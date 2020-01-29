2020-01-29T12:14:28+03:00
Общество

Права ли Россия, разменяв девушку Иссахар на Александрийское подворье

Публицист Дмитрий Ольшанский отвечает всем, кто кричал, что израильская девушка - это «заложник», которым «торгуются», тогда как нужно просто отпустить ее, да и все
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Вот-вот решится судьба Наамы Иссахар — израильской дамы, в чьем багаже прошлой весной московская таможня нашла гашиш. Фото: Артем Геодакян/ТАССВот-вот решится судьба Наамы Иссахар — израильской дамы, в чьем багаже прошлой весной московская таможня нашла гашиш. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Вот-вот решится судьба Наамы Иссахар — израильской дамы, в чьем багаже прошлой весной московская таможня нашла гашиш.

И решится — как уже понятно — благополучно.

Дама поедет домой, ну а Россия взамен получит Александрийское подворье в Иерусалиме.

Все хорошо, что хорошо кончается.

Но какая пошлая и лицемерная истерика была устроена по этому поводу.

Сколько раз уже приходилось читать, что Иссахар — это «заложник», и что Россия, мол, имеет наглость торговаться по ее поводу, тогда как нужно просто отпустить ее, да и все.

Само это слово - «заложник» - либералы твердили буквально сотнями голосов.

Меж тем, оно имеет конкретный смысл.

Заложник — это невинный человек, которого злодеи удерживают, шантажируя заинтересованных в его жизни. Обещая убить его, если не будут исполнены их требования.

Допустим, Россия — злодей.

Но со всем остальным как-то не сходится.

Во-первых, никто даже не пытается всерьез утверждать, что Иссахар подбросили наркотики. Они были найдены собакой при осмотре транзитного багажа, и сложно представить, что темные силы нарочно, заранее выбрали ее своей жертвой.

Во-вторых, в ее деле никто никого не шантажирует, и уж тем более — в отличие от некоторых «прогрессивных» стран вроде Сингапура, с их ультражестоким законодательством, - Россия никак не угрожает ее жизни.

Конечно, и наши законы — в их антинаркотической части — не страдают особым либерализмом, и если серьезные доны из наркомафии крайне редко оказываются за решеткой, то рядовыми курьерами - распространителями вредных веществ наши зоны буквально переполнены.

Конечно, в деле Иссахар Россия не стала проявлять стопроцентную и безоглядную щедрость — хотя не стала и настаивать на исполнении наказания, - а решила действовать рационально и произвести какой-нибудь полезный обмен.

И, казалось бы, можно уже упрекнуть ее за нехватку благородства.

Все-таки не о каких-нибудь страшных преступниках речь, и даже не об убийственных наркотиках вроде героина, всего-то израильская девица с хипповым индийским гашишем, тоже мне проблема.

Но есть один неприятный момент.

Дело в том, что Россия хотела бы предотвратить экстрадицию в США арестованного в Израиле хакера Буркова.

Хакеры — специфические преступники, они — одновременно и ценное оружие в руках противника, поскольку многое умеют, и потому любые спецслужбы заинтересованы в том, чтобы держать людей с подобными «талантами» под своим контролем.

Но вот что удивительно: Израиль в деле Буркова совершенно не захотел щедро и благородно идти навстречу России.

Напротив, его экстрадировали в Америку, во исполнение каких-то вполне прагматичных договоренностей между союзниками.

Но Иссахар Россия должна освободить просто так.

Почему?

Потому что вы для нас — это одно, а мы для вас — это совсем другое дело.

Мы будем рациональными и жесткими, а вы будьте романтическими альтруистами.

Мы будем как Тэтчер и Коль, а вы — как Горбачев.

Не хотите?

Ну вы и подлецы!

Именно такую логику транслировала группа поддержки Иссахар.

И никто из них даже теоретически не может предположить, что Израиль сделал что-то не так, когда отказал в возвращении Буркова, зато когда Россия сделала новое предложение и речь зашла о возвращении подворья в Иерусалиме, - снова раздался крик о заложнике и торговле.

Что можно сделать с этим феноменальным бесстыдством, с этим рефлекторным лицемерием?

Да ничего с ним не сделаешь.

Нужно просто повторять элементарные истины, и не только политические, но и бытовые, общечеловеческие, если угодно.

Успех любых отношений — во взаимности.

Ведите себя так, как вы хотели бы, чтобы вели себя с вами.

Не будьте слишком прагматичны, если ждете от кого-то другого — широких жестов.

Ну а если хотите быть прагматичны — не истерите и принимайте встречные условия.

Израиль, разумеется, все это прекрасно понимает.

А вот до местной прогрессивной общественности эта истина еще не скоро дойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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