Эксперт: Сталин с Гитлером не встречался, а вот премьер-министры Британии и Франции с фюрером руки друг другу жали!

В передаче «60 минут» первый президент Украины Леонид Кравчук, пытаясь объяснить слова своего нынешнего коллеги Владимира Зеленского о том, что Вторую мировую войну начали нацистская Германия и коммунистический СССР, «вдруг вспомнил» о загадочной личной встрече советского лидера с главою третьего рейха. Перед войной. Во Львове! «Это же документ! Это не является секретом» - на голубом глазу утверждал бывший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Да, похоже, возраст все-таки берет свое...

Специалисты по данному периоду , а также живые свидетели эпохи нигде и никогда не фиксировали даже проработку возможной встречи Сталина и Гитлера. А вот как прокомментировал заявление бывшего лидера незалежной научный руководитель РВИО, профессор кафедры Всемирной и отечественной истории МГИМО Михаил Мягков.

Научный руководитель РВИО, профессор кафедры Всемирной и отечественной истории МГИМО Михаил Мягков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Михаил Юрьевич, вы много лет работали с архивными материалами, связанными с военным и предвоенным периодом — так встречались Сталин и Гитлер или нет?

- Это абсолютный фейк! Удивительно, что первый президент Украины, серьезный человек, демонстрирует такую безграмотность в области истории и архивного дела. Лично мне кажется, что Кравчук был вынужден сделать подобное заявление. И связано это с атмосферой, которая сегодня на Украине сформировалась.

- Что конкретно вы имеете ввиду?

- Есть историческая правда, подкрепленная документами, свидетельствами очевидцев. На Украине любым способом пытаются сейчас представить себя в виде жертвы, а Россию (СССР) в виде агрессора, врага. Россия как правопреемник Советского Союза обвиняется во всех смертных грехах. В том числе, в развязывании Второй мировой — вместе с Адольфом Гитлером. Черное выдается за белое и наоборот — а документальное подтверждение никого уже там не интересует.

Премьер-министр Великобритании Чемберлен, премьер-министр Франции Даладье, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Галеаццо Чиано во время встречи в сентябре 1938 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Есть ли хоть одно упоминание хотя бы одного серьезного исследователя (в Европе ли, в Америке) данного периода о том, что встреча Сталина и Гитлера где-либо и когда-либо могла состояться?

- Это абсолютный бред. Да, министры иностранных дел СССР и Германии встречались. Документы подписывали. А вот у других европейских стран были встречи их первых лиц с Гитлером в предвоенный период. Премьер-министр Великобритании Чемберлен жал руку Гитлеру в сентябре 1938-го. Как и французский премьер Даладье. Польское руководство встречалось с руководством Третьего рейха. На территории Германии такие встречи происходили. В Мюнхене. Об этом в европейских столицах сейчас предпочитают стыдливо умалчивать.

Премьер-министр Великобритании Чемберлен жал руку Гитлеру в сентябре 1938-го.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Кравчук упомянул местом встречи лидеров СССР и Германии предвоенный Львов?

- Ну, это вообще смешно! До осени 1939 года Львов относился к польской территории и там могли встречаться польские руководители с Гитлером (извините, это я иронизирую). Но уж точно не Сталин. Такая встреча этих двух персон была невозможной даже теоретически. Лучше бы люди, которые сейчас в Киеве спекулируют на эту тему, посмотрели по документам, из чего сложилась территория нынешней Украины — например, западная ее часть. Они же предпочитают запускать удивительные «открытия» про личные встречи лидеров «двух тоталитарных режимов», которые и развязали вторую мировую. Несерьезно все это...