Неоплачиваемый труд женщин оценили аж в $10,8 триллиона в год

В середине января в соцсетях вспыхнул очередной бурный скандал. Обсуждали депутата Госдумы Сергея Вострецова, который вроде как предложил обложить налогом домохозяек. А то бесплатной поликлиникой они, понимаете ли, пользуются, а взносы в соцстрах не платят. Вот пусть раскошеливаются как самозанятые!

В Госдуме быстро опомнились: мол, ничего такого принимать не собираемся. Но народная фантазия уже разыгралась. Если домохозяйки должны платить налоги, значит, у них обязана быть и зарплата! А что, на портале «Российская общественная инициатива» такое предложение уже висит: признать ведение домашнего хозяйства профессией, с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. А также с оплатой по прожиточному минимуму (кто должен платить - мужья или, может, государство, не уточняется).

Инициатива, правда, большого количества поклонников пока не собрала - всего 612 голосов «за» из необходимых 10 тысяч. Но нет особо и возражающих: «против» - 464 голоса.

Не смейтесь, дело серьезное. Как констатируют эксперты, подобные требования нынче международный тренд и новое слово в борьбе за равноправие женщин.

Мужчины - капиталисты, дамы - служанки?

Международная организация Oxfam, которая занимается проблемами бедности по всему миру, недавно подготовила очередной доклад. Главный его посыл - неравенство в мире усиливается. Кучка самых заевшихся - 2153 долларовых миллиардера - богаче, чем 4,6 млрд самых бедных.

А дальше начинается самое интересное. В докладе утверждается, что основа этого неравенства - сексистская экономическая система, в которой большая часть созданных благ достается мужчинам, а женщинам - почти вся неоплачиваемая работа.

Главные тезисы такие.

Мужчинам принадлежит на 50% больше мирового богатства.

Миллиардеры, а это в основном мужчины, могут приумножать свое богатство, практически ничего не делая. Их капиталы работают на них. В это время миллионы женщин по всему миру, особенно в бедных странах и на селе, так перегружены домашней работой, что вынуждены трудиться в среднем по 14 часов в сутки. И за это вообще ничего не получают.

В целом женщины делают как минимум три четверти всей неоплачиваемой работы по дому (что у мужчин тоже есть некоторое количество бесплатных домашних обязанностей, международные эксперты совсем уж не отрицают). Кроме уборки и готовки, на женщинах повсеместно еще и роль бесплатной семейной социальной службы - уход за больными и престарелыми. Про уход и присмотр за детьми и вообще говорить не приходится.

42% женщин трудоспособного возраста не имеют оплачиваемой работы, поскольку перегружены неоплачиваемой. Из-за большего количества обязанностей у дам меньше возможностей улучшать свое образование и повышать профессиональный уровень. Поэтому, если они и имеют работу, то, как правило, с более низкой зарплатой, чем у мужчин.

В итоге уровень бедности среди женщин значительно выше, и выбираться из нее им даже в молодом возрасте сложнее. На 100 мужчин 25 - 34 лет, живущих в нищете, как утверждается в докладе, приходится 122 женщины.

Даешь налог на богатых!

Общая стоимость бесплатных женских услуг по готовке, уборке, уходу за детьми, больными и стариками по всему миру, по оценкам Oxfam, равна $10,8 триллиона ежегодно. Это в три раза больше, чем весь мировой сектор высоких технологий. И что взамен?

Предложения в докладе таковы. На бедных женщин должны раскошелиться очень богатые мужчины! Надо усилить налогообложение тех, кому достаются самые сливки. А на полученные деньги создать дополнительные рабочие места в социальной сфере - уход за престарелыми, здравоохранение, детские учреждения. Повышение налогов для 1% самых богатых всего на 0,5% в течение 10 лет даст средства для создания для 117 миллионов таких рабочих мест. Женщины таким образом будут разгружены от неоплачиваемой работы. И… получат больше оплачиваемой - потому что в сфере социальных услуг и в детских заведениях повсеместно работают преимущественно они, мужчины туда как-то не идут.

А КАК У НАС

В России слабый пол трудится в две смены

В нашей стране, по оценкам экспертов, в домохозяйках порядка 3,6 млн женщин. Но чаще дамы трудятся в две смены: сначала на официальной, оплачиваемой работе. А потом - на неоплачиваемой, по дому. Точнее, для большинства эта работа начинается с раннего утра: еду приготовить, детей в детский сад или школу собрать и отвести-отвезти. А потом продолжается после основной работы. Точных оценок, сколько это в деньгах, нет. Да и как оценить?

Эксперты разводят руками. В более богатых семьях женщины имеют возможность не заморачиваться оплачиваемой работой и быть «освобожденными» домохозяйками. Но они и неоплачиваемым трудом особо не заморачиваются - нанимают нянь да помощниц по хозяйству. Логичнее, как считают специалисты, поддерживать не слабый пол как таковой, а небогатые семьи с детьми. Ведь понятно, что с малышней на руках у женщины куда меньше шансов найти ощутимый заработок.

А кроме того, неоплачиваемый вклад женщин в домашнее благосостояние у нас уже учтен в Семейном кодексе. Работает дама наравне с мужем или больше дома с детьми сидит и стиркой-уборкой-готовкой занята - все нажитое в браке по закону будет считаться общим имуществом. И при разводе делиться пополам. Таким образом молчаливо признается, что домашний труд тоже чего-то стоит.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

Проблема - в доходах семьи

- Да, права женщин часто ущемляют, в том числе в оплате труда, - говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. - Но сейчас с Запада пошла мода эту проблему преувеличивать и сдвигать акценты. Если уж разбираться с бедностью, надо смотреть не отдельно на то, что там с мужчинами и женщинами, а на доходы домохозяйства. И прежде всего на то, почему мужчины не могут зарабатывать достаточно и их семьи оказываются в бедности.

Объективно так сложилось еще с пещерных времен, что женщина хранит очаг, а мужчина - добытчик, охотник. Да, условия изменились. Сейчас женщина сама может зарабатывать. Но рожает-то все равно она, и объективно на ней большая часть неоплачиваемой заботы о детях и очаге. А большая часть забот о достатке в семье остается на мужчине.