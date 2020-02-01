Пять самых дорогих видов спорта для детей

Бесплатных спортивных секций для ребят вроде бы полно. Но обычные кружки подойдут ребенку, только если вам просто надо чем-то его занять. Если же вы хотите спортивных успехов, то придется платить, и много. И речь не идет о том, чтобы сделать из своих наследников чемпионов. Чтобы ваш ребенок просто имел шанс сыграть в составе детской команды на соревнованиях, в год в большом городе будут уходить не десятки, а сотни тысяч рублей. Мы указываем цены московские, но соотношение между видами спорта примерно одинаковое по всей России.

ХОККЕЙ

Экипировка: 40 - 100 тысяч рублей за год.

Дополнительные занятия: 1,5 тысячи рублей в час (лед оплачивается отдельно).

Сборы и выезды на соревнования: порядка 100 тысяч рублей за год.

Ученики ДЮСШ во время хоккейной тренировки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как и все ледовые виды спорта, хоккей очень дорог. И прежде всего немалые деньги уходят на экипировку. По самым скромным подсчетам: коньки, шорты и свитер - 15 тыс. руб., защита (щитки, налокотники, нагрудник) - от 20 тыс., краги - 3 тыс., шлем и визор - 5 тыс., клюшка - 3 тыс.; плюс форма для ОФП (спортивный костюм, футболки, кроссовки), сумка, термобелье.

Готовьтесь, что через год, а может быть, и раньше все это будет мало вашему ребенку и придется экипироваться по новой. Уменьшить затраты можно только одним способом - покупать б/у. И в этом нет ничего зазорного: изучайте объявления около вашего катка и форумы в интернете, зайдите на занятия более старшего возраста поговорить с родителями и тогда можете перехватить очень хорошую экипу (ценятся Bauer, Easton, Reebok/CCM).

Но форма - далеко не все. Довольно часто в хоккейных секциях основные тренировки проходят бесплатно, но необходимо брать дополнительные занятия, чтобы улучшить технику катания, бросок, другие технические элементы. Без всего этого ваш ребенок не выдержит конкуренции со стороны более прокачанных сверстников, и его усадят в глубокий запас.

Есть еще одна статья расходов - доплата тренерам. В частных разговорах с родителями приходилось слышать, что родкомы ежемесячно собирают дополнительные средства для выплаты своим тренерам, у которых небольшие ставки. Пусть это и незаконно, и далеко не везде, но такая практика есть.

Требуют денег и тренировочные лагеря. Как правило, во время каникул тренеры стараются организовать сборы даже для юных хоккеистов. И тогда родительский комитет собирает деньги на аренду дома отдыха, питание и лед. А бывает, вашу команду зовут на турнир в другой город. И тогда тоже приходится изыскивать средства на билеты (автобус), проживание, возможно, даже на какие-то экскурсионные программы и т. д.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Экипировка: 30 тысяч за год.

Дополнительные занятия: 1,5 тысячи в час (без учета льда).

Выезды на соревнования: 50 тысяч рублей в год.

Мы говорим не о совсем начальном уровне - здесь достаточно более-менее приличных коньков. Но если ваш ребенок катается на каких-либо соревнованиях, расходы взлетают в десятки раз. Прежде всего коньки - полупрофессиональные будут стоить 20 тысяч рублей, иногда к ним докупают новые лезвия, позволяющие разучивать прыжки в два и более оборотов (еще 15 тыс.). Прибавьте платье или костюм для выступлений (от 5 тыс. рублей до бесконечности), термобелье (3 тыс.), экипировку для занятий ОФП.

Но главные расходы родителей фигуристов - это не коньки, а так называемые подкатки. Основные тренировки во многих секциях проходят бесплатно. Но этих занятий почти никогда не хватает для более-менее приличного уровня, и родители берут дополнительные тренировки. Стоимость их в Москве - от 1,5 тыс. руб. в час плюс аренда льда. Нередко надо 5 часов дополнительных занятий в неделю. Но уровень тренеров может быть разным. При желании можно заказать даже подкатки у Евгения Плющенко, стоить только они будут от 1 тысячи евро в час.

Дополнительные тренировки - это конек многих детских тренеров.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТЕННИС

Экипировка: 12 тысяч на год.

Занятия: 60 - 100 тысяч рублей в месяц.

Выезды на турниры: 100 тысяч в год.

Главная часть экипировки в теннисе - ракетка. Более-менее приличная стоит от 5 тысяч рублей, ее хватает на год. Но чем старше ребенок, тем чаще в год надо перетягивать на ней струны и менять обмотку рукоятки. Сами по себе процедуры недорогие, рублей 300 - 400, но если это делать раз в неделю, набегает прилично.

Еще одна часть экипировки - обувь. Теннисные кроссовки для детей стоят порядка 5 тыс. рублей.

Но все это копейки по сравнению с оплатой услуг тренеров и арендой корта. Бесплатных занятий теннисом, кажется, уже не встретишь. А если они есть, это значит, что тренировки будут проходить не на нормальных кортах. Если же говорить о серьезных индивидуальных занятиях, то они стоят 4 - 6 тыс. рублей (аренда корта включена). Если уровень приличный, то в неделю надо четыре занятия, в месяц получается до 60 - 100 тыс. рублей.

Существенная доля расходов на теннис - оплата тренера и аренды корта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это еще не все: теннисист должен регулярно играть на турнирах. Если речь идет о Москве, то тут до возраста 12 лет хватает соревнований. Но потом придется ездить по разным городам и заграницам, а это билеты и отели, в том числе и для родителей.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Экипировка: 70 тыс. рублей.

Занятия: 30 тыс. рублей за сезон.

Выезды на турниры и сборы: 100 тыс. в год.

Дороговизна занятия тем или иным видом спорта обуславливается двумя составляющими: экипировка и стоимость аренды площадки. В горных лыжах существенно и то и другое. Лыж, например, нужно две пары - для слалома и скоростного спуска, в сумме это порядка 30 тыс. рублей. Плюс ботинки (15 тысяч), шлем, палки, комбинезоны, подшлемник, перчатки… В сумме получится до 100 тыс. рублей. Но часто в школах какой-то инвентарь детям стараются выдавать.

Вторая составляющая - трассы. Если ребенок ходит в секцию, то там часто гуманная плата, за сезон - порядка 30 тысяч рублей. И само собой, есть спортивные сборы (два раза в год), и тут многое зависит от того, куда вы сможете отправить ребенка, но в среднем можно заложить 50 тысяч.

Плюс выезд на соревнования - их за сезон минимум два.

АВТОСПОРТ

Экипировка: 15 тысяч на год (плюс от 100 тысяч за сам карт).

Занятия: 3 тысячи за тренировку.

Выезды на гонки, техобеспечение и т. д. - 200 тысяч в год.

Королевский спорт - все знаменитые гонщики имеют либо обеспеченных родителей, либо богатых спонсоров. И практически все начинали с картинга. Стоимость экипировки вроде посильная - комбинезон стоит от 4 тыс. рублей, шлем - от 8 тысяч. Но это только если не вспоминать о самом карте. Многие, конечно, гоняют на машинах, принадлежащих школам. Но если соберетесь купить свой гоночный автомобиль, то стоить это будет от 50 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от класса и изношенности.

Для начала обычно дети занимаются раз-два в неделю, а тренировки состоят из заездов и теории. Обычно этого хватает, чтобы понять, насколько это ваш вид спорта. И если да, то дальше расходы растут до бесконечности: аренда трассы, тренировки, техническая поддержка, взносы за участие в соревнованиях и доставка карта туда… Действительно спорт миллионеров.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

С чего начать?

- Выберите ближайшую бесплатную секцию, не так важно, по какому виду спорта. Походите с ребенком месяц-два, проверьте, любит ли он вообще соревноваться. И не думайте долго, какой вид спорта выбирать в самом начале, почти везде начинают с ОФП.

- Лучше всего маленьких детей вначале отдавать в акробатику или гимнастику. Год-два занятий этими видами спорта будут очень полезны для любой последующей спортивной карьеры - хоть в футболе, хоть в фигурном катании, хоть в единоборствах, а может, вообще в танцах. Помните, что многие звезды спорта в раннем детстве занимались акробатикой или гимнастикой.

- Не зацикливайтесь на спортивных результатах. Чемпионами становятся единицы, а здоровье можно подсадить. Лучше всего вообще составить программу на несколько лет, в течение которых менять виды спорта. Как почувствовали, что уходит слишком много денег и времени, отправляйтесь в другую секцию. В самом раннем детстве лучше акробатика. Через год-два - фигурное катание. Потом плавание, можно даже синхронное. Потом что-то из игровых видов. Тогда ребенок у вас будет здоровым и спортивным, научится плавать, кататься на коньках, играть в футбол… Пусть все это будет на любительском уровне, но все обязательно пригодится в жизни.

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