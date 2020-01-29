Новый "электронный паспорт" в России будет добровольным

В МВД рассказали о новых "электронных паспортах", которые в ближайшие годы заменят традиционные - бумажные. О разработке новой формы документа сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По данным полиции "электронный паспорт" гражданина России по внешнему виду будет похож на ID-карту, которыми уже давно пользуются в Европе. Документ по размеру и защите похож на банковскую карточку. На ней будет размещена фотография, фамилия с именем и отчеством, дата и место рождения. Все, как на бумажном паспорте. Отличаться новый документ будет чипом, в которой "зашьют" дополнительную информацию о владельце "электронного паспорта".

При сканировании нового паспорта сотрудник полиции кроме цифровой фотографии, фамилии, даты и места рождения сможет увидеть место жительство гражданина, свидетельство о рождении, отношение к воинской обязанности, информацию о детях, водительские права, лицевой счет, цифровую подпись и даже отпечатки пальцев (по желанию). Для посторонних лиц вся эта информация теперь будет зашифрована.

Это мера позволит защитить конфиденциальную персональную информацию граждан от преступников, и минимизировать количество документов, которые приходится носить с собой для оформления имущества и получения кредита.

- Окончательный дизайн документа еще не утвержден, как и состав размещаемых в нем сведений. МВД и Минкомсвязь России совместно с заинтересованным ведомствами сейчас прорабатывает этот вопрос. Но волноваться гражданам не стоит: выдача "электронных паспортов" на первом этапе будет проходить по желанию граждан. Наряду с "электронным" паспортом будет действовать обычный, а сроки отмены действия бумажного паспорта не определен, - пояснили "Комсомолке" в МВД России.

Не исключено, что доступ к ограниченный отдел паспорта получат медики. Там будет размещен медицинский полис, данные о группе крови и возможные аллергии на лекарства у гражданина.

Если раньше замена внутреннего паспорта была обязательна по достижению 20 или 45 лет, то новый возможно придется менять раз в десять лет. Причиной тому станет обновление чипов и считывающего их оборудования.

Ранее российский вице-премьер Максим Акимов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что первые 100 тысяч "электронных паспортов" изготовят уже в первом полугодии 2020 года, а последний "бумажный" в 2022 году.

По информации "КП" одними из первых новые документы получат сотрудники полиции и спасатели. Именно они в первую очередь нуждаются в защищенных документах для получения ограниченного доступа в помещения с возможностью считывания биометрических данных.

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