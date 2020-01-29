2020-01-28T15:45:47+03:00
Авто

Ключ поверни - и полетели

Японцы решили махнуть крылом беспилотным машинам
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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А где тут шашечки? Фото: toyota.ruА где тут шашечки? Фото: toyota.ru
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Пока американские и европейские автопроизводители вовсю учат свои машины ездить без водителей, Toyota инвестирует около $400 млн в американскую компанию Joby Aviation, занимающуюся производством летающих такси. Дело ясное, никакая это не крылатая машина, сыты мы по горло всеми этими обещаниями в течение последних лет десяти.

Модель S4, которая заинтересовала «Тойоту», это дрон с электромоторами, но настолько большой, что способен перевозить четырех пассажиров на расстояние около 200 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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