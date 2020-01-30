2020-01-30T20:26:32+03:00
Анекдоты

«Это не дождь, а слезы обманутых тобою женщин»

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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В интернете можно найти сообщества, где желающие пишут забавные случаи из жизни, делятся мыслями. Рассказывают и веселые, и странные вещи.

* * *

«В детстве всегда обращался к пожилым дамам не «бабушка» или как-то еще, а «девушка». Вот так, например, когда я хотел узнать время у какой-нибудь бабули, я говорил: «Девушка, извините, пожалуйста...» Они всегда так мило улыбались».

* * *

«Приехал со смены поздно ночью, решил перекусить перед сном. На кухню, как всегда, прибежала кошка, чтобы клянчить еду. Ну, я кинул ей пару кусочков и пошел спать. А утром мать сказала, что кошка наша умерла накануне вечером, часов за пять-шесть до моего прихода. Она ее завернула в полотенце, положила в коробку и оставила на балконе. А та колбаса на кухне так и осталась лежать нетронутой на полу, и не ясно, кому я ее бросал...»

* * *

«Кто-то привозит из поездок всякие магниты и сувениры, а я - татуировки. Последние несколько лет, куда бы ни ездил, всегда стараюсь заранее записаться в тату-салон. Потом смотришь на руку, а там цветок сакуры, и сразу вспоминаются чудесные несколько недель, проведенные в Японии, а горы на ноге - о поездке на Алтай».

* * *

«Когда я безответно влюбляюсь, то не помогает ничего. Кроме единственного способа: я завожу котенка, называю его именем парня, в которого безответно влюблена, и всю любовь как рукой снимает за месяц-два. Только вот теперь у меня живут четыре кота: Василий, Алекс, Макс и Леня».

* * *

«Когда идет мелкий и противный дождь на улице, моя бывшая всегда мне кидает СМС-сообщение: «Это слезы обманутых тобою женщин на тебя капают». Достала!»

* * *

«Мечтаю о том, чтобы в будущем была картотека, где в карточке каждого человека хранилась аудиозапись с его голосом. Сейчас я легко могу послушать выступление Владимира Маяковского или речь Алексея Леонова при выходе в открытый космос. Но голоса ушедших близких людей безвозвратно стерты из памяти».

* * *

«Я узнал, что мой друг воспитывает ребенка не от него. Малышу только полгода. И я не знаю, как быть: либо друг сейчас узнает от меня правду, либо лет через 10 - 15, и ему будет в десятки раз больнее. В последнее время, кроме этого, не могу ни о чем думать. Зачем мне это испытание? Лучше бы я ничего не знал!».

С сайта https://vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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