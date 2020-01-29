Как “НейроЧат” возвращает тяжелых пациентов в “зону доступа”

Фантастика? Нет, уже реальность... Один из пилотных проектов НТИ - «НейроЧат». Команда талантливых российских инженеров создала устройство, которое возвращает людям, потерявшим возможность разговаривать, способность общаться с друзьями и близкими. Об изобретении мы поговорили в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) с генеральным директором и идейным вдохновителем команды «НейроЧат» Наталией Галкиной.

Интерфейсы “мозг - компьютер”

- Наталия, что такое “НейроЧат”, как это работает?

- Есть технология – интерфейс “мозг - компьютер”. Это система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством. То есть мы пытаемся установить прямую связь между компьютером и мозгом человека, минуя наши органы осязания и органы чувств.

- Для чего?

- Люди общаются двумя способами: это речевое общение и письменное. Вот представьте, что человек не может ни говорить, ни набирать текст руками. Может ли такой человек общаться с другими людьми? Может! Потому что мозг генерирует слабую биоэлектрическую активность, надо только ее зарегистрировать. Для этого нам нужны специальные устройства, которые позволят распознавать сигналы мозга. Мы создали гарнитуру, она надевается на голову и позволяет улавливать намерения человека.

- Каким образом это происходит?

- Датчики регистрируют изменение биоэлектрической активности, которую наш мозг постоянно генерирует. Эти импульсы усиливаются при помощи нейрогарнитуры, а дальше компьютерные программы распознают эти сигналы.

- Вы упомянули слово «намерения». Прибор считывает не мысли, а мое намерение что-то сделать?

- Конечно, прибор не читает ваших мыслей в буквальном смысле этого слова. Что мы имеем в виду, когда используем слоган «общаться силой мысли»? Когда мы набираем текст на компьютере, то используем клавиатуру. У пользователей “НейроЧата” тоже есть клавиатура, но она располагается на экране компьютера. Это такие же буквы и символы, при этом они случайным образом подсвечиваются. Человек просто смотрит на экран и в тот момент, когда подсвечивается буква, которую вы хотите выбрать, ваш мозг выдаст реакцию более сильную, чем на все другие символы. Компьютер это распознает. Затем вы начинаете выбирать следующую букву, так буквы составляются в слова, а слова в предложения.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Решаем проблемы людей, переживших несчастье

- Какая скорость такого “нейроперевода”?

- Конечно, пока не очень быстрая, потому что есть ограничения чисто технологические. Вы помните, как работали первые мобильные телефоны? Вот “НейроЧат” – это первая реализация технологии интерфейсов «мозг - компьютер» для потребительского рынка. Однако лет через десять новое поколение устройств “НейроЧата” по скорости и удобству будут отличаться так же, как сегодняшние смартфоны от первых кнопочных телефонов. Главное, что уже сейчас “НейроЧат” можно использовать в обычных домашних условиях.

- Для кого вы создавали “НейроЧат”?

- “НейроЧат” решает проблемы людей, которые в своей жизни пережили большое несчастье. Мы думали о том, что в мире растет количество инсультов. За последние 100 лет продолжительность жизни увеличилась почти в два раза, а это значит, что те болезни, до которых раньше люди не доживали, стали массовой проблемой. Инсульт одна из них. А еще есть такие страшные болезни, как ДЦП, рассеянный склероз или, например, боковой амиотрофический склероз, когда человек теряет сначала двигательную активность, потом речевую, но при этом сохраняет интеллект. Есть люди, выжившие после черепно-мозговых и спинальных травм, но утратившие способность говорить и двигаться. Мы думали о том, как дать возможность этим людям не потерять мотивацию к жизни.

Без НТИ ничего бы не произошло

- Вы начали свой проект до того, как была запущена программа НТИ. Насколько сложно тогда было пробиться с высокотехнологичными разработками?

- Когда мы поняли, что в мире множество стартапов двигаются в том же направлении, мы стали искать венчурное финансирование и столкнулись с тем, что люди просто не понимают, о чем мы говорим. Первые вложения были частные. Мы инвестировали собственные средства, привлекали наших близких и друзей, которые поверили в эту идею.

- Сколько вам потребовалось для старта?

- У таких наукоемких и высокотехнологичных разработок есть особенность: они на первом этапе требуют существенно больших вложений, чем это нужно, скажем, на создание приложения или разработку алгоритма. Для создания первой нейромаркетинговой лаборатории в России нам потребовался на тот момент миллион долларов. Поэтому вся история с НТИ была для нас очень вовремя, без включения государства, вероятнее всего, ничего бы не произошло. “НейроЧат” является социальным прибором и его не так просто внедрять, как устройства для массового потребления. В итоге наш проект стал одним из первых, поддержанных НТИ. Сейчас он находится на стадии внедрения и в 2017-м году был включен Роспатентом в сотню лучших изобретений страны.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Передали привет Америке

- Можно ли “НейроЧат” купить обычным людям – больным, их родственникам?

- Да, мы уже наладили производство этих приборов. Получить “НейроЧат” можно прямо через наш сайт, там есть исчерпывающая информация. У нас есть внутренняя патронажная служба, которая может выехать к пациенту или помочь дистанционно. Либо можно самому прийти и попробовать, что это такое. Сегодня “НейроЧат” есть в 40 регионах страны на базе клиник и университетов. И там есть специалисты, которые помогут с организационными и техническими проблемами. Мы даже организовывали связь между Лос-Анджелесом и Москвой, используя наш “НейроЧат”.

- Расскажите подробнее.

- Для нас было важно не просто сделать такое коммуникационное устройство, но еще зафиксировать наш приоритет в мире. Американский рынок - самый развитый с точки зрения разработок. Мы решили, - и это было контрольной точкой нашего проекта, - осуществить связь между двумя пациентами, между Москвой и реабилитационным центром в Лос-Анджелесе.

- С каким диагнозом были пациенты?

- В Лос-Анджелесе тяжелый ДЦП. А в Москве - пациент после черепно-мозговой травмы. Сам сеанс был назначен в Америке на 11 часов дня. Для Москвы - это 10 вечера. Для наших пациентов это достаточно непросто. Кроме того, эксперимент снимало телевидение. А под камеры все это тяжело делать: надо сосредоточиться, сконцентрировать мысленные усилия, а вокруг столько отвлекающих факторов. Вдобавок надо было преодолеть еще и языковой барьер. Но мы пытались максимально продемонстрировать возможности технологии. В итоге два наших пациента обменялись между собой сообщениями. Наш Денис писал длинные предложения, потому что он уже хорошо умел это делать. А американская пациентка впервые столкнулась с этим оборудованием и отвечала короткими фразами.

- О чем они говорили?

- Обычный разговор, Денис рассказывал что-то о себе, передавал привет Америке. Но сегодня у нас есть пациент, который переписывает сказки Пушкина. Есть бывший журналист, который с помощью “НейроЧата” делает заметки. Но для большинства пациентов огромный прорыв то, что они способны отправить маме SMS-сообщение. И мама может наконец-то спокойно может выйти на улицу.

- Такие устройства, как “НейроЧат”, это путь к созданию сверхчеловека?

- С развитием технологий мы, конечно, к этому идем. Мы сейчас окружены техникой и компьютерами, неизбежно возникают новые формы взаимодействия с внешним миром. Но при этом мы должны понимать, что все технологические ноу-хау должны помогать человеку, делать его сильнее.