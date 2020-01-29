Эх, хвост-чешуя

VISION AVTR - это симбиотический концепт. Машина, которая является как бы продолжением водителя и пассажиров. Управление различными системами происходит при помощи жестов, но, чтобы задать направление движения, на центральной панели установлен биоджойстик. Что это такое и для чего оно нужно - никому не понятно.

Еще обещано, что все материалы в этой машине суперэкологичные и самые современные. А задняя часть кузова покрыта «поверхностными элементами» в виде чешуек, которые могут двигаться.