важно осознать: вы делаете это не для кого-то, а для себя любимого. Лично я, например, хочу жить дольше и сохранять здоровье, чтобы видеть своих детей, а потом играть с внуками, - говорит Дэвид Агус. - Словом, важно определить цель, которая будет вас вдохновлять.

День без движения равен пачке сигарет

Физические упражнения продлевают жизнь, это неоспоримо, подчеркивает доктор Агус. Сидячий образ жизни повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Растет при этом и риск развития рака.

- Шесть часов непрерывного сидения по степени вреда равноценны пачке выкуренных сигарет! - утверждает врач.

Хорошая новость: продлевают жизнь даже самые незначительные, в том числе бытовые физнагрузки. Сам Дэвид, по его словам, специально поставил компьютер в дальней комнате, чтобы почаще вставать с места и ходить проверять электронную почту. Работа по дому, поход на работу (или хотя бы пару остановок от метро) пешком, подъем по лестнице вместо лифта - все это вклад в ваше долголетие.

- Если вы занимаетесь зарядкой только с утра или потеете в фитнес-зале пару раз в неделю, даже подолгу, это не лучший вариант, - предупреждает эксперт. - Очень важна умеренная физическая активность в конце рабочего дня. Это может быть, например, легкая прогулка или ненапряженная работа по дому.

Измерь и запиши

- Давление, пульс, уровень глюкозы и холестерина в крови - эти данные нужно измерять регулярно, - советует профессор Агус.

Доктор не уточняет, как часто: все зависит от возраста, состояния здоровья, рекомендаций врачей. Российские эксперты склоняются к тому, что если у вас нет хронических заболеваний (гипертонии, сахарного диабета), то достаточно проходить бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. Начиная с 40 лет она полагается ежегодно, а с 18 до 30 лет - ежегодный профилактический осмотр (фактически это первый этап диспансеризации без углубленных обследований).

- Обязательно сохраняйте данные всех своих измерений, чтобы лечащий врач мог увидеть динамику состояния вашего здоровья, - поясняет Дэвид Агус. - Удобнее всего хранить такие данные с помощью современных технологий - в электронном виде, например в облачных сервисах. Так вы легко найдете необходимую информацию за нужный период времени.

Даешь настоящую еду

Как и все врачи, профессор выступает против полуфабрикатов и фастфуда. Но не только.

- Избегайте глубоко переработанных продуктов, - призывает эксперт. - Речь не только о прожаренных, проваренных или тушенных долгое время. Свежевыжатый сок лишает вас ценной клетчатки из фруктов, и при этом в нем зашкаливает легкодоступный сахар, быстрые углеводы. Похожая ситуация с продуктами, измельченными блендером: организм усваивает их гораздо быстрее и легче. Уменьшаются затраты энергии на переваривание (считай, сохраняются лишние калории), выше поднимается уровень глюкозы в крови.

Доктор Агус рекомендует отказаться от перекусов между основными приемами пищи. Есть строго три раза в день, и точка. У тех, кто любит хомячить почаще, повышается риск развития сахарного диабета, предупреждает профессор. Опрошенные «КП» врачи-эндокринологи и диабетологи подтвердили это. Однако есть исключения. При определенных заболеваниях органов пищеварения дробное питание может назначить врач-гастроэнтеролог. Такие рекомендации, безусловно, нужно соблюдать.

У сторонников дробного питания есть и еще один аргумент: если питаться редко, голод усиливается, и потом съешь намного больше. Но эксперты по обмену веществ поясняют: естественные потребности организма человека, сложившиеся в ходе эволюции, предполагают именно трехразовое питание (по некоторым данным, даже двухразовое). При необходимости сбросить лишний вес нужно снижать калорийность, но в любом случае можно индивидуально подобрать рацион, избавляющий от мучительного чувства голода. Если при этом у человека все равно сохраняется тяга к перееданию, требуются уже психотерапевтические методы лечения, говорят эндокринологи.

ВАЖНО!

Овощей и фруктов вполне достаточно

Но можно ли считать настоящей едой современные овощи и фрукты? Многие из них выращиваются в тепличных условиях, с использованием химикатов, порой без солнечного света и т. д.

- У людей, которые едят овощи и фрукты из супермаркетов, не обнаруживается дефицита витаминов. Так что свою необходимую норму вы в любом случае получите, не переживайте, - обнадеживает доктор Агус.

А вот искусственно синтезированные витамины в виде биодобавок он советует выбросить. Поскольку нет серьезных объективных исследований, подтверждающих положительный эффект БАДов.

Вообще же существует только один тип питания с научно доказанным эффектом для долголетия у людей - это средиземноморская диета, подчеркивает профессор. Напомним, ее главные составляющие - рыба, овощи, фрукты, оливковое масло, цельнозерновые крупы. Оптимальное количество мяса - по одному стейку (200 - 250 г) 2 - 3 раза в неделю.

КСТАТИ

И бокал вина на ночь?

Последние научные данные говорят о том, что относительно безопасной для здоровья дозой алкоголя можно считать шесть бокалов сухого вина в неделю (если нет медицинских противопоказаний). Доктор Агус предлагает выпивать свою норму именно за ужином.

- Алкоголь, как правило, действует успокаивающим и расслабляющим образом. Это поможет вам лучше заснуть после трудового дня. Но важно не переборщить с дозой. Потому что после периода расслабления происходит откат и всплеск выработки бодрящего гормона адреналина, - говорит профессор. - Ваша задача - выпить разумное количество (у каждого оно свое, определяется опытным путем. - Авт.). Для меня, например, это в среднем полтора бокала. Если не перебрать норму, то будет выражен нужный успокоительный эффект, а бодрящий потом окажется слабым и не разбудит вас посреди ночи.

Впрочем, российские врачи придерживаются другого мнения.

- Алкоголь на ночь в любом случае приведет к нарушению сна. В частности, его глубокой фазы, наиболее ценной для восстановления организма, - говорит руководитель Центра медицины сна МГУ сомнолог Александр Калинкин.

- Полезных доз алкоголя не существует, поэтому нужно стараться пить его как можно реже, - советует главный специалист Минздрава России по кардиологии профессор Сергей Бойцов.

БУДЬ В КУРСЕ

Постоянство в режиме дня и лечение воспалений

Что еще советует профессор

Очень важно придерживаться постоянства в режиме дня. В первую очередь завтракать, обедать, ужинать, вставать и ложиться спать в одно и то же время.

Обязательно делайте прививку от гриппа.

Откажитесь от курения, оно стопроцентно сокращает жизнь и ухудшает ее качество, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Не переходите на электронные сигареты! По всей видимости, они даже опаснее обычных.

Непременно уделяйте время отдыху, покою, расслаблению.

Лечите любые воспаления, возникающие у вас. Ни в коем случае нельзя запускать их, поскольку доказано, что воспаления - путь к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку и преждевременному старению. Наиболее распространенные - воспаления в носоглотке (проявляются как хронический насморк, кашель), воспаление слизистой желудка, кишечника (гастрит, колит), воспалительные процессы на коже. Их можно увидеть внешне или почувствовать по характерным симптомам. Скрытые воспаления распознаются, как правило, в ходе диспансеризации или при других медосмотрах.

Дэвид Агус. Фото: Личный архив

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Доктор Дэвид Агус, 55 лет - профессор медицины и технологии в Школе медицины при Университете Южной Калифорнии. Возглавляет Калифорнийский Вестсайдский центр рака и Центр прикладной молекулярной медицины. Обладатель множества премий и наград, в том числе награды Американского общества рака за медицинские исследования, награды Международного общества миеломы за прорывы в науке.

Живет в Калифорнии с женой и двумя детьми.