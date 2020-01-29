2020-01-29T11:53:24+03:00
Происшествия

В московском фитнес-клубе мужчина ударил 4-летнего сына олимпийской чемпионки

Ребёнка отвезли в больницу и диагностировали сильный ушиб. Мама мальчика уже обратилась в полицию
Наталия ЕРОШКИНА
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Ульяна Донскова с сыном Ромой.Ульяна Донскова с сыном Ромой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ульяна Донскова - гимнастка, многократная чемпионка мира, Европы и а так же победительница олимпиады 2012 года по художественной гимнастике. 27 -летняя Ульяна вместе со своим супругом хоккеистом Рубеном Бегунцом воспитывает 4-летнего сына Рому.

Рома - особенный ребёнок, у него аутизм. Такие дети часто развиваются быстрее своих сверстников, умеют решать сложные математические задачи, но имеют сложности в общении с другими людьми. Зная об этих особенностях психики, родители стараются быть к мальчику более внимательными и помогать ему ориентироваться в мире других людей. Но, к сожалению, далеко не все люди лояльно относятся к окружающим, и даже не делают поправку на возраст.

Недавно вопиющая история произошла в бассейне клуба World Class Lite Полежаевская. 25 января Ульяна привела Рому на занятие по плаванию, за 5 минут до начала тренировки мама с малышом уже зашли в помещение маленького бассейна, где ещё не закончил заниматься другой родитель со своей дочкой. У девочки были красивые яркие игрушки, которые привлекли внимание Ромы. Ульяна с тренером объяснили малышу, что это чужое и брать их без разрешения нельзя.

— В нашем случае, такие запреты не работают, если цель слишком заманчива. В итоге на последние три минуты занятия этой девочки Рома отвлек её от процесса своим интересом к её вещам. Но он не сделал этой девочке ничего плохого, она сама дала ему игрушки. В отличие от её отца, он сказал моему сыну: "отойди, а то получишь" и сильно толкнул моего сына в грудь, он упал и ушёл под воду, — рассказала Ульяна.

Ульяна была в шоке от произошедшего, малыша сразу отвезли в больницу, осмотр врача выявил ушиб грудной клетки. Родители решили, что нельзя оставлять такой поступок взрослого человека по отношению к беззащитному малышу без наказания и написали заявление в полицию. В данный момент по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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