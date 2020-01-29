2020-01-29T02:04:32+03:00
Звезды

«Седовласый бизнесмен»: 42-летнюю Ольгу Орлову застукали на свидании с новым мужчиной

С 50-летним Валерием певица встречается с прошлого года
Игорь ПОЛЯКОВ
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Ольга Орлова рассказала, что у неё появился новый мужчинаОльга Орлова рассказала, что у неё появился новый мужчинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В конце декабря певица, бывшая участница группы «Блестящие», а ныне ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова рассказала в шоу «Алена, блин», что у неё появился новый мужчина.

- За мной сейчас ухаживает мужчина. И я принимаю его ухаживания, - призналась 42-летняя Ольга Орлова.

Нового избранника артистки зовут Валерий, ему 50 лет.

Говорят, у мужчины Ольги есть свой бизнес. Правда, в какой именно сфере он трудится, пока неизвестно. С Валерием Орлова встречается с прошлого года.

В минувшие выходные парочка была замечена в одном из столичных ресторанов с видом на Кремль, куда любит захаживать сатирик Евгений Петросян с молодой женой.

Нового избранника артистки зовут Валерий, ему 50 лет. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Нового избранника артистки зовут Валерий, ему 50 лет.Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Но на этот раз в ресторане из знаменитостей была замечена только Орлова. Ольга выглядела счастливой рядом с седовласым бизнесменом.

Влюблённые вкушали блюда советской кухни. В начале вечера ужин с парой разделили их друзья, потом Ольга и Валерий остались вдвоём. Счет, конечно же, оплатил спутник певицы.

Напомним: у Орловой есть 18-летний сын Артем от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Кстати, именно Карманов, будучи продюсером шоу «Дом-2» три года назад пригласил Ольгу, которая уже на тот момент была его бывшей женой, стать ведущей реалити-проекта.

С Валерием Орлова встречается с прошлого года Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

С Валерием Орлова встречается с прошлого годаФото: Игорь ПОЛЯКОВ

После развода с Кармановым Орлова несколько лет жила в гражданском браке с продюсером Ренатом Давлетьяровым, который поспособствовал ее кинокарьере и роли в комедийной саге «Любовь -морковь».

По словам певицы, со всеми бывшими у неё прекрасные отношения. Со всеми экс-возлюбленными Орлова и по сей день перезванивается, поздравляет с праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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